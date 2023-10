Rennes. L’école de journalisme IEJ ouvre ses portes en septembre 2024

À la rentrée 2024, le grand ouest comptera une nouvelle école de journalisme, l’Institut Européen de Journalisme (IEJ). Certifié RNCP et reconnu par l’Etat, l’IEJ existe depuis 1998 à Paris, et s’implante aujourd’hui sur le campus Mediaschool de Rennes, rue de la Chalotais, pour former des futurs professionnels des médias. À sa tête, Christophe Lechat, directeur du campus Mediaschool Rennes, et Juliette Briand, responsable pédagogique, dont l’ambition est de former des jeunes journalistes aux compétences plurielles pour répondre aux exigences d’une profession en profonde mutation. Mutation, pour ne pas dire en crise, entre la révolution de chatGPT et une croissance immodérée des formations en journalisme sur le territoire français durant les 15 dernières années.

Une réponse aux besoins du territoire

La décision d’implanter l’IEJ à Rennes a été prise après une étude auprès des rédacteurs en chef des médias régionaux de référence pour connaitre leurs besoins, les possibilités d’embauche et ce qu’ils attendent en termes de formation. Pour Juliette Briand, « des rencontres pour recueillir leurs attentes en tant que professionnels et embaucheurs. Des étudiants actuellement en formation journalisme ont également été rencontrés pour avoir leurs avis sur les points forts de leurs formations et ce qui leur manquait. L’idée étant d’avoir une vision d’ensemble des réalités et des besoins. » Si la Bretagne a une offre très diversifiée de médias, elle compte peu, voire pas, d’écoles dont une seule reconnue par la profession.

Les journalistes de demain formés par ceux d’aujourd’hui

À l’IEJ, école délivrant le titre de journaliste niveau RNCP 6, ce sont les journalistes d’aujourd’hui qui forment ceux de demain. À ce jour, il est prévu que les étudiants de 1ère et 2e années aient l’opportunité d’exercer leur métier dans les studios et rédactions des médias locaux partenaires en complément des stages obligatoires leur permettant ainsi une immersion totale et au plus proche de la réalité du terrain. Les apprenants de 3e et 4e années, eux, seront directement immergés dans les médias de leurs choix grâce au stage alterné et à l’alternance.

Faire du journalisme en 2024, ça veut dire quoi ?

C’est avec cette question en tête que le projet d’ouvrir l’IEJ à Rennes est né. En effet, la volonté pédagogique de l’IEJ est de se maintenir en éveil constant face aux évolutions de la profession, ou plutôt des professions. L’univers de l’information a subi une mutation sans précédent avec l’arrivée des médias digitaux et des chaines d’information en continu, la multiplication des supports… L’IEJ forme ainsi à toutes ces professions, donnant la polyvalence suffisante à ses étudiant.e.s pour s’intégrer naturellement dans cet univers concurrentiel.

L’insertion professionnelle : une priorité

Pour Mediaschool, la formation de très bons professionnels est gage d’employabilité. Le programme pédagogique en 4 axes (technique, mise en pratique, théorie et outils professionnels) vise ainsi à former des professionnels polyvalents, à l’écoute des besoins diversifiés du secteur et en lien direct avec les acteurs de l’information. Une formule d’école hyper professionnalisante qui a su faire ses preuves avec en 2020 à l’IEJ de Paris, 83% des étudiant.e.s ayant trouvé un emploi à 6 mois et 74% dans le métier visé (données accessibles sur France Compétence).

Quelques précisions

En septembre 2024 ouvriront toutes les promotions directement accessibles : 1ère, 3e et 4e année, à raison d’une quinzaine d’étudiants par classe.

Années en formation initiale (1ère, 2e, et 3e) : 7000 € par an.

4e année en alternance : 9000 €.

Sélection : étude du dossier, entretien de motivation, test culture générale, actualité et anglais.

Toutes les informations sur le cursus IEJ Rennes

Campus Mediaschool, 14 rue de la Chalotais à Rennes.

À propos de Mediaschool Rennes

Créé en 2018 par Christophe Lechat, le campus Mediaschool Rennes accueille aujourd’hui 250 étudiants et délivre des formations professionnelles en communication, marketing digital, marketing et communication sportive. En septembre 2024, en complément de l’European Communication School (ECS) et de Rennes School of Sports (RSS), Mediaschool proposera deux nouveaux cursus : l’IEJ, l’école professionnelle des métiers du journalisme, et IRIS, l’école de l’informatique et du numérique.