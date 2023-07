Rennes. La guinguette Club Citron : un zeste de sport, de rires et de saveurs

La guinguette sportive Club Citron a ouvert à Rennes vendredi 23 juin 2023. Le directeur Julien Leray et son équipe vous invitent chaleureusement au 8 Rue Nicolas Joseph Cugnot pour boire, manger et surtout s’amuser. Laissez-vous emporter par l’ambiance de ce bar/restaurant XXL sur le thème du sport ! Que vous soyez sportifs depuis toujours ou sportifs du dimanche, ce lieu étonnant est à découvrir.

À quelques pas du Roazhon Park, la guinguette sportive Club Citron s’est installée timidement dans le prolongement de la route de Lorient. Palets, fléchettes, baby-foot, jeux de société, retransmissions sportives, DJ, etc. C’est un lieu d’échange et de socialisation où l’on se retrouve pour discuter, jouer, boire et manger à tout moment de la journée.

Le directeur de l’établissement Julien Leray vous raconte les prémices de ce lieu : « Ce projet est né au sein du groupe Birati, il y a quasiment 1 an. Je suis à 100 % dessus depuis 4 mois pour finaliser les travaux, recruter, établir des process, trouver un rythme et un équilibre pour cet été. L’objectif est d’avoir un projet fini en septembre. » Cette entreprise possède déjà de nombreux bars et restaurants dans Rennes dont Le Monfort, Le Champ Jacquet, Church, Ami Social Grill et bien d’autres. C’est un choix stratégique fort de l’enseigne qui souhaite se diversifier en s’éloignant du centre-ville et en s’implantant dans un bâtiment très spacieux et volumineux, dont ils n’ont pas l’habitude au cœur de Rennes. « La zone est amenée à se développer d’ici 2 ans : on parle d’une dizaine de milliers de mètres carrés de bureau. Il y aussi la proximité avec le Stade Rennais », nous confirme Julien Leray.

La guinguette sportive et familiale Club Citron est « un lieu pour tous, à n’importe quelle heure de la journée, tous les jours de la semaine ». C’est un lieu hybride entre un bar, un restaurant et un lieu de vie convivial. La guinguette est populaire et simple. Elle est mêlée à la thématique du sport que l’on retrouve dans les activités mais également dans la décoration : le sol est une piste d’athlétisme, la faïence et les arrondis des meubles rappellent les piscines, etc. « On peut venir l’après-midi jouer au palet, aux fléchettes, au baby-foot, aux jeux de société avec ses enfants, sa famille et ses amis. C’est également un lieu pour se changer les idées entre collègues. On peut diner, regarder des retranscriptions sportives, écouter du DJ, de la musique live, etc. Même tout seul, ce n’est pas exclu de jouer et sympathiser avec les gens autour. » C’est l’ambiance bar du coin où l’on peut discuter et jouer en famille ou entre sportifs du dimanche.

Le Club Citron ne prétend pas faire de la gastronomie. Cependant, il ne travaille que des produits frais et conçoit des plats maison le plus possible. La carte classique est servie de midi à 14h30 et de 19 heures à 22h30. « On a gardé la fibre bretonne avec le stand des crêpes et galettes toute la journée. Nous avons beaucoup de nourriture street-food à partager comme les smash burger ou les corn dog. On propose également des salades de chèvre chaud, des planches de charcuteries et fromages locaux, etc. L’offre de boisson est très complète : vins, bières et cocktails avec/sans alcool, café chaud/froid et bien d’autres. » Pour faciliter l’autonomie du client, un QR code a été installé à chaque table pour éviter de se déplacer sans cesse. Un service encore en rodage qui demande de la patience. Bien évidemment, cela n’exclut pas l’interaction avec le personnel du bar qui est toujours la bienvenue, nous confirme le directeur.

Le dimanche sera une journée spéciale au Club Citron. En effet, il y aura un brunch musical avec un buffet chaud, froid, sucré, salé, avec un prix fixe de 27 € de 11h30 à 15h30. La journée est découpée en deux services (sur réservation). « L’idée est que le client paye à l’entrée et qu’il soit autonome. On pourra imaginer toutes sortes d’animations, sans limites, mais il faut trouver le rythme. » Cependant, il n’y aura pas de service classique en parallèle.

Face à la réalité économique, l’enseigne se bat pour maintenir des prix raisonnables. Ils sont ouverts à la critique et n’excluent pas de corriger les prix si la clientèle n’est pas satisfaite.

Finalement, cette guinguette sportive et familiale est un espace où l’on peut respirer paisiblement. C’est en rodage pour cet été alors il faudra se montrer patient ! « J’attends de corriger certains détails et de pouvoir accueillir les clients dans les conditions que l’on souhaite. On organisera une soirée d’inauguration en septembre avec du monde, de la bonne énergie pour que les clients repartent heureux », conclut Julien Leray.

Infos pratiques

Club Citron

8 Rue Nicolas Joseph Cugnot 35000 Rennes

Contact : Site web