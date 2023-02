Rennes. Insolents Spiritueux, une journée unique dédiée aux spiritueux français

Insolents Spiritueux Festival, premier événement en Bretagne dédié aux spiritueux artisanaux français. Ce nouveau rendez-vous, axé sur la dégustation et la découverte fera rayonner le savoir-faire des meilleurs artisans distillateurs français. Samedi 4 mars 2023, une vaste gamme de produits réalisés en France sera à l’honneur.

Les Français s’intéressent de plus en plus à l’univers des spiritueux. Les modes de consommation ont changé, les consommateurs et consommatrices sont de plus en plus nombreux et plébiscitent les produits artisanaux locaux et régionaux élaborés par des microdistilleries. Le « made in France » a résolument le vent en poupe.

PHÉNOMÈNE DE SOCIÉTÉ, LES SPIRITUEUX ARTISANAUX SONT AUJOURD’HUI EN PLEIN ESSOR ET SÉDUISENT LES BONS VIVANTS EN QUÊTE DE NATUREL, D’AUTHENTICITÉ ET SENSIBLES À L’ORIGINE « FRANCE ».

Les derniers chiffres montrent que les ventes de spiritueux traditionnels (armagnac, calvados, cognac, liqueurs…) un temps boudés par les consommateurs ont progressé. Grâce à une nouvelle génération de distillateurs qui n’hésitent pas à expérimenter, Ils s’offrent aujourd’hui une nouvelle jeunesse.

Le public pourra déguster : des whiskies, des gins, des vodkas, des calvados, des eaux-de-vie d’orge, des rhums, des pastis … distillés avec passion.

Le Whisky est le spiritueux le plus consommé en France, le Gin quant à lui enregistre la plus forte croissance ces dernières années. Un succès qui encourage la création de nouvelles distilleries.

Cet essor ne se limite évidemment pas à la France. Tout comme la bière artisanale, c’est aux États-Unis que le mouvement est né au début des années 80 avant de monter en puissance il y a une vingtaine d’années. Le plus souvent, ce sont des microdistilleries qui fleurissent aux quatre coins de la planète et produisent généralement plusieurs spiritueux en petite quantité.

LA FRANCE COMPTE AUJOURD’HUI PLUS DE 2000 DISTILLERIES ARTISANALES

Whisky, gin, vodka, liqueur, eau-de-vie… l’offre de spiritueux français ne cesse de se développer et couvre désormais toutes les catégories. En 2021, plus de 130 distilleries ont vu le jour en France contre 85 en 2020 et 2019.

LES DISTILLERIES ARTISANALES BRETONNES EN VEDETTE DE CETTE 1ÈRE ÉDITION

Sur les 36 distilleries inscrites à la prog’ pas moins de 14 sont de la région Bretagne. On pourra découvrir les jeunes pousses comme Mamenn, distillerie du moulin de Persas, Maison Dutier, la distillerie Ar-roc’h mais aussi les emblématiques spiritueux d’Awen nature, Malouin’s Gin distillerie Héroult, les whiskies de la distillerie des Menhirs et ceux d’Armorik Whisky (distillerie Warenghem).

D’ailleurs le whisky breton a été pionnier dans l’Hexagone. La distillerie Warenghem établie depuis 120 ans à Lannion en fait partie. L’un des whiskies de la maison, vieilli en fûts de chêne breton, a obtenu une médaille d’argent au World Whisky Awards de Londres 2020. D’ici 2030, un whisky Breton élu meilleur whisky du monde, c’est aujourd’hui envisageable selon Mathieu Acar spécialiste des distilleries françaises, (source : Bretons en Cuisine).

AU PROGRAMME D’INSOLENTS SPIRITUEUX

Dégustations, rencontres et échanges avec les artisans distillateurs. Vente à emporter (possibilité d’acheter sur place).

Insolents Spiritueux Festival est une création de l’agence Com’s. L’agence est spécialisée dans la création d’événements grand public et professionnels comme le Saint-Malo Craft Beer Expo salon dédié à la Bière Artisanale Française.

Infos pratiques

Entrée : 22 €. Inclut l’accès à l’événement, le verre de dégustation officiel et les dégustations. Adresse : Le MeM, route de Sainte-Foix La Piverdière, Rennes. Date et horaires : samedi 4 mars 2023 de 12 h à 20 h

