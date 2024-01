La Maison de Quartier Francisco Ferrer, 40 Rue Montaigne à Rennes, accueille Ferrer en Jeux samedi 13 janvier 2024 de 14h à 18h30, une journée ludique ouverte à tous, suivie d’une soirée jeu de rôle grandeur nature en huis clos à partir de 18h45, réservée elle aux inscrits. L’événement inaugure les Semaines en jeux de Rennes, trois semaines d’événements ludiques gratuits dans la capitale bretonne.

Vous êtes-vous déjà demandés quelle serait votre valeur en tant que chef de guerre dans un univers médiéval-fantasy ? Ou si vous aviez la carrure d’un Sherlock Holmes lors d’une enquête grandeur nature ? Pour trouver une réponse à ces questions, dirigez-vous vers Ferrer en Jeux samedi 13 janvier 2024 à la maison de quartier Francisco Ferrer. Toute la journée, plusieurs types de jeu seront proposés : jeux de sociétés, jeux de cartes, jeux de figurines, jeux de rôles et huis-clos ! « Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges », lit-on sur la page Instagram festivalrennesenjeux, le célèbre festival ludique rennais dont Ferrer en jeux est partenaire.

Le festival Ferrer en Jeux est l’héritage de l’ancien Terminus Ludi qui mettait en avant les jeux de simulation (jeux dans lequel le joueur interagit avec son environnement sans un cadre prédéfini). L’entrée lors de la journée est libre et gratuite et une buvette sera à disposition pour permettre aux publics de se restaurer. Au programme de la journée, découvertes ludiques pour les intéressés, immersion dans des mondes fantastiques, confrontation dans les jeux de stratégie, et pourquoi pas même… de la coopération ?

Sans compter l’association organisatrice la Guilde de Bretagne, plusieurs associations ludiques seront présentes : An Argader, Ludiqueer, Enfer et Contre Tout, Borderline Games. L’occasion pour les intéressés de rencontrer des acteurs associatifs ludiques de la capitale bretonne et éventuellement de trouver des groupes de joueurs pour de futures sessions dès le lancement des trois Semaines en jeux de Rennes.

La journée sera suivie d’une soirée intitulée « Les Huis Clos » où les 39 inscrits devront incarner des personnages dans des jeux de rôle grandeur nature dans différents univers avec des décors et des costumes prévus pour. Contrairement au reste de la journée, une inscription au préalable est nécessaire pour la soirée à 12 € par personne, mais les places sont déjà épuisées. Il est possible de s’inscrire en liste d’attente au cas où une place viendrait à se libérer.

Ferrer en Jeux

Maison de Quartier Francisco Ferrer, 40 Rue Montaigne, 35200 Rennes

14h30-18h30 / Entrée libre et gratuite

contact@mqff.fr / 02 99 22 22 60