Compte tenu de l’arrêt de la ligne b, Rennes Métropole a décidé de faciliter l’accès aux parcs-relais Saint-Jacques – Gaité et Cesson-Viasilva, qui seront ouverts en journée sans condition jusqu’à la reprise de la ligne b. Cette mesure est principalement destinée aux salariés des entreprises situées à proximité des stations du métro. Elle complète la mise en place d’un réseau de bus provisoire. En tout, ce sont 800 places gratuites

À titre exceptionnel, les barrières des parc-relais parc-relais Saint-Jacques – Gaité et Cesson-Viasilva (800 places chacun) resteront ouvertes en journée à partir du lundi 22 janvier 2024 et ce jusqu’à la réouverture de la ligne b. Il ne sera donc plus nécessaire de présenter un titre de transport du réseau STAR valide pour les utiliser.

Les deux parcs-relais conservent leur fonctionnement aux horaires d’ouverture habituels : du lundi au mercredi de 5h à 1h ; du jeudi au samedi de 5h à 2h ; le dimanche et les jours fériés de7h à 1h. Pour rappel : les barrières seront fermées la nuit et il est interdit de laisser stationner son véhicule la nuit (sous peine d’amende). Les parcs sont surveillés pendant les heures d’ouverture.

Les autres parcs-relais de la Métropole ne sont pas concernés par cette mesure. Ils jouxtent en effet la ligne a et bénéficient d’une offre de transport en commun plus dense, dont des lignes Chronostar.

« Bien conscients des impacts de l’arrêt de la ligne b du métro, nous mettons tout en œuvre pour faciliter autant que possible les déplacements dans notre métropole. C’est pourquoi j’ai notamment proposé, lors de la dernière réunion des Maires de Rennes Métropole, que les parkings relais de Saint-Jacques – Gaité et Cesson-Via-Silva soient exceptionnellement ouverts dans la journée, et ce sans condition. Ils sont mis à la disposition des salariés de ces zones d’activités qui ne peuvent plus utiliser le métro pour se rendre à leur travail » explique Nathalie Appéré, Maire de Rennes et Présidente de Rennes Métropole.

Encourager les solutions de substitution

Rennes Métropole a également rappelé aux entreprises plus particulièrement impactées par l’arrêt de la ligne b les possibilités qu’offrent le co-voiturage. Pour celles de Cesson-Sévigné en particulier, la ligne Star’t représente également une possibilité intéressante. Pour rappel, Star’t propose une ligne régulière de covoiturage avec départs garantis, sans réservation, entre Le Rheu, Pacé, Saint-Grégoire et Cesson-Sévigné (pour organiser son co-voiturage, l’application star’t est disponible sur Google Play et l’App Store).

Rennes Métropole a également incité les entreprises à encourager et à amplifier, dans la mesure du possible, la pratique du télétravail et du covoiturage entre salariés.