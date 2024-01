Le festival Rennes en jeux, porté par l’association la Toile Ludique rennaise, est devenu un immanquable de la capitale bretonne pour les amateurs de jeux de société et de plateau. La 6e édition, de retour dans les locaux du couvent des Jacobins les 3 et 4 février 2024, appoorte une nouveauté en sus des habituels espaces ludiques : un cycle de conférences qui proposera une approche globale du jeu dans la société.

Autour des tables du couvent des Jacobins ces 3 et 4 février 2024, tout le circuit du monde ludique se réunit afin de partager rires et discussions, principalement autour de jeux de société et de plateau. Le festival à prix libre, organisé par la Toile Ludique Rennaise, s’est illustré comme un événement d’envergure pour la capitale bretonne ces dernières années et revient pour une 6e édition avec quelques nouveautés à la clé. L’occasion de mettre les deux pieds dans le plat(eau) !

La Toile Ludique Rennaise est à l’origine du festival fondé en 2017 par Thomas Larcher suite à une forte demande locale. « Le jeu et les métiers qui y sont liés, ont un réel impact socio-éducatif dans notre société, rendons les accessible et défendons les ensemble ! », peut-on lire sur le site internet de l’association. L’objectif est clair, le jeu au centre de la toile tissée par un milieu ludique dynamique sur le territoire breton. Les acteurs du circuit ludique, des créateurs de jeu jusqu’à ses vendeurs – et tous joueurs -, forment le conseil d’administration. Pour l’édition 2024, Julian Allain, créateur de jeux et au conseil d’administration depuis 2017, prend la présidence du festival.

L’objectif de Rennes en jeux se concrétise dans la fédération des acteurs ludiques en amont et au moment du festival. « Des éditeurs seront présents pour le côté commercial, des auteurs pour l’aspect créatif et des associations qui font vivre le jeu », explique Julian Allain. « Chacun est à un moment du jeu et le festival est comme la ligne d’arrivée où tout le monde peut se retrouver. » Dans cette optique, l’association met en avant ses partenaires ludiques dans le cadre des Semaines en jeux. Pendant trois semaines en amont du festival, les partenaires (maisons de quartier, ludothèques, associations…) proposent des animations gratuites autour du jeu mises en avant par la Toile Ludique (voir programme ici).

Face à la demande importante d’auteurs ludiques qui souhaitaient avoir un espace sur le festival, l’association a choisi de mettre en avant les groupements locaux d’auteurs de jeu, forts de leur savoir-faire et de leur autonomie : « À Rennes, on a le GRAL [Groupement Rennais des Auteurs Ludiques, ndlR] et on s’appuie sur les collectifs d’auteurs les plus proches : Caen, Nantes, Paris… ». Quelques tables mettront également des auteurs indépendants en valeur.

© Toile Ludique Rennaise

Plusieurs espaces seront disséminés au sein du couvent des Jacobins : un espace tournoi pour les amateurs de compétition ludique (serez-vous à même de décrocher le titre de duc de Bretagne lors du tournoi des 8 couronnes ludiques pour représenter la région lors du festival de jeu à Vichy ?) ; un espace de jeu libre et un de diversité ludique avec quelques autres formats de jeux comme de l’escape game seront proposés ; un espace pour les auteurs et un pour les éditeurs ; et un espace événements & conférences, la nouveauté de cette 6e édition. Seront proposées des événements tels que des quizz, des jeux en grand, mais aussi quatre conférences sur le weekend qui permettront d’avoir une approche globale du jeu. La tombola classique aura lieu à 18h à la fin de chaque journée.

Le festival donne lieu à trois palmarès pour le prix du festival : le prix du public qui permet aux visiteurs de voter pour leur jeu favori, le prix de l’animation qui donnent le vote aux structures partenaires de la Toile Ludique Rennaise en ce qui concerne les jeux préférés des adhérents au cours de l’année et le prix Lizzie Maggie pour le jeu engagé. « On est fiers de ce prix du jeu engagé, un format très rare dans le milieu du jeu de société en France », confie le président de l’association. « On parle toujours du jeu par son biais de divertissement, et c’est bien ! Mais il peut y avoir plus que ça. C’est comme si dans la littérature, il n’y avait que du divertissement… »

Un jeu de cartes produit localement et intitulé Les 3 Mouchequetaires sera vendu en 700 exemplaires en exclusivité sur le festival à 10€ l’unité. Créé par Serge Macoin, illustré par Henri Kermarrec et édité par la Toile Ludique Rennaise, il est le résultat d’une collaboration entre le festival Rennes en Jeux et le GRAL.

Les 3 Mouchequetaires par Serge Macoin et illustré par Henri Kermarrec en exclusivité à Rennes en Jeux 2024 © La Toile Ludique Rennaise

Le festival incarne l’occasion pour tout visiteur, jeune et moins jeune, de venir se divertir et échanger. Un seul pré-requis important : se prendre au jeu…

Site internet du festival

3 et 4 février 2024, 10h-18h30,

Couvent des Jacobins, 20 place Sainte-Anne, 35000 Rennes.

Prix libre,

Accessible PMR.