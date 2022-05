Restos à Rennes. Le Fezi ou les vertus d’une cuisine simple et délicieuse

Petite salle, petite capacité destinée à une clientèle choyée, c’était le projet de Cédric Bruneau, un jeune cuisinier passionné. Mais le succès de cette cantine de quatier est là : tout Rennes se presse pour réserver une table au Fezi. Car vous avez l’assurance de passer un moment simple et délicieux.

Ce petit restaurant chaleureux et sans esbrouffe est devenu en un an et quelques l’une des adresses les plus prisées de Rennes. Des plats préparés par Cédric à son image : simple et sympathique. Et même délicieux. Seul bémol : un petite salle assez bruyante. Mais la réjouissance des papilles vous fait vite oublier tout désagrément.

Dans vos assiettes au Fezi, chaque plats et les plats entre eux ont une ligne cohérente qui se décline à travers des textures, des couleurs, des goûts, bref : des assemblages à partir de produits locaux et de saison – circuits courts et en bonne partie bio. Avec des récurrences, voire des invariants de saison : en ce moment, lieu jaune et Saint-Jacques. Le service est plein d’attention sans jamais aucune forme d’obséquiosité. Excellente carte des vins et de bières. Bref, un excellent rapport qualité-prix. Présentation par Juliana :

Fermé les lundi et dimanche

Ouvert pour déjeuner du mardi au vendredi

Le soir, menu unique, 4 services, 35€. 19h390- 21h30, du mercredi au samedi.

Réservation plus que conseillée au 0299366951 ou sur le site

https://www.facebook.com/FeziRestaurant/