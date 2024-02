Le festival Ré·Elles, cinéma documentaire et droits des femmes revient à Rennes pour sa 21e édition ! Du 3 au 15 mars 2024, découvrez gratuitement des films documentaires qui rendent hommage à la pluralité des luttes féministes, à la diversité des identités de genre et à toutes les « elles » qui se battent au quotidien pour l’égalité. Au travail et dans la lutte de classes, au cinéma, en famille ou entre ami·es, dans l’intime ou dans l’espace public, nous ne sommes jamais plus fort·es que lorsque nous sommes ensemble. Cette année, les films mettent à l’honneur la sororité ou mieux, l’adelphité. Et cette année, les élèves de trois établissements choisiront le ou les films du prix Jeune Public.

Programme du festival Ré-Elles

Ouverture au Frac Bretagne | Dimanche 3 mars | 17h | Gratuit

Projection du film ANHELL69 de Théo Montoya (2022, 75min)

“Un corbillard sillonne les rues de Medellín. Une secte de fantômes hante les rues de la ville. Un réalisateur tente de faire son premier film de série B. Le casting se fait au sein de la jeunesse queer de cette ville marquée par les conflits, la violence, et les paradoxes”Suivi d’une rencontre avec Pablo Carrizosa, programmateur du Panorama du Cinéma Colombien, en partenariat avec Le Chien qui Aboie.

Avant ou après la séance, profitez-en pour découvrir la nouvelle exposition de Gabrielle Goliath, This song is for… Vol1.



Découvrez la sélection

Champs Libres | Samedi 9 mars | 14h30 | Gratuit Projection du film REINES DU PALACE, de Karine Morales (2021, 64min)

“Rue de la Paix. Devant les portes d’un palace parisien, des femmes de chambre mènent une guerre d’usure contre un géant de luxe. Sans salaire et armées de casseroles, elles installent un joyeux vacarme pendant des semaines devant l’indifférence de leur patron.”En présence de Karine Morales.

Champs Libres | Samedi 9 mars | 16h30 | Gratuit Projection du film LES SOEURS PATHAN, d’Éléonore Boissinot (2023, 76min)

“Rescapées des pogroms anti-musulmans de 2002, les soeurs Pathan vivent sous la protection de leur père dans un quartier en marge de Ahmedabad, le bastion politique des nationalistes hindous. À mesure qu’elles grandissent, le passé les rattrape”En présence de Éléonore Boissinot.

Champs Libres | Dimanche 10 mars | 14h30 | Gratuit Projection du film CASCADEUSES d’Elena Avdija (2022, 84min)

“Virginie, Petra et Estelle sont cascadeuses. Elles se font renverser par des voitures ou frapper par des maris violents et des gangsters, souvent à plusieurs reprises. Mais leur métier tant aimé ne les a pas préparées pour les biais des rôles et de la violence à l’écran”En présence d’Elena Avdija

Champs Libres | Dimanche 10 mars | 17h | Gratuit AVANT PREMIÈRE du film SMOKE SAUNA SISTERHOOD d’Anna Hints (2023, 91min)

“Dans l’intimité des saunas sacrés d’Estonie, on chante d’anciens hymnes et tous les rituels de la vie s’y croisent. Les femmes y racontent ce qu’elles tairaient partout ailleurs”En présence de Juliette Casanave, productrice.

D’autres temps forts

Samedi 9 Mars à 11h, rencontrez Karine Morales, réalisatrice du film REINES DU PALACE, à l’occasion d’un atelier-rencontre autour d’un pique-nique façon auberge espagnole à Comptoir du Doc. Profitez de ce temps d’échange privilégié et convivial pour découvrir sa pratique cinématographique. Sur inscription : angele@comptoirdudoc.org

Samedi 9 mars à 20h, pot d’ouverture à TransCanal. Carte blanche à la Cinémathèque de Bretagne et à l’Oeil d’Oodaaq. Projection de trois courts métrages qui réfléchissent sur le regard et les expériences intimes des femmes.Buvette et petite restauration à prix libre.