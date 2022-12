Rennes. Le Grand Orchestre du Blosne renait et recrute

Mis à mal par le Covid, le Grand Orchestre du Blosne renait et recrute à nouveau ! Tous les instruments sont les bienvenus.

Orienté vers les musiques du monde à danser, le Grand Orchestre du Blosne cherche à faire vivre un collectif de musiciens (et si possible égailement de danseurs amateurs) de la ville de Rennes qui vivrait par la rencontre d’instrumentistes d’origines et de communautés différentes.

Dans ce dessein, le Grand Orchestre du Blosne est placé sous la direction de musiciens professionnels qui possèdent des connaissances en matière de musiques du monde, de musiques actuelles et suspectible d’arranger des morceaux issus de la tradition orale.

Le nouveau lieu de répétition est la salle de l’OHR située Plaine de Baud, 14 rue Jean-Marie Huchet à Rennes. Rendez-vous est donné aux volontaires chaque semaine, le vendredi à 18h.

Le niveau exigé pour chaque instrumentiste se caractérise par l’autonomie devant une partition ou un support audio.

Le répertoire du Grand Orchestre du Blosne est constitué collectivement. Il repose sur les « musiques du monde à danser » pris dans un éventail large et une lecture festive.



Le Grand Orchestre du Blosne

Contact : alexismedelin@gmail.fr ou 06 07 39 71 08 facebook