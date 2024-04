Au Couvent des Jacobins de Rennes, deux orchestres offriront une immersion musicale dans l’univers de célèbres compositeurs de cinéma, jeudi 9 mai 2024. Le premier, The Hollywood Film Orchestra, interprétera des compositions de Hans Zimmer à 12h et 20h. Le deuxième, l’Orchestre et Chœur de la Comté, jouera les musiques de l’univers cinématographique de l’écrivain J.R.R. Tolkien à 16h.

Ce 9 mai 2024, une aventure se profile à l’horizon dans la salle de l’auditorium du Couvent des Jacobins de Rennes. Il n’est pas question d’amener l’anneau magique jusqu’à la montagne du destin ici, mais simplement de venir écouter les orchestres performant les musiques de cinéma composées par Hans Zimmer à 12h et 20h et par Howard Shore ainsi qu’Enya, Annie Lennox et Ed Sheeran à 16h. Les grands aigles n’étant pas autorisés dans le centre-ville, il faudra privilégier la voie piétonne ou d’autres moyens de transport.

Les concerts sont présentés par la société de production Star Entertainment qui organise ces événements à l’international depuis 1999.

Hommage aux musiques de films de Hans Zimmer

Le concert en hommage à Hans Zimmer, présenté par un pirate original de « Pirates des Caraïbes », sera interprété par The Hollywood Film Orchestra avec l’intervention d’un chœur et de solistes vedettes. Au cours des dernières décennies, le célèbre compositeur hollywoodien a remporté de multiples récompenses entre Oscars, Golden Globes et Emmys pour ses musiques de films tels que Dune, James Bond, Interstellar, The Dark Knight et bien d’autres.

Ces instants de rétrospective musicale et cinématographique seront en même temps l’occasion pour l’audience d’en apprendre plus sur le travail du compositeur hollywoodien. Par exemple, « comment Hans Zimmer a totalement transformé le début de Gladiator avec Ridley Scott et introduit en filigrane un message contre l’apartheid dans le texte de la chanson du Roi Lion dans la langue native, puis a dit à la grande société Disney que c’était à propos de papillons », peut-on lire sur le site de Star Entertainment, la société de production des concerts.

Des compositions d’Ennio Morricone, qu’Hans Zimmer cite comme son inspiration, tirées de The Good, The Bad and the Ugly et de Once Upon a Time in America seront également performées.

Le Seigneur des anneaux, Le Hobbit et Les Anneaux de pouvoir en concert

Le concert Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit et Les Anneaux de pouvoir sera interprété par l’Orchestre et Choeur de la Comté et des solistes. Du lyrisme des mélodies elfiques à celles redoutables – parcourues de percussions – du Mordor et de ses cavaliers noirs, les performances dresseront le portrait de la Terre du Milieu et des multiples peuples qui l’habitent. Attention cependant, il ne s’agit pas d’un ciné-concert : les images des films ne seront pas diffusées.

Ces œuvres de fantasy doivent la majorité de leurs compositions musicales à Howard Shore, qui a remporté Oscars, Grammys et Golden Globes à ce titre. Pour les créer, celui-ci s’est inspiré des techniques de Richard Wagner et de son opéra Rheingold (L’Or du Rhin en français). Avant l’univers de Tolkien, le compositeur avait travaillé sur d’autres pièces cinématographiques : Le Silence des Agneaux, Philadelphia, Seven, etc. Le concert mettra également à l’honneur quelques autres compositions qui ont marqué l’histoire des films de Peter Jackson : « I see fire » d’Ed Seeran, « Into the West » d’Annie Lennox et « May it be » d’Enya.

INFOS PRATIQUES :

Concert Hans Zimmer : 12h à 14h / 20h à 22h

Tarifs : Entre 39€ et 79€

Billetterie Concert 12h / Billetterie Concert 20h

Concert Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, Les Anneaux de pouvoir : 16h à 18h

Tarifs : Entre 39€ et 79€

Billetterie

Couvent des Jacobins – Grand Auditorium

20 place Ste-Anne

35000 Rennes

Les personnes de moins de 16 ans doivent être accompagnées par un adulte.

Accès PMR. Un justificatif sera demandé à l’entrée du concert.

Pour les personnes en situation de handicap, merci d’envoyer un mail à billetterie@destinationrennes.com.