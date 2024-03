La Grande dictée du sport est un championnat de dictée géante en lien avec la Grande Cause Nationale 2024. La session de samedi 9 mars 2024 se déroulera à Rennes sur le campus La Harpe. Une aventure linguistique et sportive palpitante en partenariat avec la Grande Cause Nationale 2024

La Grande Dictée du Sport est un événement intergénérationnel et ouvert à tous à partir de 10 ans, qui vise à célébrer le sport en unissant la passion de l’écriture à l’élan du mouvement. Il consiste en un tournoi de 25 étapes dans des grandes universités réparties sur l’ensemble du territoire national. Du 20 janvier au 6 avril la Grande Dictée du Sport sera accueillie successivement par les universités de Saint-Denis, Marseille, Nantes, Amiens, Strasbourg, Nice, Dijon, Corte, Le Mans, Caen, Saint-Denis de La Réunion, Lyon, Grenoble, Montpellier, Brest, Rennes, Bordeaux, Toulouse, Orléans, Limoges, Paris en Sorbonne, Rouen, Angers, Lille et de Marne-la-Vallée.

À chaque étape, les participants à la dictée sont évalués selon quatre catégories – élèves de primaire, collégiens, lycéens, adultes – et tentent de démontrer leur parfaite maîtrise de la langue française et ses subtilités avec des textes emblématiques de la littérature française célébrant la pratique sportive. Les textes seront dictés par des personnalités, parfois des auteurs et des bénévoles de l’association « La Dictée pour tous ».

À l’issue de cette épreuve, un finaliste par catégorie sera sélectionné afin de participer à la grande finale, le 27 avril prochain, qui se tiendra sous la prestigieuse Coupole de l’Institut de France, avec un texte qui sera composé et lu pour l’occasion par Erik Orsenna.

Les inscriptions se font en ligne.

Grande Dictée du Sport

Samedi 9 mars à 10h

Amphi Isabelle Autissier

Campus La Harpe

Avenue Charles Tillon

35000 Rennes