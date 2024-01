Samedi 1er juin 2024, 4 relayeurs proposés par la Ville de Rennes porteront la Flamme olympique sur le parcours traversant Rennes. Ils ont été choisis pour les valeurs du sport et de l’olympisme qu’ils représentent, leur énergie au service du collectif ou encore leur façon de faire bouger les lignes par leurs projets, leur métier, leur histoire. Portraits.

« C’est une joie d’accueillir la flamme olympique, symbole de paix et d’amitié entre les peuples, au cours du périple qui la mènera au pied de la Tour Eiffel. En organisant, avec le Département d’Ille-et-Vilaine, un relai festif et populaire le 1er juin prochain, nous souhaitons que l’ensemble des Rennaises et des Rennais puissent avoir l’occasion de participer à cet événement unique. Je suis fière que Maryvonne Ermine, Oksana Gutierrez, Romain Danzé et Jean-Charles Gicquel puissent porter haut les couleurs de notre ville à cette occasion, aux côtés de nombreux autres Rennais », indique Nathalie Appéré, Maire de Rennes et Présidente de Rennes Métropole.

Romain DANZE est un footballeur né à Douarnenez. Après avoir fait ses débuts dans sa ville natale, il intègre le centre de formation du Stade Rennais puis devient professionnel. Joueur de l’équipe fanion pendant treize ans, il deviendra capitaine de l’équipe et fera l’ensemble de sa carrière au Stade Rennais, de 2006 à 2019. Il est désormais Directeur de la section féminine du Stade Rennais et chargé des relations publiques et du développement au sein du club. Il a été sélectionné en équipe de France des moins de 20 ans ainsi qu’en catégorie Espoirs. Il suit assidûment l’actualité sportive de Rennes et se déplace régulièrement dans les stades et les salles de la métropole rennaise.

Romain DANZE

Maryvonne ERMINE infirmière de nuit au CHU de Rennes, en retraite. Militante sportive et associative, elle est très impliquée au Cercle Paul Bert, dont elle a présidé la section roller et la manifestation Rennes sur Roulettes qui, tous les ans, accueille 7 000 participants et est suivie par 25 000 spectateurs. Cet événement s’adresse aux sportifs débutants comme aux athlètes de haut niveau de dimension internationale. Maryvonne Ermine est impliquée depuis de nombreuses années à l’Office des sports de Rennes, notamment en tant que vice-présidente puis présidente. En 2019, elle a reçu la médaille d’or de la Jeunesse et des Sports et la médaille de la citoyenneté lui a été délivrée par le Conseil départemental en 2020.

Maryvonne ERMINE

Jean-Charles GICQUEL a plusieurs fois été champion de France de saut en hauteur. Recordman de France du saut en hauteur pendant vingt ans, il détient depuis près de 30 ans le record de France de saut en hauteur en salle. Il a pris à la fin de sa carrière des responsabilités dans le mouvement sportif. Entraîneur et président du Stade Rennais Athlétisme pendant de nombreuses années, il est actuellement vice-président de la Ligue de Bretagne d’Athlétisme, en charge du Pôle Haut Niveau. Il est le père de trois enfants eux-mêmes sportifs de haut niveau : Clément et Solène, qui pratiquent également le saut en hauteur, et Lucille, volleyeuse.

Jean-Charles GICQUEL

Oksana GUTIERREZ pratique l’athlétisme fauteuil au Handisport Rennes Club depuis 2018, ainsi que le crossfit. Elle pratiquait la danse avant qu’une inflammation de la moelle épinière ne la laisse tétraplégique. Elle a monté son entreprise d’aménagement intérieur adapté aux personnes à mobilité réduite.

Oksana GUTIERREZ

Comment les porteurs de la Flamme olympique ont-ils été sélectionnés ?

Pour identifier les porteurs de la Flamme olympique, Paris 2024 a mobilisé une multitude d’acteurs : les Parrains Officiels des Relais de la Flamme, les entreprises partenaires, le mouvement sportif, les parties prenantes des Jeux et les territoires traversés par les Relais. Tous ont contribué à cette sélection via des modalités diverses : candidature spontanée, parrainage, jeu concours ou encore tirage au sort.

40 relayeurs se passeront le témoin à Rennes sur un circuit de 8 km. Cela représente 200 mètres parcourus par chacun des porteurs de la Flamme olympique. Parmi ces relayeurs, 4 ont été choisis par la Ville de Rennes.

Un printemps et un été rennais aux couleurs des Jeux

Avec la Ville de Rennes, les acteurs culturels et sportifs du territoire se sont mobilisés pour proposer aux Rennaises et aux Rennais une programmation aux couleurs des Jeux dès le printemps 2024 :

Du 4 au 9 avril à la Plaine de Jeux de Bréquigny se tiendra la Semaine olympique et paralympique en partenariat avec les services de l’Éducation nationale.

Les 22 et 23 juin sera organisé un grand week-end olympique, qui donnera le top départ de la programmation de « Cet été à Rennes » avec des activités pour les familles dans différents quartiers de la ville.

Les lieux retenus à Rennes pour les Jeux olympiques sont les suivants :

Le Stade d’athlétisme Robert Poirier à Villejean

Situé sur le campus de Villejean à Rennes, le tout jeune stade a été inauguré le 5 juin 2015, le Stade d’Athlétisme Robert Poirier a été sélectionné comme Centre de préparation pour les Jeux Olympiques 2024. Les délégations olympiques et paralympiques pourront s’y entraîner de l’été 2021 à l’été 2024.

La Halle des Sports des Gayeulles

La Halle de Sports des Gayeulles a été désignée comme camp d’entraînement pour les Jeux olympiques de Paris 2024 pour l’escrime et l’escrime en fauteuil roulant.

Le Stade du Commandant Bougouin à Saint Hélier

Le Stade du Commandant Bougouin (plus connue sous le nom de Stade Vélodrome) situé dans le quartier Saint-Hélier est lui aussi sélectionné en tant que centre de préparation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Le Gymnase des Hautes Ourmes à la Poterie

Situé au sud-est de Rennes, à proximité d’un parc de 4.5 hectares, le Gymnase des Hautes-Ourmes est un complexe multisport qui servira de centre de préparation pour les Jeux de Paris 2024 pour les disciplines suivantes : Basketball – fauteuil – Boccia – Goalball – Rugby fauteuil -Volleyball assis.

Le complexe sportif de Brequigny et sa piscine olympique

La piscine de Bréquigny est la plus grande piscine de l’agglomération de Rennes. Le Complexe de Bréquigny, son dojo, sa piscine olympique et sa salle des sports acrobatiques ont été retenus pour l’entrainement des athlètes concourant en : Natation olympique et paralympique – Natation artistique – Plongeon – Water-polo – Trampoline -Judo olympique et paralympique.

La Salle Colette-Besson à Brequigny

Pour les jeux olympiques Paris 2024, Colette Besson a été sélectionnée pour l’entrainement des équipes participant aux disciplines suivantes : Basketball, Basketball fauteuil, Volleyball, Volleyball assis