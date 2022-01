RENNES. LES INOUÏS DU PRINTEMPS DE BOURGES À L’ANTIPODE

Premier dispositif national de repérage, de sélection et d’accompagnement de nouveaux talents artistiques, les iNOUïS du Printemps de Bourges s’appuient sur 28 antennes territoriales à travers le territoire. À l’occasion des présélections sur écoute, les antennes territoriales, les conseillers artistiques nationaux ainsi que plus de 350 professionnels ont écouté 3000 candidatures. Maintenant, place aux Concerts Auditions Régionales dans lesquelles ils vont devoir convaincre le public et le jury pour espérer se produire lors de la 46e édition du Printemps de Bourges du 19 au 24 avril 2022.

Rendez-vous à l’Antipode – La Grande Scène Parvis Agnès Varda – 75 avenue Jules Maniez – 35000 Rennes, le 29 janvier 2022. Entrée libre sur réservation, à retirer dès le lundi 10 janvier 2022. Ouverture des portes : le 29 janvier 2022 à 20h00 Début des concerts : 20h30.

Voici la sélection des Auditions Bretagne 2022 à découvrir en live.



Earl Nest – Rennes – Electro

Earl Nest s’attache à créer une musique électronique détournée de ses codes, inspirée par des artistes tels que Rone, Gorillaz ou encore Clark. À la croisée du rock, de l’électronica, ou encore de la drum n’ bass, l’artiste propose une musique inclassable avec pour seule ambition le partage de son univers singulier. Accompagné en live de sa guitare basse, de sa voix, de son mélodica et de ses machines, Earl Nest donne vie à ses morceaux dans des performances aventureuses et organiques.





FauxX – Saint-Brieuc – Metal

L’essence même de FauxX est de croiser l’asymétrie des sonorités organiques et synthétiques pour offrir une musique hybride. Musicalement, FauxX c’est la nature véloce d’une batterie alliée aux machines brutes, et des claviers composites assujettis à la voix. FauxX est un lieu commun avec pour seule aspiration sonore celle d’explorer les voies sombres qui animent le duo et ainsi élever les antagonismes de ses protagonistes. Statistic Ego, le premier album du groupe, est paru en mai 2021.



Jeanne Bonjour – Rennes – Pop – Chanson



Jeanne Bonjour accorde une grande importance aux mots et s’inspire de son environnement dans son nouvel EP intitulé 13 ans. Dans ses chansons, on croise les ombres de Benjamin Biolay, d’Etienne Daho et même Oboy. Dans les thèmes abordés par les titres originaux, il y a de la tristesse qui infuse des morceaux comme Février 2018 et une envie d’aller de l’avant, de se reconstruire comme dans sa déclaration d’amour à la ville de Cancale. Une pop colorée, des mélodies crues, des traumas un peu partout et un message d’espoir pour mieux sortir la tête de l’eau.





Lowdy Williams – Rennes – Hip-hop



Lowdy Williams est un rappeur rennais anglophone. Touche à tout, il développe un univers musical mêlant ses influences trap, soul et r’n’b, et porte une attention particulière à l’arrangement musical et au sound design. Il sort son premier EP Lost In Perceptions en 2019 et annonce le second pour début 2022. Pour ces auditions, il est accompagné de son live band, composé de trois musiciens, avec une énergie décuplée.





Niteroy – Rennes – Pop – Saudade



La saudade. Un mot portugais, intraduisible en français, qui se réfère à cette drôle de mélancolie, douce, parfois même joyeuse, toujours contagieuse. Sous le nom de Niteroy, Tiago Ribeiro cherche à créer sa propre saudade en insufflant ce groove si particulier des vieilles sambas à des compositions pop aux arrangements raffinés et classieux. Le résultat donne des chansons qu’on a l’impression d’avoir toujours connues, évidentes, immédiates, contagieuses elles-aussi.





Tallou – Rennes – Pop – Soul



Tallou propose une musique onirique et céleste où néo-soul et pop expérimentale se mêlent parfaitement. De sa voix chaude et suave, elle chante le spleen, l’amour et ses cicatrices. Dans Roses Nuit, les instrumentales sont au service de l’histoire qu’elle conte, un premier EP introspectif inspiré de ses propres exaltations sentimentales.