Le festival tout public Cadences Urbaines consacré à aux cultures urbaines revient pour une 2e édition aux Cadets de Bretagne à Rennes, ce samedi 13 avril 2024. Au programme, de multiples activités alternatives à pratiquer, à observer ou auxquelles s’initier. Une battle de breakdance réunissant des danseurs du Grand Ouest clôturera le festival.

Aux Cadets de Bretagne, association sportive et socio-culturelle à Rennes, le ton est donné : les terrains – et dancefloor – fin prêts à recevoir les visiteurs pour la deuxième édition des Cadences Urbaines. L’équipe organisatrice du festival fait ses derniers agencements avant le lancement du festival consacré à la culture de rue ce samedi 13 avril 2024.

Une partie de l’équipe organisatrice du festival Cadences Urbaines aux Cadets de Bretagne

Les locaux de l’association historique rennaise sont démolis en 2017 afin de faire peau neuve. Toutefois, lors de leur réouverture en septembre 2020, le nombre d’adhérents chute drastiquement. « Dans nos locaux temporaires, il n’y avait plus autant d’espaces de pratique et de moyens humains, on a perdu pas mal d’adhérents : on est passé de 1900 inscrits à environ 600 », raconte Mael Menant, chargé de communication de la structure. Le bureau des Cadets de Bretagne cherche alors à réaffirmer l’identité de la structure. L’association fonde le festival Cadences Urbaines en 2023. « À l’origine, le professeur de hip-hop des Cadets de Bretagne a fait part de son intérêt pour l’association Bboy qui organise des battles de break-dance. On a alors proposé que leur compétition ait lieu le soir en ajoutant notre signature l’après-midi avec des activités accessibles à tous les publics ». Ce faisant, l’équipe, composée de 6 à 7 salariés, souhaite offrir un moment fédérateur pour les adhérents et pour les visiteurs séduits par la thématique.

Pour cette deuxième édition, l’association maintient le cap donné l’année précédente et cherche à pérenniser la formule du festival entre disciplines sportives et artistiques. « C’est un enjeu pour nous de ne plus être seulement perçu comme une association sportive mais aussi culturelle », explique le chargé de communication. « Et en matière de culture urbaine, la frontière entre culture et sport est souvent fine. A titre d’exemple, le skateboard ou la danse ! ».

De nombreuses activités sont prévues tout au long de l’après-midi : hip-hop, skateboard, parkour, graffiti, etc. Une scène ouverte sera également installée pour les artistes qui désirent s’emparer de l’espace le temps d’une représentation (sur inscription).

Le programme de la journée des Cadences Urbaines

L’équipe organisatrice s’est en même temps assurée que la programmation soit accessible aux personnes en situation de handicap. Il sera par exemple possible de faire du goalball (sport à destination des personnes déficientes visuelles où l’objectif est de marquer un but à l’adversaire en lançant un ballon sonore à la main au ras du sol) de 14h à 18h.

Pour clôturer le festival, une battle de breakdance – en présence d’un jury professionnel – fera office de clou du spectacle de 19h à 21h. L’événement réunira des danseurs du Grand Ouest selon plusieurs catégories (Adulte féminin / masculin et moins de 16 ans) qui tenteront de se qualifier pour le championnat de France bboy / bgirl. « On porte la finale régionale du circuit et les vainqueurs accéderont à la finale nationale », précise le chargé de communication.

© Richard Declerck

© Richard Declerck

L’accès à l’ensemble du festival est gratuit, excepté pour la finale régionale de breakdance : celle-ci est gratuite pour les enfants, vaut 2,50€ pour les détenteurs de la carte Sortir, 5€ pour les tarifs réduits et 10€ pour les tarifs classiques. Une buvette sera établie sur place toute la durée du festival afin de se restaurer. Le soir, des sandwichs seront proposés à l’achat (avec option végétarienne).

Infos pratiques :

Festival Cadences Urbaines (2e édition)

Samedi 13 avril, 14h – 22h

Ouverture des portes à 13h30

Entrée gratuite jusqu’à 18 h

L’accès à la battle de Breakdance est soumise à une billetterie

Cadets de Bretagne,

139 Rue d’Antrain, 35700 Rennes

Accès via le BUS C3 (arrêt Volney)

Facebook / Instagram