Rennes. Conférence locale du climat 2023 mardi 4 avril

La conférence locale du climat 2023 : « Urgence climatique : que sommes-nous prêts à changer ? se déroule le mardi 4 avril 2023 au Couvent des Jacobins de Rennes. Au programme :

La troisième Conférence locale du climat se tient après une année marquée par plusieurs épisodes de sécheresse, de canicule et de tension énergétique. Autant de phénomènes qui rappellent l’urgence de mettre en place des mesures radicales pour faire face au réchauffement climatique. Dans ce contexte, diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 est plus que jamais un impératif.L’implication de l’ensemble des acteurs locaux est cruciale pour engager notre territoire sur la voie de la transformation écologique, à travers un modèle qui assurera à la fois l’adaptation au changement climatique et la cohésion sociale.Comment transformer en profondeur nos modèles économiques et nos pratiques ? Sobriété, coopération, technologie : quel scénario voulons-nous pour notre Métropole ? Que sommes-nous prêts à changer ?La Conférence locale du climat 2023, organisée au Couvent des Jacobins, est l’occasion de mesurer l’ampleur des défis à relever pour dessiner, ensemble, le futur de notre territoire et atteindre nos objectifs climatiques.

PROGRAMME

9h – 12h30 > Plénière

9h > Ouverture de la Conférence locale du climat Nathalie Appéré, présidente de Rennes Métropole

9h30 > « Subir 2022… et réagir »

Table ronde En 2022, il y a eu la sécheresse et les canicules. Puis, la crise énergétique s’est ajoutée à l’urgence climatique, obligeant les organisations à prendre des mesures d’urgence pour faire face. Que retenir de cette année à hauts risques, révélatrice d’un nouveau contexte climatique ? Comment ne plus subir, mais reprendre l’initiative ?Carole Pitou-Agudo, déléguée régionale Ouest, RTEJean-Philippe Crocq, président, CCI d’Ille-et-VilaineNicolas Naftalski, directeur général, Groupama Loire BretagneBruno MARTEL, administrateur, AGRIAL, producteur laitier bio

Pause



11h > « Transition(s) 2050 : pour ne pas y aller par quatre chemins »



Interview La sobriété, jusqu’où ? Quels modèles industriels, demain ? Quelles façons d’habiter, de se déplacer, de se nourrir ? Les 4 scénarios-types de l’ADEME pour atteindre la neutralité carbone en 2050 reposent sur des choix de société et des changements profonds à opérer dès maintenant. Lequel êtes-vous prêts à suivre ?Jean-Noël Guerre, directeur régional, ADEME BretagneOlivier Dehaese, vice-président climat et énergie, Rennes Métropole11h30 > « Des mesures d’urgence aux changements de cap »



Table ronde Les petits pas ne suffiront pas. Pour accélérer sa transition, le territoire doit avancer sur deux jambes : l’atténuation et l’adaptation au changement climatique. Mais viser la neutralité carbone, infléchir les politiques publiques, transformer la métropole et ses activités, concrètement, qu’est-ce que cela implique ? Anne Bringault, coordinatrice des programmes, Réseau Action ClimatSébastien Maire, délégué général, France Ville durableOlivier Dehaese, vice-président climat et énergie, Rennes Métropole



12h30 > Pause14h-16h > Ateliers

Place au débat et aux questions qui piquent ! Les ateliers mettent sur la table des défis majeurs pour le territoire. En 2 heures, nous n’aurons pas réponse à tout, mais nous pourrons collectivement réfléchir à ce qui est faisable, juste, acceptable, aux mesures à prendre et à la répartition de l’effort.

Atelier mobilité : « Voiture solo, camionnette pro : comment se passer de véhicule pour travailler ? » Salle 8

Venir au travail en covoiturage, gérer ses chantiers à vélo, encourager le télétravail de ses collaborateurs… Sans mauvaise foi ni solutions miracles, venez partager vos difficultés, vos idées, et chercher des pistes d’action pour limiter les déplacements motorisés liés au travail.

Atelier rénovation : « Rénovation thermique : trop compliqué, on laisse tomber ? »

Salle 7



Rénover a parfois tout l’air d’un parcours du combattant. Et pourtant, de plus en plus de propriétaires ont envie de se lancer. Des logements aux espaces de travail, venez comprendre les enjeux, confronter vos expériences et réfléchir aux solutions pour accélérer la rénovation.

Atelier énergie : « Énergies renouvelables : produire local, qu’avons-nous à y gagner ? » Salle 13



S’approvisionner en circuit court, est-ce que ça marche aussi pour l’énergie ? Venez débattre de l’intérêt et des conséquences de produire localement l’énergie dont nous avons besoin. Auto-production, mutualisation, approvisionnement : qu’est-ce que ça change de devenir acteur de sa production d’énergie ?

Atelier sobriété : « Eau, énergie, ressources : moins consommer pour mieux partager ? » Salle 30

Individuelle ou collective ? Ponctuelle ou structurelle ? Subie ou volontaire ? Vous la voyez comment, la sobriété ? Venez décliner ses illustrations à l’échelle du territoire, d’une entreprise, d’un habitant, questionnez-vous sur les motivations et les façons de réduire nos consommations de ressources.

Atelier entreprises : « Urgence climatique : les entreprises locales en font-elles assez ? »Grand débat Nef

Il y aurait mille bonnes raisons de ne rien changer. Trop lourd, trop risqué, trop coûteux, parfois même impossible… Vraiment ? Quelle part les entreprises peuvent-elles et doivent-elles prendre dans la transition du territoire ? Dans ce grand débat, les témoins se succèdent, interrogés par deux contradicteurs… et le public s’en mêle. A question simple, réponse complexe !Grand débat animé par Justine Caurant (TMO) et Xavier Debontride (MAPinfo)

Atelier scénarios 2050 : « Frugal, coopératif, technologique : quel scénario pour 2050 ? »

Fabrique du climat Salle 14Q

uel futur pourrait vous donner envie, vous rassurer ? Lequel vous ferait frémir ou baisser les bras ? En petits groupes, plongez-vous dans l’un des scénarios de transition de l’ADEME, transposez-le au territoire et à votre activité et imaginez un récit mobilisateur tourné vers l’action.



Pause



16h30-17h30 > Plénière de clôture

16h30 > « Et maintenant ? »

Votre engagement, vous le voyez comment ? Quelles sont vos envies, vos besoins pour passer à l’action ? Pour construire le prochain Plan Climat et assurer une transition socialement juste du territoire, toutes les contributions seront nécessaires. Entreprises, pouvoirs publics, organisations, habitants : à quoi pourraient ressembler des démarches collectives innovantes ?Olivier Dehaese, vice-président Climat et Énergie, Rennes MétropoleGwenaëlle Carfantan, co-pilote Transition climatique, Conseil de développement de la Métropole de RennesLaurence Quinaut, directrice générale des services, Rennes Métropole et Ville de Rennes MétropoleGaëla Vanderhaghen, présidente, association Énergie du pays de Rennes