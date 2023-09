L’Ille-et-Vilaine Fête la science du 6 au 16 octobre 2023

La Fête de la science vous donne rendez-vous du 6 au 16 octobre dans toute l’Ille-et-Vilaine !

Vous trouverez sûrement de quoi satisfaire votre appétit en culture scientifique parmi les formats variés qui vous sont proposés : rencontres, animations, expositions, projections… Tout cela près de chez vous !

A Rennes, le Village des sciences, vous accueillera du 13 au 15 octobre aux Champs Libres

Une nouveauté cette année, il est entièrement dédié au thème sport et science. Comme chaque année, des visites accessibles malentendants et malvoyants permettront à tous de profiter de ce moment de découvertes, d’étonnement et d’échanges. Vous pourrez retrouvez quelques jours plus tard un reportage in situ diffusé par TVR qui comprendra un entretien avec un invité prestigieux…