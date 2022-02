RENNES APPEL À PROJET : CRÉATION D’UNE FRESQUE MURAL RUE DE SAINT-MALO

La Ville de Rennes, en partenariat avec le bailleur social Archipel Habitat, lance un appel à projet pour la création d’une fresque murale d’une surface de 225 m² (15,16 m de large pour 17 m de haut) à réaliser sur le pignon d’un immeuble de logements sociaux situé au 59 rue de Saint-Malo et dont l’architecte est Georges Maillols.

Cette carte blanche a pour ambition de donner à voir une œuvre d’art urbain sur cette partie de la ville qui en est dépourvue. Ce projet offre l’opportunité aux artistes de créer une œuvre d’art urbain de qualité, marquante par son envergure et son positionnement dans la ville. L’œuvre doit s’intégrer dans le paysage urbain, être sobre, universelle et intemporelle.

Ce projet d’appel à création répond à trois objectifs principaux :

· soutenir la création et la diffusion artistique ;

· dynamiser l’espace public ;

· rendre l’art accessible à tous.

Cette commande publique est éligible uniquement aux artistes professionnels, qu’ils candidatent en leur nom, dans le cadre d’un collectif ou d’une association. Les candidatures devront être en mesure de présenter :

· les garanties de faisabilité de l’oeuvre proposée ;

· la reconnaissance d’un travail dans la rue ;

· la réalisation de fresques d’envergure.

La capacité technique et artistique à réaliser la fresque seront des atouts essentiels pour la sélection du lauréat. Conformément à la politique municipale en matière d’égalité femme/homme et afin de permettre aux femmes de prendre toute leur place dans la vie de la cité, la Ville de Rennes et Archipel Habitat porteront une attention particulière aux candidatures des artistes femmes.

Calendrier :

· Lancement de l’appel à projet : lundi 31 janvier 2022

· Visite collective sur site : jeudi 24 février 2022

· Retour des offres et projets : lundi 18 avril 2022

· Comité artistique de sélection : mai 2022

· Résidence et réalisation : entre le 15 mai et le 15 juin 2022

Pour en savoir plus sur l’appel à projet (contexte urbain, attentes, critères de sélection, modalités de dépôt des candidatures, cadre juridique et financier), vous pouvez retrouver l’appel à projet ici :