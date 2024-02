Les Geek Days reviennent célébrer la pop culture sous toutes ses formes au Parc Expo de Rennes du samedi 17 au dimanche 18 février 2024. Petits et grands, connaisseurs et curieux, les Geek Days sont le lieu idéal pour découvrir, partager ses passions, s’amuser en famille et entre amis lors d’un week-end haut en couleurs !

Pour cette 7ème édition, les Geek Days transforment le Parc Expo de Rennes en véritable temple de la pop culture pour une plongée au cœur de tous ses univers : jeux vidéo, cosplay, manga, cinéma et séries, dessins animés ou encore comics et science-fiction. Chaque année, les Geek Days accueillent les grands noms de la pop culture : acteurs, comédiens de doublage, youtubeurs, streamers sont présents pour rencontrer le public rennais lors de séances photos, dédicaces, conférences et shows sur scène.

De nombreuses animations gratuites seront proposées dans les allées mais également sur scène. Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges. En premier lieu, le Drone Soccer : entre Quidditch et e-sport, il est le mélange parfait entre le fait de s’amuser dans un environnement futuriste et le fait d’apprendre des choses sur plusieurs domaines (électronique, robotique, aéronautique…). L’association Drone Soccer France sera présente pour permettre aux visiteurs de découvrir la discipline, s’amuser en équipe et marquer des points en faisant passer les drones dans le “Donut” adverse !

Les gamers les plus compétiteurs pourront également s’affronter dans des tournois de jeux vidéo organisés par l’association FuryVS. Inscriptions chaque matin sur place. Pour jouer sans pression avec vos amis à des jeux PS5 ou Switch vous avez accès à la zone libre.

L’espace rétrogaming des Geek Days se met aux couleurs de La Croix Rouge Française pour allier fun et solidarité autour du rétrogaming : une sélection de jeux sur le thème de la santé et du secours aux personnes, bars à consoles portables, quizz sur l’histoire des jeux vidéo, des consoles de 1ère génération, des challenges de meilleur score ou de speedrun, des cadeaux à gagner etc…

Enfin, un concept dynamique et innovant : Ymagine. Cette activité réalise des jeux et expériences en réalité virtuelle uniques au monde, conçus pour des tapis omnidirectionnels. Ces nouvelles technologies permettent des expériences intenses et immersives dans des univers multiples et originaux. Ymagine possède un catalogue de jeux diversifié pour amuser tous les publics : adultes, enfants, familles, accrocs du sport et seniors.

Les Geeks Days proposent également de nombreuses animations de cosplay, notamment la coupe de France de cosplay : samedi, au Parc Expo, la première sélection pour la région Bretagne de la 7ème saison de la Coupe de France de Cosplay aura donc lieu. Le vainqueur aura la chance de représenter sa région lors de la finale qui se tiendra en 2025, aux côtés de nombreux autres cosplayeurs talentueux, sur une scène exceptionnelle !

De nombreux défilés cosplay sont également à prévoir tout au long du weekend, mais aussi une exposition de cosplay et un stand photo des membres de l’association L’Antre du Dragon Farceur. Ils mettront également à disposition leur savoir-faire et matériel avec un cospital afin de réparer des costumes.

Pour la première fois aux Geek Days de Rennes, vous pourrez vous essayer à la pratique du doublage : coachés par la directrice artistique et comédienne Pascale Chemin (voix française d’Annie dans L’Attaque des Titans, Kirua dans Hunter x Hunter ou encore Tina Goldstein dans Les Animaux Fantastiques) et par le comédien Adrien Larmande (voix française de Dylan O’Brien dans le Labyrinthe et Will Poulter dans Les Gardiens de la Galaxie, mais aussi Otis dans Sex Education, ou encore Ori dans la Trilogie du Hobbit), vous serez conseillés et encouragés comme des pros. En bonus, vous pourrez repartir avec vos enregistrements !

Youtubeurs et comédiens de doublage seront présents pendant les 2 jours afin partager des moments privilégiés avec les visiteurs lors de séances de dédicaces et de rencontres sur scène : Emmanuel Curtil, comédien de doublage (Chandler Bing dans la sitcom à succès Friends), Nathalie Homs, comédienne de doublage (Zyra dans League of Legends), mais aussi l’auteur, animateur, réalisateur et youtubeur Davy Mourier, la streameuse Just Dance Tina, le youtubeur Rayton, le streamer Lutti et le présentateur Jules.

Les Geeks Days de Rennes au Parc Expo, les 17 et 18 février 2024.

De 10h à 19h sans interruption / 2, La Haie Gautrais 35172 Bruz

Découvrez le programme complet ici.

Ventes en ligne : Pass 1 jour : 12€ / Pass 2 jours : 22€ / Groupes & CE : 11€ / PMR : 11 € valable avec 1 accompagnateur (sur présentation d’un justificatif)

Tarifs sur place : Pass 1 jour : 15€ / Pass 2 jours : 26€

Les Geek Days, partenaire du Pass Culture pour les 15-18 ans.