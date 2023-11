Les dix ans de Rennes en Sciences et de la machine de Turing se fêtent à Saint Grégoire les 1 et 2 décembre 2023 !

Pour fêter ses dix ans d’existence et celle de la création d’une machine de Turing, par Marc Raynaud, l’association RENNES EN SCIENCES vous invite à des rencontres autour d’expériences scientifiques, à Saint-Grégoire (Ille et Vilaine) le vendredi 1er et le samedi 2 décembre de 14H à 18H.

Au programme :

Des ateliers-animations-expériences, tout public, avec de nombreuses animations autour d’un expérimentarium avec des ateliers, des jeux mathématiques, des manipulations de physique, de biologie etc.

Ils se dérouleront salle du Roy Arthur, rue de Brocéliande, le samedi 2 décembre de 14H à 18H.

Quatre conférences, tout public (salle Clotilde Vautier, centre d’animation de la Forge) sur :

L’histoire de la perspective en peinture, par J.P. Escofier,

Le vendredi 1er décembre à 17H30.

L'histoire de la faculté des sciences de Rennes, par J. Rolland,

Le vendredi 1er décembre à 20H30.

Il était une fois … les araignées ! par A. Canard,

Le samedi 2 décembre à 17h30.

La machine de Turing, par M. Raynaud,

Le samedi 2 décembre à 20h30

Une journée « spéciale scolaire » est organisée le vendredi 1er décembre avec de nombreuses animations scientifiques.

Toutes les manifestations sont gratuites. Pour les 10 ans de notre association offrez vous un après midi de découvertes et d’amusements scientifiques. Un programme plus complet est disponible sur le site de Rennes en Sciences.

http://www.rennesensciences.fr/recent