RENNES. DES REPRÉSENTANTS DE 100 VILLES POUR CONSTRUIRE L’AVENIR POST-COVID

Près de 100 représentants de villes se réunissent à Rennes pour construire l’avenir post-COVID à l’invitation du Réseau français des Villes-santé de l’Organisation Mondiale de la santé

Les membres du Réseau français des Villes-santé de l’OMS, rassemblant près de 100 villes et intercommunalités de toute la France, se réunissent à Rennes le 9 novembre 2021 pour partager leurs expériences après 18 mois d’une crise sanitaire sans précédent.

Au-delà des constats, l’objectif de cet événement est de retirer les principaux apprentissages de la crise et d’améliorer la capacité des Villes à faire face dans le futur. Les Villes, actrices de proximité du système de santé, ont en effet mobilisé leurs compétences et leurs moyens pendant toute la durée de la crise pour répondre aux besoins des habitants de leurs territoires.

Elles ont déployé localement une multitude d’actions comme la stratégie “tester tracer isoler”, la vaccination, les campagnes de communication, la distribution de masques, les actions sociales et de prévention en santé mentale, le soutien aux actions d’entraide et de solidarité.

Elles ont ainsi contribué à l’extraordinaire capacité de résilience de nos territoires face à cette crise tout en garantissant la continuité d’activité, y compris lors des confinements successifs. Cependant, elles ont manqué de reconnaissance de ce rôle d’acteur du système de santé pendant toute la durée de la crise et jusqu’à maintenant.

C’est pourquoi lors de ce colloque, les Villes-santé présenteront la Déclaration politique du réseau qui vise à interpeller les candidats aux élections présidentielles pour améliorer les futures politiques de santé en France et l’implication des acteurs de proximité dans ces politiques et leur mise en œuvre.

Plus d’informations sur le Réseau français des Villes-santé de l’OMS

Le réseau existe depuis 1990 et rassemble 96 villes et intercommunalités pour partager leurs expériences, pratiques et idées, et ainsi améliorer les politiques de santé en France.

Les membres sont les élus municipaux adjoints à la santé et les techniciens spécialisés sur les questions de santé dans les municipalités et intercommunalités. Le réseau est accrédité auprès de l’Organisation Mondiale de la Santé.

Le réseau est actuellement présidé par Yannick Nadesan, élu adjoint à la santé de la Ville de Rennes. Son siège social est basé à Rennes.

Site internet : www.villes-sante.com | Twitter : @VillesanteOMS

Consulter l’enquête auprès du Réseau des Villes-santé sur la gestion de la crise COVID19 (2020) ici.

