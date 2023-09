Rennes. Fin de saison musicale de la ferme de Quincé

Le week-end du 6 et 7 octobre 2023 clôturera la saison estivale de la ferme de Quincé, lieu associatif, festif et agricole, situé dans le quartier de Beauregard au nord de Rennes.

Dès le jeudi 6 octobre, l’équipe de 35Volts se propose d’égayer la fin de semaine par une soirée quizz “Question pour Quinçoss – Deuxième Edition”. Seuls ou en équipe, venez vous tester, avec humour et bienveillance, à des questions de culture générale. Retrouvez également, les légumes de la ferme en vente, comme chaque semaine.

Comme à l’habitude, le vendredi sera synonyme de musique live avec comme invité le groupe de rock brestois Baston, figure du label de rock indépendant Howlin Banana. Ils partageront la scène avec le groupe malouin FC Déception, ainsi qu’un Drag Show mené par le collectif Or Félin.e.s.

Le samedi sera quant à lui électronique, avec Célélé, dj rennaise et membre du collectif 35Volts, que l’on a pu retrouver notamment sur la scène des Transmusicales l’an dernier ou encore au Festival Maintenant. Puis Beatrice M. jeune dj d’origine strasbourgeoise qui redonne à la musique dub-step ses lettres de noblesse.

Et enfin Anaco, dj parisienne, pmembre du collectif Perreo Supremo qui enflame les dancefloor à coup de reggeaton, également programmatrice du club parisien la Machine du Moulin Rouge, et également dj militante pour l’instition queer Barbieturix.

Ces deux soirs sont à prix libre, comme le veut la politique d’accessibilité de la Ferme de Quincé.

Jeudi 05 octobre : 18h00-23h00 Vendredi 06 octobre : 18h00-23h00 samedi 07 octobre : 16h00-23h00

Ouverte depuis la mi-avril, la Quincette aura fonctionné, tous les week-ends du jeudi au samedi soir, proposant concerts, restauration et bar, mais aussi des soirées karaoké, blindtest ou divers ateliers comme la Fête du pain ou encore Panier Garni, un marché de créateur.ice.s.

Durant cette saison, l’équipe de 35Volts à fait confiance à plusieurs collectifs et associations rennaises pour prendre en charge sa programmation musicale, teintée de musiques électroniques, de rock ou de pop, mais aussi de reggae, de musique folk ou encore de spectacles Drag.

Côté Quincette, plus de 70 dates d’ouverture, près d’une cinquantaine de collectifs et associations rennaises et plus de 10 500 personnes ont pu (re)découvrir et rythmer la saison estivale de Quincé avec nous. Côté champ, près de 10 restaurants rennais ont été fournis en légumes chaque semaine (dont celui de la Quincette !), 1 marché et 1 vente en directe hebdomadaires ont été assuré.e.s par nos 2 maraîchers, épaulés par 1 service civique, 3 stagiaires et près de 216 bénévoles.