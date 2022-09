Rennes. Le festival marché noir fête ses 10 ans du 6 au 9 octobre

Du 6 au 9 octobre 2022 aura lieu la nouvelle édition du Festival Le Marché Noir à Rennes. Ce festival 2022 est l’occasion de célébrer la 10e édition de cette grande fête de l’image imprimée.

Le Marché Noir organise tous les deux ans à Rennes un festival des arts graphiques et imprimés. Cet événement, ouvert à tout public, se déploie en ville sur plusieurs jours à travers un salon de la microédition manufacturée et indépendante, des expositions, des concerts et des ateliers d’initiation à la sérigraphie, la gravure et la typographie. Cette année, pour les dix ans, le collectif invite l’atelier BONJOURE à co-organiser cette fête.

Comme à chaque édition, le festival se déroule aux Ateliers du vent, mais vous pourrez aussi retrouver des expositions et des événements à Blind Spot, à la Minuscule Galerie, et pour la première fois à l’atelier BONJOURE.

BONJOURE

BONJOURE est un atelier de sérigraphie et d’arts visuels ouvert en 2019 vers la gare, qui rassemble six artistes. Derrière sa grande vitrine brillante, on dessine, grave, imprime, relie, découpe, on façonne des images, des livres et des objets… On y organise des événements, des expositions et des résidences d’artistes de Rennes et d’ailleurs. Avec Brice Benedetti, Chloé Hauser, Laureline Jammet, Fanny Legrand, Lucie Quézin et Maïté Rouault. 16 rue Isaac Le Chapelier 35 000 Rennes

La microédition ?

La microédition c’est de l’édition indépendante, en petites quantités et souvent manufacturée (reliée à la main, avec des couvertures sérigraphiées…). Ca permet d’éditer des ouvrages sans passer par le circuit de l’édition classique, par exemple, sans passer par le système de diffusion traditionnelle.

Le marché noir

Le Marché Noir est un atelier mutualisé spécialisé dans les arts graphiques et imprimés, installé dans un local de la Ville de Rennes depuis 2017. Nous organisons depuis 10 ans un festival à Rennes, où le public découvre le travail d’artistes et d’ateliers, sous la forme d’un salon des indépendants, d’expositions et d’ateliers participatifs le temps d’un week-end.

L’atelier du Bourg

Julien Lemière, Anna Boulanger, Anthony Folliard, Éric Mahé, Audrey Jamme

et Sixtine Gervais

La Presse Purée

Julie Giraud, Antoine Ronco, Loïc Creff (Macula Nigra) et Julien Duporté

Atelier Barbe à Papier

Agathe Halais et Charlotte Piednoir

Atelier L’Imprimerie

Éric Mahé, Perrine Labat, Maud Chatelier et Émeric Guémas

Programmation du festival

mardi 4 octobre

Exposition de Lohengrin Papadato

Passionné par le dessin et l’impression, Lohengrin Papadato est illustrateur et imprimeur sérigraphe. Il travaille actuellement au sein de l’atelier de sérigra- phie Écran Total, basé à la Morinerie à Saint-Pierre-des- Corps (37) où il peut assouvir ces deux passions. Depuis quelques années il développe un travail graphique pour des groupes de musique. Pour cette exposition à Blind Spot il présente des pochettes d’album, des vinyles et des affiches réalisés ces dernières années, mais également des affiches de festival et d’événement liés à la musique ou à la microédition.

Blind Spot

36 Rue Poullain-Duparc, 35 000 Rennes Vernissage – 18h30 – gratuit du 4 octobre au 4 décembre

–

mercredi 5 octobre

Comment mon corps dessine un sanglier

Exposition de l’atelier BONJOURE

En juillet dernier, les neuf artistes de BONJOURE y MAS ont pris le maquis dans les bois de Liffré. Avec les visi- teureuses du festival Coucou la forêt, elles ont traqué l’esprit de la forêt en transformant leur perception pour écrire une histoire sauvage des lieux, une histoire de boue et de troncs. Entre les arbres, les pierres, les branches et les animaux, elles ont invité à ouvrir l’œil à l’invisible et au sensible, au désir et à la magie. Cet automne, BONJOURE y MAS présentent les recherches visuelles et les récits qu’elles ont glanés dans les bois. Que s’est-il passé au maquis ? Ont-elles vu le Sanglier ? Le verrez-vous ?

atelier BONJOURE 16 Rue Isaac le Chapelier, 35 000 Rennes Vernissage – 20h00 – gratuit ouverture les samedis 15, 22 et 29 octobre de 14h à 18h

–

samedi 08 octobre Bon pour un tour

Exposition de Fanny Garcia et Jack Usine

Fanny Garcia & Jack Usine investiront la Minuscule galerie avec une création « ricochet » de l’exposition Papiers Paradis. Un soupçon de criminalité en col-blanc et d’humour noir dans une installation à 4 mains mêlant lettrages, couture et point de croix.

minuscule Galerie

7 rue Saint-Louis (librairie Planète Io), 35 000 Rennes Vernissage – 12h – gratuit du 8 octobre au 24 novembre

Programmation du festival aux Ateliers du vent

jeudi 06 octobre

Paradis Papiers

Restitution d’une résidence réalisée dans l’atelier du Marché Noir. Cette exposition réjouira les amateurs de fraude fiscale, de typographie et d’îles paradisiaques. Avec des membres de l’Atelier du Bourg (Anthony Folliard, Sixtine Gervais et Julien Lemière), Macula Nigra, Fanny Garcia et Jack Usine.

18h30-21h à visiter durant tout le festival, Exposition visible du 6 au 16 octobre 2022 Gratuit Vernissage à 18h30

–

Concerts à 20h30 Organisé par L’Alambik Prix libre

•Épais – epais666epais.bandcamp.com/releases •Duflan Duflan – duflanduflan.bandcamp.com/album/pazuzu-le-gardien-de-ton-sexe-2021-reissue

•Manon David Club – facebook.com/manondavidclub/ •DJ Prix Libre

vendredi 07 octobre

19h Lancement de l’édition Les mains Sales

L’ouvrage Les mains sales propose un voyage dans l’uni- vers des arts imprimés et de la microédition indépen- dante en prenant à témoins 42 artistes dont 13 collec- tifs, un auteur-éditeur et une imprimerie coopérative. Tous les artistes et collectifs invités vous présentent leur travail et livrent un témoignage inédit autour des arts imprimés, de leurs techniques (gravure — sérigra- phie — typographie traditionnelle — offset — etc.), mais aussi de leurs engagements et inspirations.

–

19h-23h – Gratuit Salon de la microédition

–

19h30-00h30 Concerts Prix libre DJ set – FANTOMIX + the Brain

–

samedi 08 octobre

14h-20h – Salon de la microédition – gratuit 14h-18h – ateliers / démos

dimanche 09 octobre

14h-20h – Salon de la microédition – gratuit 14h-18h – ateliers / démos

Exposants du Salon

Adverse éditions Affiche Moilkan Bingo

Boris Jakobek

Céline Thoué

Les Concasseurs

Draw-draw

Dompteurs de papier

Katja Bot

Mcclane

Olivier Deprez (avec FRMK) Phileas Dog

Sophie Lecuyer

Les Tontons Racleurs

Les Ramettes

Myriagone

Silex édition

BONJOURE

L’Atelier du bourg

Barbe à papier

La Presse-purée

L’Imprimerie

