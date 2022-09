Rennes. La Fête du champ à l’assiette revient à la Basse-Cour

La Fête du Champ à l’Assiette est de retour pour sa 8e édition, dans un format inédit ! Rendez-vous le week-end des 16, 17 et 18 septembre à La Basse Cour (Prévalaye) pour célébrer l’agriculture paysanne et l’alimentation durable et conviviale.

Du Samedi 17 sept 14h au dimanche 18 sept jusqu’à 22h

Lancement le Vendredi 16 septembre au soir !

À La Basse Cour, Chemin Robert de Boron à Rennes

Au cœur d’un espace naturel préservé, aux portes de Rennes, La Basse Cour accueille pour la deuxième fois la Fête du champ à l’assiette. Cette guinguette – située sur l’ancienne ferme du château de La Prévalaye – offre un cadre parfait pour accueillir des événements festifs et culturels dans une ambiance calme et verdoyante, loin du tumulte de la ville.

Elle accueillera ce week-end là : 16 associations sur le village des initiatives, 26 producteur·trices et leurs bons produits locaux, 8 ateliers, 7 balades et animations, 5 conférences et temps d’échange, 5 concerts…

Sentez-vous approcher la délicieuse odeur d’un week-end d’été, fait de rencontres, de découvertes, de dégustations, de musique et de bien d’autres surprises ?