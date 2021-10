LE FRAC BRETAGNE VOUS CONVIE A DES RENDEZ-VOUS DE SAISON

TELL ME est une manifestation de performance et de radio. TELL ME est un projet du Frac Bretagne, du Musée des beaux-arts, de La Criée centre d'art contemporain et de 40mcube. Avec DUUU* Radio, Morgan Azaroff, Mathis Berchery, Emilien Chesnot, Guillaume Pellay, Francis Raynaud, Rubie, Alisson Schmitt et Anaïs Touchot.