Le Triangle s’associe à l’Opéra de Rennes pour un programme d’exception : trois pièces contrastées interprétées par 16 danseurs et danseuses pleins de fougue et de talent de la compagnie de danse barcelonaise IT Dansa. Le jeudi 21 mars et le vendredi 22 mars 2024, les spectacles Kaash d’Akram Khan, Minus 16 d’Ohad Naharin et Lo que no se ve de Gustavo Ramírez Sansano se joueront à la Cité de la danse de Rennes.

Plébiscitée partout dans le monde, la compagnie IT Dansa, composée de 18 jeunes du cursus d’études post-universitaires de l’Institut del Teatre de Barcelone, a produit plus d’une trentaine de pièces de talents émergents et de chorégraphes renommés. La Cité de la danse l’avait accueillie en 2017. Cette fois, IT Dansa revient au Triangle avec deux pièces des plus grands maîtres de la danse contemporaine, Minus 16 d’Ohad Naharin et Kaash d’Akram Khan ainsi qu’un petit bijou de sensibilité, Lo que no se ve, signé Gustavo Ramírez Sansano. Dans Minus 16, le public est invité à monter sur scène et à se joindre aux danseurs prouvant que la danse est un langage universel.

KAASH – AKRAM KHAN

Créée en 2002, Kaash (« si seulement » en hindi) est l’une des œuvres majeures d’Akram Khan. Considérée comme un choc plastique par les observateurs, la pièce signait le début de la reconnaissance internationale du chorégraphe. Sa collaboration avec Anish Kapoor pour le dispositif scénique, tout comme la partition musicale ciselée du compositeur Nitin Sawhney, sont loin d’y être étrangères…

Kaash est une sublime évocation de l’origine du monde. « Les dieux hindous, les trous noirs, les cycles de temps indiens, la création et la destruction » sont les points de départ de cette pièce. Jusqu’à la fin, public et danseurs vont vivre à l’unisson du chaos. Entre ombre et lumière, Kaash défie le temps et matérialise parfaitement la volonté pour Akram Khan de construire des ponts entre la danse contemporaine et la danse kathak indienne.

Musique : Nitin Sawhney / Conception de la scénographie : Anish Kapoor / Lumières : Aideen Malone / Costumes : Kimie Nakano / Confection des costumes : Paca Naharro / Aide à la chorégraphie : Eulàlia Ayguadé Farro, Nicola Monaco.

MINUS 16 – OHAD NAHARIN

Présentée par de multiples compagnies de danse internationales depuis sa première mondiale en 1999 à La Haye par le Nederlands Dans Theater II, Minus 16 est une pièce construite à partir d’extraits de précédentes œuvres d’Ohad Naharin, dont Mabul, Anaphaza et Zachacha.

Au son de musiques traditionnelles israéliennes et cubaines, les danseurs parés de costumes noirs se soumettent aux contraintes de l’improvisation et de la participation du public. Dans cette pièce, Ohad Naharin utilise sa célèbre technique Gaga pour capturer les mouvements instinctifs des danseurs, ajoutant ou soustrayant des éléments qui permettent de refléter l’individualité de chacun. En invitant le public à monter sur scène et à se joindre aux danseurs, il prouve que la danse est un langage universel.

Chorégraphie, décors et costumes : Ohad Naharin / Musiques : Divers compositeurs / Lumières : Bambi (adaptée par Ohad Naharin) / Assistants chorégraphe : Yoshifumi Inao et Hillel Kogan / Co-production Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, Gran Teatre del Liceu & Grec’09 Festival de Barcelona.

LO QUE NO SE VE – GUSTAVO RAMÍREZ SANSANO

Pour la quatrième fois, Gustavo Ramírez Sansano crée une pièce pour IT Dansa. Dans Lo que no se ve, le chorégraphe explore les liens interpersonnels avec une proposition intimiste et pleine de sensibilité. Sur scène, trois duos de danseurs et danseuses se succèdent et donnent à voir différentes façons de comprendre les relations de couple. L’œuvre rompt avec l’ancien idéal de l’amour parfait, en exposant tout ce que les relations amoureuses impliquent et en normalisant les séparations. À travers cette pièce, le chorégraphe montre l’établissement de différentes relations tout au long de la vie afin d’expérimenter, d’apprendre et de mieux connaître l’amour.

« À l’origine de chaque coup de foudre, il y a une erreur : sans raison, nous avons pensé que la personne que nous aimions était quelqu’un d’autre. » Joan Fuster

Chorégraphie : Gustavo Ramírez Sansano / Musique : Franz Schubert / Conception des décors et éclairages : Luis Crespo Portero et Gustavo Ramírez Sansano / Conception des costumes : Gustavo Ramírez Sansano / Confection des costumes : Sorne Blasi.

IT Dansa, Akram Khan + Ohad Naharin + Gustavo Ramírez Sansano, au Triangle, en partenariat avec l’Opéra de Rennes

Jeudi 21 mars 2024 et vendredi 22 mars 2024 à 20h

Durée : 1h30 environ, avec entracte

25€ tarif unique / 4€ SORTIR !

Billetterie