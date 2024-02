Le Festival Oodaaq est de retour pour sa treizième édition et investit cette fois La Parcheminerie du 17 au 19 mai 202419 mai 2024, ainsi que le bar l’Attrape Rêve le 16 mai 2024. Au total, 40 œuvres interrogeront, chacune à leur manière, des enjeux sociaux, écologiques, queers et féministes contemporains.

L’Œil d’Oodaaq est une association rennaise dont le terrain d’exploration est celui de la vidéo et des pratiques artistiques expérimentales. Elle interroge la place des images, leurs modes d’émergence et leurs mutations, dans la société actuelle : ce qu’elles racontent du monde, celui qui est passé, celui que nous sommes en train de vivre, celui à inventer. Le festival Oodaaq, temps fort de l’activité annuelle de l’association, partage ces recherches avec un large public au travers de projections, d’atelier, de performances et de concerts.

Parmi les 626 oeuvres vidéo proposées par 444 artistes de 72 nationalités différentes, nous en avons retenu 40 qui questionnent, chacune des enjeux sociaux, écologiques, queers et féministes contemporains. Les vidéos présentées cette année partent toutes à leur manière d’une parole intime qui porte en elle une voix politique, témoigne parfois d’une atmosphère grave mais laisse toute sa place à

l’humour et à la poésie.

En guise d’avant-goût, vous pourrez – entre autres – découvrir une reprise sarcastique et anticapitaliste de la célèbre chanson « Video killed the radio stars » des Buggles, un lypsinc médiévale à l’esthétique camp, une femme anglaise de la classe ouvrière âgée de 65 ans accro au sucre nous compter sa première romance lesbienne en dévorant un nuage.

En plus des projections issu de l’appel à projets, le festival sera jalonné de temps forts et de rencontre avec des artistes et leur pratique : Tahin Demiral animera une conférence-atelier autour du cinéma de Barbara Hammer, pionnière du cinéma queer expérimental ; Bora Murmure et Amarin Romarin viendront nous délivrer leur poésies, leurs univers et leurs pansements musicaux dans des lives expérimentaux qui participent à créer de la culture queer ; Marion Binois et les performeureuses drag de la rennaise House of Evangelion viendront envahir La Parcheminerie avec leur chimères respectives ; enfin Rose Mahé Cabel, Ju Bourgain et Anthedemos par le biais de dispositif performatif, viendront nous raconter des corps queers et parleront d’amour comme outil de reprise de pouvoir et de luttes.

La jauge de la Parcheminerie étant limitée, une billetterie sera mise en place quelques semaines avant le festival. Celle-ci proposera plusieurs tarifs, un tarif solidaire, un tarif conscient et un tarif de soutien. Ce dispositif permet à chacun·e d’accéder au festival à hauteur de ses moyens. Il vise également à sensibiliser les publics à la juste rémunération des artistes, engagement de L’Oeil d’Oodaaq depuis ses débuts.

La Parcheminerie, 23 rue de la Parcheminerie, 35 000 Rennes

Bar L’Attrape Rêve, 37 rue Saint-Melaine, 35 000 Rennes

Programmation complète à venir sur le site Internet et leurs réseaux sociaux (Instagram et Facebook).