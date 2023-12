La nouvelle Maison du Jeu Vidéo, située 2 rue du sous-lieutenant Yves Berger à Rennes, a été inaugurée samedi 2 décembre 2023. Cinquième lauréate sur 234 au budget participatif de la capitale bretonne, l’association propose un espace hybride où peuvent se rencontrer professionnels et amateurs autour d’initiatives vidéo-ludiques. Rencontre avec Basile Richer, cofondateur de la Maison du Jeu Vidéo.

L’inauguration de la Maison du Jeu Vidéo, 5e lauréate sur 234 de la troisième édition du budget participatif de Rennes, samedi 2 décembre 2023, montre le souhait renouvelé de la capitale bretonne de promouvoir la culture vidéo-ludique. La nouvelle association rennaise, ouverte en juillet 2023, est destinée à accueillir ponctuellement et à proposer des résidences à des professionnels, des amateurs, des acteurs associatifs ou encore des entreprises autour d’activités liées au jeu vidéo.

De gauche à droite, Basile Richer, cofondateur de la Maison du Jeu Vidéo, Thomas Rougeron, président de la Maison du Jeu Vidéo, Nathalie Appéré, maire de Rennes et présidente de Rennes Métropole et Sélène Tounon, conseillère municipale déléguée à la culture ludique, à l’inauguration samedi 2 décembre 2023 © Arnaud Loubry

Entre pratiques professionnelles et accueil de passionnés, cet espace a une vocation hybride. Il fait se rencontrer les acteurs de la chaîne du jeu vidéo (concepteurs, artistes…) et réunit une communauté de joueurs dans un lieu dédié afin de créer des connexions. Il est aussi possible pour les associations le désirant de se servir du local pour organiser des réunions associatives.

À l’origine du projet, Basile Richer prend conscience de tout le réseau des jeux alternatifs et indépendants avec l’apogée du streaming. « J’ai réalisé à ce moment que le jeu vidéo était un médium fabuleux et culturel au même titre que la littérature et le cinéma : un champ d’expression avec un potentiel créatif énorme ». Pourtant, si la richesse culturelle de la capitale bretonne l’attire, il constate qu’il manque un lieu « pour accueillir et faciliter les initiatives vidéo-ludiques, qu’elles soient amatrices, associatives ou issues de personnes qui aspirent à être professionnels ».

Il fonde en 2016 le Piksel Club, association dont l’unique but est de porter le projet de création de la Maison du Jeu Vidéo. « C’est écrit dans les statuts, le jour où la MJV apparaît, le Piksel Club disparaît ». Suite au succès rencontré par le projet et l’enveloppe acquise au budget participatif, la ville de Rennes met à disposition une maison de 114m2 avec un jardin pour la future association. L’enveloppe budgétaire permet de prévoir des travaux d’aménagement et d’acheter du mobilier. « On a fait appel à La Belle Déchette pour le mobilier parce qu’il nous semblait important de faire de la seconde main », ajoute le cofondateur de l’association.

© Service presse ville de Rennes

© Service presse ville de Rennes

L’association a emménagé dans les locaux en avril 2023 et a ouvert officiellement en juillet 2023. « Les premiers résidents ont pris place dans les bureaux : une dizaine de créateurs qui font des activités très diverses autour du jeu vidéo. Il y a des créateurs de jeu, des modélisateurs 3D, il y a aussi un streamer », explique t-il. Afin de s’assurer que tous profitent des projets portés par la Maison du Jeu Vidéo, celle-ci a un fonctionnement collégial avec cinq pôles : éducation, création, association, entreprise, joueurs. « Ces collèges se réunissent pour les grandes décisions de l’association avec une voix par centre d’intérêt. De cette manière, le projet ne peut pas tirer la couverture que du côté des créateurs ».

Mais tout lieu de création ludique qu’elle soit, la Maison du Jeu Vidéo accueille toute initiative du moment qu’elle respecte les valeurs de l’association : « à titre d’exemple, des soignants viennent accompagnés de personnes avec troubles autistiques le mardi, parce que le jeu vidéo est un bon outil pour sociabiliser ».

L’encouragement de la créativité, figure de proue de la structure, est essentiel pour son cofondateur, amateur de jeux artistiques. « On nous a proposé de faire de l’accompagnement aux méfaits du jeu vidéo, mais on souhaite plutôt en montrer les vertus à travers tout l’éventail de jeux : le jeu vidéo est au croisement de plein de compétences entre la narration, la musique, etc. ». Ce croisement des compétences et cette connexion entre joueurs sont au cœur du projet associatif de son cofondateur. « Je fais partie de la génération des réseaux LAN qui obligeaient à se déplacer pour jouer à plusieurs. Maintenant, il y a internet, le streaming et les jeux en ligne, mais je suis convaincu que se réunir est important ! », affirme Basile Richer. « Et ça, à Rennes, on sait le faire. Donc on est ravis de pouvoir permettre ces rencontres avec un tel lieu ».

Informations pratiques :

Maison du Jeu Vidéo,

2 rue du sous-lieutenant Yves Berger, 35000 Rennes.

Site internet / Serveur Discord / Instagram