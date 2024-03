L’Antipode, Canal B, Le Jardin Moderne, le 4bis et Canal B se sont réunis autour du dispositif Horizons pour proposer à des artistes ou projets musicaux un travail axé sur la scène, la diffusion et la promotion. Pour l’année 2024, quatre groupes ont été sélectionnés : C.ercle, Graphy-T, Kat White et Mel.

Horizons est un dispositif de repérage artistique piloté par l’Antipode et le Jardin Moderne, en partenariat avec le 4bis – Information Jeunesse et Canal B. Chaque édition donne lieu à une sélection d’artistes émergent·e·s de la métropole rennaise, sans distinction de styles musicaux, qui bénéficie d’un accompagnement personnalisé et d’une « boîte à outils » adaptée à leurs projets. Pendant un an, les artistes bénéficient de conseils et d’actions pour le travail scénique, la diffusion, la structuration ou encore la promotion de leur projet.

C.ercle – Chanson – Techno

Bercé par les voix de la pop française et les ambiances synthétiques et rythmées, Mathéo rassemble ces deux mondes sous le nom de C.ercle. Depuis 2016, il propose une musique techno teintée de pop et de chant en français. Le résultat se situe quelque part entre l’effluve de l’amour et l’effervescence de la danse de club, entre la poésie des mots et celle des notes électroniques, entre la nonchalance et la franchise d’une ligne de basse. Après Méandres en 2021, C.ercle publie un second EP en 2023, L’amer et l’anarchie.

Graphy-T – Électro – Hyper-pop

Explosif mélange d’électro, d’hyper-pop, et de drum’n’bass, Graphy-T porte les valeurs et les vécus de ces deux êtres stimulés par la grande vitesse de propagation de l’information et de la course à la consommation. Dans un monde qui va trop vite, la musique du duo se veut personnelle et militante par la catharsis qu’elle procure, par la danse qu’elle invoque. Depuis 2022, Neve et Sasha crient au monde leurs vérités queers et féministes avec l’envie d’en faire une affirmation simple et non un combat. En 2024, le duo dévoile son premier EP, Trash-Tag.

Kat White – Pop – Folk

Kat White est un·e voyageur·euse qui ne souhaite pas visiter, mais chanter les lieux. Racontant des histoires à travers une pop-folk franco-anglais, Kat White puise ses inspirations chez Jeff Buckley, Pomme, ou encore Hozier. Accompagné·e de trois musiciens, elle chante des lieux perdus, retrouvés, des lieux souffrants et soignés. La texture musicale créée met en lumière la justesse et la sincérité des chansons, des paroles. Au cours de ces dernières années, Kat White s’est produite sur les scènes de Londres, Paris, Rennes et Nantes, profitant de riches collaborations musicales notamment avec Namas, The Erikson Project, Go Slowly, The Diggers Trio et Sarah Kay Trio.

Mel – Rap – Pop

Mel est une artiste rennaise qui gravite entre rap électro et pop alternative. À la suite de son accompagnement sur le dispositif rap de l’Antipode, Playground, Mel rencontre le producteur L’atelier en 2020. Ensemble, ils sortent son premier EP Purple, avec des teintes très pop qui rencontre un succès notable. Le projet In Vitro en 2022 marque un virage vers une nouvelle direction artistique qui l’amène sur des sonorités expérimentales. La rappeuse réalise aujourd’hui des performances scéniques qui mêlent chant auto-tuné et technique brute. Avec son single VCA, Mel dévoile un EP à venir, Maison VIII, cinq titres qui aborde les thèmes de l’amour et de la quête de soi.

