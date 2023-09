Rennes. Le court-métrage Vital ! de Nicolas Aubry en avant-première à l’Arvor

Le film Vital ! de Nicolas Aubry, produit par Tripode Productions, Cent Soleils et La Vie est Belle, fera son avant-première au cinéma l’Arvor à Rennes, mardi 3 octobre 2023 à 20H30, en présence de l’équipe du film, du réalisateur et de ses comédiens.

Vital ! est un court métrage de 20 min à la frontière du documentaire, de la fiction et du théâtre, Vital ! traite de la question migratoire des « mineurs non accompagnés » à travers l’histoire d’Oumar, un adolescent qui quitte l’Afrique plein d’espoir pour d’atteindre l’Europe.

CONTEXTE

Quand la crise migratoire s’est intensifiée en 2015, Hélène Stadnicki et Nicolas Aubry, ont ressenti le besoin d’agir. Ils se sont donc tournés vers le D.A.E.M.N.A (Dispositif d’Accompagnement Éducatif pour les Mineurs Non Accompagnés géré par le pôle hébergement de l’ADSE 37 – Association départementale pour la sauvegarde de l’enfance d’Indre et Loire) qui s’occupe de ce qu’on appelle des MNA (Mineurs migrants Non Accompagnés).

Ensemble, ils ont décidé de mettre en place des ateliers d’éducation à l’image autour du cinéma avec une dizaine de jeunes MNA. Quand ils ont abordé la notion de scénario, ils ont proposé aux jeunes d’inventer une petite histoire de fiction. Tijani a décidé de raconter un moment de son périple, respectant scrupuleusement toutes les règles de construction d’un scénario. Mais c’était du réel….

Dès lors, tous ont ressenti très fortement l’envie de faire exister ce témoignage que Tijani tenait à partager. Raconter cette histoire pour transmettre. Alors ils se sont inspirés de son récit qu’ils ont transformé et adapté, pour montrer avec les outils du cinéma ce que peuvent vivre ces jeunes quand ils quittent leurs terres.

UNE COPRODUCTION BZH

Soutenu par l’aide à la production de film de court-métrage de la Région Bretagne, le tournage de Vital ! s’est réalisé avec le concours de nombreux techniciens bretons. La post-production du film 100% rennaise a été façonnée par les prestataires « Arwestud Film » pour l’image et les « Studios AGM » pour le son.

La musique originale a obtenu l’aide complémentaire à la musique de la Région Bretagne financé par la SACEM. Elle a été entièrement composée par Damien Trochont AKA PAVANE au sein du Miracle Studio situé à Cession Sevigné et coproduite par Ismaël Lefeuvre de I Love Creative Music Publishing – une maison d’édition musicale rennaise indépendante.

Quant à la musique du générique, le titre « Sacré Destin » est un featuring inédit coécrit par le jeune rappeur Lacina Dosso, l’un des jeunes MNA du film originaire de la Côte d’Ivoire, et, le rappeur rennais ABD. Ce titre afro-trap est composé quant à lui par Léo Chaussé AKA L’Atelier.

VIGNETTES DOCUMENTAIRES SONORES : 6×6’

D’avril à juillet 2022, Nicolas et Hélène ont encadré́ et animé des ateliers pédagogiques avec les jeunes MNA qui ont participé au film. Au cours de ces ateliers ont été travaillés l’écriture du scénario, la découverte des différents aspects de la réalisation et des métiers liés à la fabrication d’un film, ainsi que la préparation au jeu.

Ces séances ont été enregistrées et de ces enregistrements a été tirée une série de 6 pastilles sonores, d’une durée d’environ 6 minutes chacune, qui nous plonge dans l’ambiance et les problématiques de préparation du film, à travers le regard des jeunes. Ces montages sonores pourront être utilisés en radio et en classe pour se plonger dans le processus de fabrication collective du film.

MAKING-OF : 20’

Pendant le tournage en juillet 2022 a été tourné un making-of de 20 min qui permet d’appréhender la réalité́ du lieu et de l’équipe, mais aussi la découverte du fonctionnement d’un tournage de cinéma par les jeunes qui y participent. Ainsi l’un d’entre eux, Boubacar, a interrogé́ les technicien•nes sur leur métier. Les images du making-of ont été tournées avec le support technique de l’AFPA d’Issoudun et par l’une des élèves de la formation d’Opérateur de Prises de Vues Vidéo (OPVV) dispensé par le centre de formation en partenariat avec l’Ina.

Avant-première Vital ! de Nicolas Aubry, mardi 3 octobre 2023 au cinéma l’Arvor, 20h30.

