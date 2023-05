Rennes. Graines de livres revient pour une troisième édition

Les bibliothèques municipales de Rennes, en partenariat avec les crèches et les structures petite enfance de Rennes, organisent la troisième édition de Graines de livres qui se déroulera du 2 mai au 30 juin 2023.

Pourquoi un tel évènement ? On sait aujourd’hui que les histoires et les livres jouent un rôle essentiel dans la construction du jeune enfant, et combien il est important de nourrir l’imaginaire de l’enfant et de lui permettre de s’approprier cet objet fascinant qu’est le livre.

Dans leurs livres, Lucie Félix, Corinne Dreyfuss et Marine Rivoal imaginent des formes, des couleurs, des contrastes que l’enfant manipule, observe pour construire ses images, son histoire et ainsi stimuler sa créativité. Jeanne Ashbé, orthophoniste de formation, propose au tout-petit la langue des images avant l’acquisition du langage. Toutes les quatre apportent à travers la richesse de leurs productions une ouverture au monde et à la création.

Nous vous proposons une programmation variée, réunissant expositions, rencontres et ateliers en compagnie d’artistes, autrices, illustratrices. Ces rencontres auront lieu dans les bibliothèques La Bellangerais, Thabor-Lucien Rose, Triangle et à l’espace lecture Carrefour 18 ainsi que dans les crèches, structures petite enfance et écoles maternelles de leurs quartiers.

Grâce à ces autrices et illustratrices, les enfants deviennent acteurs et actrices de leurs lectures. Toutes ces artistes ont en commun de bien connaître les tout-petits, leur curiosité et leurs grandes capacités à inventer, associer et réfléchir par eux-mêmes.

Les expositions

Du 2 au 27 mai à la bibliothèque Thabor-Lucien Rose : Exposition interactive à l’attention des tout-petits à partir de l’album Les petits mots de Jeanne Ashbé.

Un module délimité par des panneaux de bois peints aux couleurs du livre Les petits mots. À l’intérieur de l’espace, un tapis et des petites dalles en mousse recouvertes de tissu de couleurs sur lesquelles sont posés ou accrochés différents objets illustrant les « petits mots » que nous disons à nos enfants. Cet espace permet aux enfants de « rentrer » dans le livre en trois dimensions et de découvrir toutes sortes de choses à faire, sentir, écouter, regarder… seul ou accompagné de son parent.

Extraits de Les petits mots de Jeanne Ashbé, éd. Pastel, l’école des loisirs, 1997. Extraits de Les petits mots de Jeanne Ashbé, éd. Pastel, l’école des loisirs, 1997.

Cette exposition est également complétée par le module de Cachatrou : un livre géant aux silhouettes d’animaux découpées où l’enfant se glisse entre les pages pour rendre à chaque animal son Cachatrou.

Plusieurs originaux de ses albums sont aussi exposés, permettant de faire le lien avec les livres de Jeanne Ashbé.

Du 2 au 27 mai à la bibliothèque du Triangle : Exposition-jeux à l’attention des plus petits à partir de 6 albums de Corinne Dreyfuss.

Corinne Dreyfuss a imaginé une exposition qui part de ses livres et qui s’étend en un espace pensé pour le tout-petit, où, accompagné, il peut jouer, expérimenter, associer, lire avec… À hauteur d’enfants, elle propose des images mais aussi des invitations et des espaces pour observer, toucher, jouer, écouter, créer, entrer de plain-pied, les yeux grands ouverts, et tout entier dans l’univers des livres.

Extrait de Dans mon jardin, de Corinne Dreyfuss, éd. Thierry Magnier, 2017.

Du 6 juin au 1er juillet à la bibliothèque de La Bellangerais : Exposition pour les tout-petits, inspirée des albums Deux yeux, Après l’été, et Prendre et donner de Lucie Félix.

Comme dans ses livres, Lucie Félix a souhaité faire de son exposition un terrain de jeu dans lequel l’enfant expérimente formes, couleurs et contrastes pour créer la surprise à chaque tableau et faire apparaître ici une poule, là un nichoir ou une grenouille…

Ils construisent ainsi des images qu’ils pourront relier aux albums. On attrape, on touche, on découvre, on apprend, on s’émerveille en s’amusant à deviner et comprendre ce drôle de jeu de cache-cache. On y retrouve à la fois toute la poésie et la forme très graphique de son travail.

Extrait de Prendre et donner de Lucie Félix, éd. Grandes Personnes, 2014. Extrait de Prendre et donner, de Lucie Félix, éd. Pastel, des grandes Personnes, 2014.

Les ateliers

Réalisation d’une image à la manière de Lucie Félix – mercredi 7 juin (10h à 10h30), mercredi 14 juin (10h à 10h30) à la bibliothèque de La Bellangerais. Pour parents et enfants entre 2 et 4 ans. Sur réservation.

Créez vos personnages à la manière de Lucie Félix : avec des formes, composez une image de façon accessible et simple, sans savoir dessiner !

Toc toc toc avec Lucie Félix – mercredi 28 juin de 10h30 à 11h30 à la bibliothèque de La Bellangerais. Pour parents et enfants entre 6 mois et 3 ans. Sur réservation

Venez construire une grande maison en carton avec Lucie Félix dans l’esprit de ses livres ! Cette construction restera ensuite à la bibliothèque et pourra être découverte par tous.

Suivi d’une séance de dédicaces à 11h45.

Extrait de Prendre et donner de Lucie Félix, éd. Grandes Personnes, 2014.

À la manière de Marine Rivoal – mardi 16 mai de 14h à 16h à l’espace lecture Carrefour 18. Pour adultes. Sur réservation

Atelier créatif et temps d’échange autour de son travail d’illustratrice.

Empreintes de récup avec Marine Rivoal – mercredi 17 mai de 14h à 16h à l’espace lecture Carrefour 18. Atelier pour parents et enfants à partir de 4 ans. Sur réservation

À partir d’objets récupérés, plumes, feuilles d’arbres, bouchons… le tout encré, venez réaliser votre empreinte pour créer des visages, des robots, des animaux… Pour décomplexer du dessin et s’émerveiller des surprises que réservent nos objets quotidiens.

Extrait de Cui cui, de Marine Rivoal, éd. du Rouergue, 2016.

À la manière de Corinne Dreyfuss – vendredi 12 mai de 17h à 18h à la bibliothèque du Triangle. Pour parents et enfants entre 18 mois et 5 ans. Sur réservation

Venez créer vos animaux et autres personnages à la manière de Corinne Dreyfuss.

Blabla mômes – mercredi 17 mai de 10h15 à 11h30 à la bibliothèque du Triangle. Pour adultes. Sur réservation

Autour de l’album jeunesse Je t’attends de Corinne Dreyfuss, venez échanger avec une psychologue de l’association Sources sur le thème de la séparation entre parents et enfant, un sujet si important pour les tout-petits.

Coucou Cui cui avec Corinne Dreyfuss – mercredi 24 mai de 17h à 17h45 à la bibliothèque du Triangle. Pour parents et enfants entre 12 mois et 3 ans. Sur réservation

Et si on lisait avec les mains ? En chantant ? En riant ? Cuicui les mains s’envolent, coucou ! Qui se cache là ? Maintenant c’est à toi de choisir tes bruits, cris et autres guili-guilis, nous on te suit. Atelier bruits et gestes, suivi d’une séance de dédicaces à 18h.

Extrait de Regarde de Corinne Dreyfuss, éd. du Seuil, 2018.

Les rencontres

Dans les contrées énigmatiques de la vie des bébés, un parcours en images et en mots avec Jeanne Ashbé – mardi 2 mai de 20h à 21h30 à la bibliothèque Thabor-Lucien Rose. Pour adultes. Réservation conseillée

Jeanne Ashbé nous parlera de son univers de création et comment à partir du travail d’observation mené auprès des tout-petits, elle a cheminé dans son parcours d’illustratrice. Son intervention sera accompagnée de projections pour permettre les échanges.

Stimuler la créativité des enfants avec Lucie Félix – mercredi 28 juin de 20h à 21h30 à la bibliothèque de La Bellangerais. Pour adultes. Sur réservation

Lucie Félix nous fera part de ses observations et du travail de réflexion au centre de son œuvre : stimuler la créativité des enfants et leur intérêt pour le livre en les plaçant dans un contexte de jeu libre.

Les lectures

Un moment avec Jeanne avec Jeanne Ashbé – mercredi 3 mai de 16h à 17h à la bibliothèque Thabor-Lucien Rose. Pour parents et enfants jusqu’à 4 ans. Sur réservation

L’autrice-illustratrice Jeanne Ashbé lira quelques-uns de ses albums et dessinera devant les enfants son personnage Mouf avant de faire quelques dédicaces à partir de 17h15.

Extrait de Tous les petits, de Jeanne Ashbé, éd. Pastel, l’école des loisirs, 2007.

Les p’tites oreilles de Corinne – mercredi 3 mai, mercredi 10 mai et mercredi 17 mai de 16h15 à 16h45 à la bibliothèque du Triangle. Pour enfants jusqu’à 4 ans. Sur réservation

Lecture des albums de Corinne Dreyfuss : découvrez un univers doux, poétique et palpitant.

Petites oreilles par Corinne Dreyfuss – mercredi 24 mai de 16h15 à 16h45 à la bibliothèque du Triangle. Pour enfants jusqu’à 4 ans. Sur réservation

Corinne Dreyfuss nous raconte ses propres histoires pour le plus grand plaisir des tout-petits.

Extrait de C’est l’histoire…, de Corinne Dreyfuss, éd. du Seuil, 2021.

Toute la programmation à retrouver sur le site web Bibliothèques de Rennes