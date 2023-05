Rennes. Immersion, un documentaire qui plonge dans le quotidien d’un collectif de musique électronique

Le documentaire Immersion, trois mois en symbiose sera projeté en avant-première au cinéma Arvor à Rennes lundi 8 mai. Réalisé par Benoît Petitjean, ce premier long-métrage suit pendant trois mois le collectif de musique électronique Symbiose. Des discussions animées d’un projet associatif naissant à la moiteur des soirées de danse, on y découvre ce qui fait vibrer les acteurs, artistes et bénévoles, d’un pan important de la culture musicale d’aujourd’hui.

Pour fêter la sortie de son film Immersion, trois mois en symbiose, le jeune réalisateur Benoît Petitjean vous invite à un week-end avec le collectif Symbiose, du 5 au 8 mai 2023. Les festivités commencent par une exposition à l’Hôtel Pasteur vendredi 5 et samedi 6 et s’achèvent par la projection du documentaire lundi 8 à l’Arvor.

C’est le premier long-métrage de Benoît Petitjean. Celui-ci s’est formé à la vidéo au cours de ses études, passant par différentes écoles, d’abord dans le domaine de la communication audiovisuelle : le film d’entreprise, la publicité. Mais dans ces exercices, les dimensions créative et sociale lui manquent et, après un service civique au sein de l’association Afev, où il réalise des interviews filmées, il s’oriente vers un master audiovisuel à l’université Rennes 2. Il y réalise un mémoire de recherche sur les techniques de communication à l’ère du numérique dans le milieu rennais des musiques électroniques.

Benoît Petitjean

Son master en poche, Benoît Petitjean décide de se lancer en freelance pour réaliser son premier documentaire. Il y aura toute liberté pour traiter le mouvement techno selon les angles qui l’intéressent le plus, en créant « une histoire qui pose des questions sur la fête, l’intime et la techno, un mouvement si intrigant », précise-t-il.

Au cours des interviews pour son mémoire, il a rencontré le collectif Symbiose, qui se lance officiellement dans l’organisation d’événements en 2022. « J’avais envie de plonger dans l’intimité de quelque chose de nouveau », confie Benoît. « Quand je les ai interviewés pour mon mémoire, ils n’avaient pas encore fait de soirée. Mais ils avaient plein d’événements prévus et la volonté de s’étendre sur le territoire. Ils étaient très ouverts et tellement excités par le projet que ça donnait envie de les suivre », poursuit le réalisateur. Et en effet, le collectif Symbiose a démarré sur les chapeaux de roue. Composé d’une quinzaine d’artistes disséminés entre Rennes, Nantes, Saint-Nazaire, Saint-Brieuc et Quimper, le collectif s’est impliqué, directement ou par le biais de ses artistes, dans une quarantaine d’événements depuis 2022.

© Benoît Petitjean

Benoît Petitjean prend part à ce tumulte pendant trois mois. Du 3 décembre 2022 au 3 mars 2023 il suit le collectif Symbiose tous les week-ends, à Nantes, Paris, Saint-Brieuc, Rennes, etc. Il le fait avec des moyens limités, seul, sa caméra à l’épaule. « Il y a beaucoup de plans de dos, qui bougent pas mal, qui observent les discussions de loin. C’était obligé comme j’étais tout seul, mais c’est aussi un style que j’apprécie. Ça donne l’impression d’être le copain qui suit derrière la bande de potes », explique Benoît. Si le film suit plus particulièrement deux artistes du collectif, Zebulon et Just MC, Benoît a aussi interviewé tous les membres du collectif pour avoir une variété de points de vue sur la fête, le mouvement techno, mais aussi l’investissement individuel dans l’activité associative.

À travers ce long-métrage, le réalisateur a aussi voulu aller à contre-courant des formats vidéos associés aux événements de musiques électroniques qui pullulent sur les réseaux sociaux, aftermovies ou teasers à 200 à l’heure. « Quand je les suis en journée, ça bouge beaucoup, il y a des discussions assez intenses, qui se manifestent par des zooms, des gros plans. Pendant les soirées, je voulais faire quelque chose de très calme, des plans très lents, contemplatifs, avec une bande originale au piano composée par ACK. Parce qu’il y a toujours un moment en soirée où tu te retrouves seul dans ta bulle, tu prends du recul et tu vois tout le monde autour de toi, c’est ce plan que j’essayais de trouver à chaque soirée ».

© Benoît Petitjean

© Benoît Petitjean

© Benoît Petitjean

Benoît Petitjean et le collectif Symbiose vous attendent vendredi 5 mai à 18 h à l’Hôtel Pasteur pour le vernissage de l’exposition, avec des DJ sets d’artistes du collectif (​​Atrium, 73xv, ACK, Zebulon). L’exposition sera composée de photos, d’extraits vidéos et d’une bande-son, avant-goûts du film qui sera projeté lundi 8 mai à l’Arvor, à 19 h 30. La projection sera suivie d’une discussion avec le réalisateur et les membres du collectif et se conclura avec des DJ sets sur la terrasse de l’Arvor.

Exposition à l’Hôtel Pasteur

Projection à l’Arvor

