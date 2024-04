Les étudiants en deuxième année du master MAGEMI de l’université Rennes 2 inaugurent à l’Opéra de Rennes une exposition sur les arts de la marionnette tels qu’ils sont pratiqués ces dernières années. Du 3 mai au 29 juin 2024, Désarticulée s’articule autour de trois portraits de marionnettes des compagnies Drolatic Industry, Scopitone et la Cie la Poupée qui brûle.

Le Master Gestion et Mise en valeur des œuvres d’art, des objets ethnographiques et techniques (MAGEMI) est un parcours théorique et pratique au sein du master mention « Histoire de l’art » à l’Université Rennes 2. Il forme les étudiants aux enjeux de la mise en exposition des collections et de leur conservation. Au cours de la deuxième année de master, les étudiants travaillent à la mise en œuvre d’une exposition collective, soutenue par l’association cARtel. Fondée en 2011, cette association s’engage à apporter un soutien financier, matériel et humain.

Cette année, l’exposition Désarticulée est conçue en résonance avec la programmation du spectacle Les Ailes du Désir du marionnettiste Johanny Bert au printemps 2024 et s’articule autour de trois portraits de marionnettes des compagnies Drolatic Industry, Scopitone et la Cie la Poupée qui brûle. Chaque portrait est dédié à la création, à la scène et à l’après-scène. La marionnette est rendue unique grâce au témoignage et au récit de son prêteur, offrant aux visiteurs une esquisse des relations singulières qui unissent marionnette et marionnettiste. Cette exposition, permise par le soutien de l’Université Rennes 2, l’Opéra de Rennes, Rennes Métropole, cARTel, CVEC, l’EDULAB et THEMAA, aura lieu du 3 mai au 29 juin 2024 à l’Opéra de Rennes.

Les co-commissaires de l’exposition sont accompagnés dans leur travail par un comité scientifique constitué de Raphaèle Fleury, historienne de la marionnette et librettiste, et d’Aurélie Mouton-Rezzouk, maîtresse de conférences en études théâtrales à l’Université Sorbonne Nouvelle.

Les compagnies de marionnettes actives en France se comptent par centaines. Elles se produisent dans une multiplicité de lieux : au théâtre, à l’opéra ou encore dans l’espace public. Dans l’imaginaire collectif, ces arts sont associés à l’enfance, aux castelets et à la télévision. En réalité, ils sont pluriels et constituent un moyen d’expression poétique puissant abordant souvent des questions sociales, voire politiques. Si les arts de la marionnette trouvent parfois aujourd’hui leur inspiration dans la tradition, de nouvelles formes ont émergé.

Auparavant, les marionnettistes étaient invisibles sur scène afin de renforcer l’illusion de vie des objets. Ces dernières décennies, la relation entre le marionnettiste et sa création est davantage affichée sur les planches. Dans nombre de spectacles, le marionnettiste est désormais visible sur scène et prend sa place d’acteur. C’est ce lien singulier qui unit le marionnettiste à sa marionnette que met en évidence l’exposition Désarticulée.

Kamikaze de Scopitone et compagnie, 2005.

Landru de la Cie la Poupée qui brûle, 2016.

Sapiens de la Drolatic Industry, 2016.

À travers trois portraits de marionnettes, l’exposition met en lumière les moments-clés de cette relation : la conception de la marionnette, le jeu sur scène et l’après-scène. Chacun d’entre eux est rendu unique grâce au témoignage et au récit de son prêteur. La variété des discours et des points de vue, la théorisation du geste dramaturgique, traduisent la complexité de cette pratique vivante, loin d’être réduite à l’acte de manipulation.

Trois interviews filmées de marionnettistes dans leur atelier de fabrication témoignent de ce lien unique. Diffusées dans l’exposition, ces paroles seront également transcrites dans le catalogue. Cette collaboration étroite se poursuit avec la participation des marionnettistes au montage de l’exposition.

Place de la mairie, 35000 Rennes

Vernissage de l’exposition, jeudi 2 mai 2024, 18h30

Horaires d’ouverture de la billetterie : du mardi au vendredi : 13h-19h / samedi : 13h-18h

Gratuit