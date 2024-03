Des Pies Chicaillent revient au Jardin Moderne à Rennes pour l’organisation d’une soirée sous le signe de l’indie rock avec les suisses de Disco Doom et les audiernais de Spiderland le vendredi 15 mars 2024. Viens avec ton gobelet et tes bouchons d’oreilles !

Des Pies Chicaillent est une association bénévole qui a vu le jour en 2016 dans le but d’organiser des concerts de qualité ultime à Rennes. Les organisations se font dans différents lieux au cours de l’année (bars, salles, autres lieux parfois insolites). L’association organise également le festival Pies Pala Pop courant juin et ce, depuis 2022. Le vendredi 15 mars 2024, Des Pies Chicaillent revient au Jardin Moderne avec les groupes Disco Doom et Spiderland.

Les zurichois Disco Doom créent une musique fortement influencée par l’Indie rock des années 90 (Sonic Youth, Built to Spill, Pavement) : mélodies tordues, guitares désaxées ; construction anarchique. En 2022, avec Mt. Surreal, et tout récemment avec l’EP Tuesday Commet, ils réalisent des morceaux aussi séduisants, bizarres et impressionnants sur le plan sonore que ceux de leurs inspirateurs.

Après sa création au milieu des années 90, les finistériens de Spiderland ont tout juste le temps de sortir un album avant que leurs chemins se séparent. Vingt ans et quelques projets plus tard (Bastet, Kaiser Palace, Coude), ils reviennent avec un nouveau line-up, de nouvelles chansons et un nouveau label. De quoi redonner une nouvelle jeunesse sonique à une certaine idée du rock à guitares.

DISCO DOOM + SPIDERLAND le vendredi 15 mars 2024 à 20h30 au Jardin Moderne

11 rue Manoir de Servigné, Rennes 35000

4€ tarif Sortir! / 8€ tarif adhérent.es / 10€ tarif plein prévente (+3€ sur place)

Billetterie

Des Pies Chicaillent