Rennes. Un automne au FRAC Bretagne

En 2023, les Fonds régionaux d’art contemporain célèbrent leurs 40 ans. Cette saison anniversaire est l’occasion de revenir sur l’histoire, l’avenir, les missions et l’engagement du Frac Bretagne au service de l’art contemporain et de ses publics.

Le Frac Bretagne, premier né des Fonds régionaux d’art contemporain dès 1981, fête cette année quatre décennies d’acquisitions et de projets. Cette saison anniversaire est composée de deux expositions principales : L’autre musée, les trésors d’une grande collection d’art contemporain et Le Prix du FRAC Bretagne – Art Norac, du 13 octobre 2023 au 14 janvier 2024. La saison montre en quoi ce Frac a su réunir un patrimoine riche et vivant qui participe de l’écriture d’une histoire de l’art autant qu’il reflète les enjeux artistiques et sociétaux d’aujourd’hui. C’est aussi le moment d’esquisser des chemins pour le futur. En effet, le Frac Bretagne est le premier des Frac dit de « seconde génération » c’est-à-dire à s’être doté, en 2012, d’un bâtiment symbole, vaisseau amiral d’une action territoriale toujours pensée en archipel. Cette saison anniversaire permet d’avancer l’hypothèse que le Frac Bretagne est désormais un musée, avec notamment une collection reconnue internationalement et un bâtiment architecturalement ambitieux, un musée qui revendique également son histoire laborantine et expérimentale dans les façons d’ « utiliser » les œuvres pour aller au plus près des publics.

L’exposition L’autre musée, les trésors d’une grande collection d’art contemporain est l’occasion de mettre en lumière et en valeur ce que ce patrimoine breton recèle de pépites. Parmi ces trésors, il y a bien entendu des grands noms de l’art français et international, comme Pierre Soulages, Vera Molnár, Martha Rosler ou Andy Warhol. Mais il y a aussi bien d’autres artistes, plus jeunes ou moins renommés, dont les œuvres aussi fascinantes que délicates décrivent et problématisent notre monde. L’exposition n’a pas de thème. Il s’agit avant tout d’un déploiement d’œuvres représentatives à la fois des grands axes de la collection du Frac Bretagne et de la diversité des formes de l’art de ces quarante dernières années. À travers les pratiques d’une soixantaine d’artistes de tous horizons, on trouve de la peinture abstraite, du dessin, de la photographie, de la sculpture, des installations, des livres d’artistes ou encore de la vidéo. Autant de trésors foisonnants qui composent un patrimoine commun que les Breton.nes auront l’occasion de découvrir lors de cette exposition anniversaire.

Ian Wallace, Hommage à Mondrian VI, 1990. Collection Frac Bretagne. Photo : galerie Gabrielle Maubrie.

Martha Rosler, First Lady (Pat Nixon) de la série Bringing the War Home : House Beautiful, 1967-72. Collection Frac Bretagne. Photo : Hervé Beurel.

Jean Dupuy, Sans titre, avril 1966, collection Frac Bretagne. © ADAGP, Paris 2023. Photo : Galerie Semiose

Dans l’exposition du Prix du FRAC Bretagne – Art Norac, les propositions des quatre artistes présentées ici n’ont pas grand-chose à voir entre elles : la première chose qui saute aux yeux lorsqu’on entre dans l’espace d’exposition est un chaos visuel particulièrement déroutant. On se trouve face à une sculpture en suspension faite de matériaux naturels, une installation qui présente des œuvres en céramique et en cire, le portrait d’une jeune femme peint sur un rideau ou encore une installation vidéo résolument pop aux accents queer. Effet, Claire Guetta, Louis Guillaume, Céline Le Guillou et Charlotte Vitaioli ont été réunis ici, non pas tant pour faire propos ensemble, mais parce qu’ils et elles sont finalistes du Prix du Frac Bretagne – Art Norac. Ce concours distingue chaque année un artiste qui vit et travaille dans la région. Ainsi, il faut plutôt regarder cette exposition des finalistes comme un concentré de créations en Bretagne, comme un cliché instantané de ce que notre territoire recèle de foisonnement, de diversité formelle, de poésie et d’énergie artistiques.

En 2020, le Frac Bretagne et son mécène Art Norac ont créé le Prix du Frac Bretagne – Art Norac. L’ambition de ce Prix est d’accompagner des artistes émergents de la scène régionale vers une expérience à l’international afin de favoriser la professionnalisation de leur parcours hors de nos frontières. Au printemps 2024, c’est à l’Instituto Inclusartiz à Rio de Janeiro au Brésil qu’un des quatre artistes partira pour six semaines de résidence suivies d’une exposition personnelle. À l’heure où nous écrivons ces lignes, le nom du lauréat ou de la lauréate n’est pas encore connu car il sera annoncé le soir du vernissage de l’exposition.

Charlotte Vitaioli © Margot Montigny

Louis Guillaume

© Claire Guetta

Céline Le Guillou © Droits réservés

Du 13 octobre 2023 au 14 janvier 2024, le Frac Bretagne propose également une exposition collective, Canyoning 1 Les nouvelles acquisitions du fonds départemental d’art contemporain, ainsi que l’exposition Surnature de Benjamin Deroche.

Canyoning 1 présente une quinzaine de pièces qui ont fait leur entrée dans la collection du Frac Bretagne ces deux dernières années. Les artistes exposés ont en commun d’avoir un lien avec le territoire du département. Ils et elles y résident, y travaillent, y ont fait une résidence ou une exposition et participent à faire de l’Ille-et-Vilaine une scène artistique vivante et foisonnante.

Intitulée Surnature, la série dont les photographies exposées ici sont issues, est une investigation de l’esprit du lieu. Benjamin Deroche s’intéresse à ce qui se passe après l’exploitation humaine, à ce qu’il advient de ces lieux, une fois délaissés quand la nature reprend le dessus. Dans une pratique « à cheval entre questionnements historiques, géographiques et spirituels », à la manière d’un land artist, il réalise des installations en pleine nature que la lumière du soleil rend magiques. Ses images évoquent le magnétisme de ces lieux bretons chargés de croyances ancestrales autant que la résilience d’une terre aujourd’hui pourtant bien mise à mal par l’action humaine.

Edgar Flauw, Ludariste VI, de la série Ludarista, 2018. Collection Frac Bretagne. Photo : Leah Geay

Benjamin Deroche, Surnature. Commana, 23 février 2017, 16h33.

Frac Bretagne

19 avenue André Mussat, 35011 Rennes.

Du mardi au dimanche de 12h à 19h. Tarif plein : 3 € / réduit : 2 €. Gratuit : moins de 26 ans, demandeurs.euses d’emploi, bénéficiaires du RSA, titulaires de la carte Sortir ! et Amis du Frac Bretagne Gratuit tous les dimanches.