RENNES. FAUXX AUX PRINTEMPS DE BOURGES 2022

Le jeune duo Fauxx présentera un de ses premiers concerts aux Inouïs du Printemps de Bourges de Rennes, samedi 29 janvier 2022. Il s’agit du dernier projet de deux musiciens chevronnés de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), Joachim Blanchet et Jean-Baptiste Tronel. Le premier a été interprète, au clavier ou à la batterie, pour de nombreux groupes, tous styles confondus. Très inspiré dans sa jeunesse par les musiques scandinaves, le black metal et le death metal, il s’est aussi initié aux musiques électroniques et expérimentales, particulièrement ces dix dernières années où il a énormément produit depuis chez lui à la MAO et sur des machines. Jean-Baptiste, le second, vient lui de la scène punk hardcore. Batteur dans différents groupes, il a notamment rejoint les Rennais de Tagada Jones en 2009, avec lesquels il continue de tourner aujourd’hui.

Jean-Baptiste Tronel (gauche) et Joachim Blanchet © D.R.

Musiciens dans une petite grande ville, Joachim et Jean-Baptiste se côtoient depuis plusieurs années. « C’est Saint-Brieuc qui a fait qu’on se croise régulièrement », raconte Joachim. Il poursuit : « il y a une dizaine d’années, j’étais intervenu dans son projet Alive Kill, un groupe de hip-hop expérimental, avec des textes en français et une approche noise dans les compos et les machines ». En 2017, avec cette expérience en tête, Job, comme tout le monde l’appelle, contacte Joachim pour lui proposer de travailler à nouveau ensemble. Joachim se souvient de la simplicité avec laquelle ils lancent Fauxx, comme un rendez-vous Tinder où tout se passerait à merveille : « On ne s’est pas tourné longtemps autour. On a pris un verre en terrasse, on a discuté, balisé le projet. On était d’accord sur la façon de faire. Assez rapidement il est venu à la maison, il a commencé à poser des batteries, moi à poser des claviers, des machines et c’était parti. » En musique comme en amour, tout est une question d’alchimie.

Joachim et Job tombent d’accord sur le fait de rester un duo, une formation plus souple qu’un groupe et qui leur permet surtout d’avoir chacun le “lead”, c’est-à-dire une direction artistique partagée et une composition à quatre mains. Les deux musiciens sont, de plus, stimulés par la contrainte de se passer de guitare et d’associer batterie, claviers et machines pour trouver un équilibre entre l’organique et le synthétique, entre l’acoustique et le saturé. Musicalement, ils souhaitent explorer des territoires sombres, expérimenter. « On voulait quelque chose qui nous bouscule, sortir de nos sentiers battus », explique Joachim. « Job, de la routine de Tagada Jones, moi, de celle des différents groupes dans lesquels je ne m’épanouissais pas musicalement ». Joachim admet aussi une certaine violence dans leur démarche : « il y a peu de concessions dans ce qu’on fait, on ne se réprime ni dans l’esthétique musicale ni dans les textes. Le duo s’est lancé à un moment de nos vies où on avait tous les deux besoin d’évacuer des choses sombres en les couchant sur le papier ou en musique ».

Pensée comme un exutoire, sans s’inspirer d’artistes ou de groupes précis, l’esthétique de Fauxx a été rangée par la presse spécialisée sous l’étiquette metal industriel. « On y est », répond Joachim. « Le metal, dans l’écriture des morceaux, les parties doubles, l’énergie, l’aspect brutal. L’indus dans l’apport des machines, les distorsions, le côté très hangar ». Mais même si Joachim admet l’appellation, il précise que Fauxx est avant tout un laboratoire et « une tentative d’être à la croisée des chemins », sans se cantonner à une case : leur musique est par nature hybride.

Après un EP inaugural en 2018, Fauxx publiait en mai 2021 son premier album, Statistic Ego, en autoproduction. Le titre renvoie au traitement informatique de nos vies actuelles : « à l’heure où nos informations personnelles rentrent dans des algorithmes et se transforment en statistiques dans des bases de données énormes, l’ego, ce qui nous construit, devient un torrent numérique », explicite Joachim. L’écriture des paroles, chantées par Joachim, gravite autour de ce constat, suivant un fil rouge : ne jamais adopter la première personne, rester dans une mise à distance.

Ce premier album a valu un succès d’estime à Fauxx et a permis au duo d’envisager une suite sur scène. « On a fait le disque sans savoir si on allait être un groupe de live », précise Joachim. Depuis 2020, la salle de musiques actuelles de Saint-Brieuc, Bonjour Minuit, leur a fait profiter de plusieurs résidences qui leur ont permis de se projeter et de préparer un dispositif de concert. « Depuis deux ans, on a beaucoup travaillé le live, mais on n’a pas vraiment joué de concert à proprement parler, à part une sortie de résidence en décembre 2021 », raconte Joachim. C’est donc avec autant d’appréhension que d’excitation que le duo aborde les auditions des Inouïs, en attendant les premiers vrais concerts qui auront lieu en mars.

[MAJ du 1er mars 2022] La recette du duo se voit couronnée de succès puisque Fauxx a remporté l’audition et gagne sa place à l’affiche du Printemps de Bourges 2022.

Depuis 1985, les Inouïs du Printemps de Bourges constituent un festival tremplin pour les artistes de musiques actuelles. Cette année, 3000 candidatures ont été examinées par 350 professionnels de la musique. 136 artistes ou groupes ont été retenus, répartis sur 28 antennes territoriales. En plus d’une visibilité donnée à de jeunes projets, les lauréat·e·s des différents prix se verront programmés à plusieurs festivals, dont le fameux Printemps de Bourges, qui se tient cette année du 19 au 24 avril. Les concerts d’audition ont lieu entre le 6 janvier et le 5 février 2022. À Rennes, rendez-vous le 29 janvier à 20h à l’Antipode. Au programme : Earl Nest, FauxX, Jeanne Bonjour, Lowdy Williams, Niteroy et Tallou.

