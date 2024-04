La compagnie Adhok investit le centre-ville de Rennes le 14 avril 2024 avec deux spectacles déambulatoires autour de l’humain et ses conditions de vie.Tout est-il toujours possible, à tout âge ? Comment vieillir aujourd’hui ? Ce dimanche, avec les Tombées de la nuit, place à l’automne-hiver de nos vies, avec deux volets d’une trilogie de l’existence entamée en 2012.

En 2010, Doriane Moretus et Patrick Dordoigne éprouvent le besoin de se retrouver afin de poursuivre leurs aventures artistiques ensemble avec la compagnie Adhok. Grâce à la complémentarité de leur expérience, ils proposent alors des spectacles mêlant théâtre et danse, à dimension poétique, centrés sur l’humain et ses conditions de vie. Ils partagent, en équipe de création, une recherche sur les questionnements des générations actuelles, toujours portés par le désir de développer un « autre » langage pour l’espace public. Au fil du temps, grâce à une équipe d’acteurs de tous les âges et de son équipe technique, tous très impliqués dans la recherche et la construction des spectacles, ils bâtissent en 10 ans, ce qui désormais constitue une trilogie. Le dimanche 14 avril 2024, dans le centre-ville de Rennes, les artistes présenteront deux spectacles de leur trilogie avec les Tombées de la nuit.

Qui-Vive, compagnie Adhok.

Qui-Vive

Ils sont deux, 50 ans déjà… Un flot de questions les propulse 30 ans en arrière et c’est le grand défilé d’une vie qui passe. Confluence des désirs, jaillissement des projets, irruption de rires d’enfants, bourrasque d’événements à échelle familiale et mondiale, tourmente émotionnelle, secousses sismiques des convictions, exploration des failles, plans sur la comète… Qui-vive fait un point d’étape sur le temps écoulé en vue d’aborder l’avenir. Est-ce que tout est encore possible ?

Voici les questionnements d’une femme et d’un homme qui reviennent, en flash-back, sur les grandes étapes de leur vie. Sans nostalgie, Qui-vive voit Doriane Moretus et Patrick Dordoigne lever un pan de leur vie intime pour mieux découvrir ce qui nous lie les uns aux autres.

Dimanche 14 Avril 2024 De 15h à 16h République, Rennes Départ place de la République (au niveau du 9 quai Lamartine) Gratuit

Échappées Belles – Issue de Secours

Ils sont sept, sept personnages d’âge mûr sortis par erreur de la maison de repos qui les accueille. La porte de l’issue de secours était entrebâillée, alors pourquoi ne pas tenter l’aventure ? Pourquoi ne pas partir et se reconnecter à la vie qui palpite, avec le cœur battant la chamade ? Oui, les gestes sont maladroits, l’allure est fragile et la mémoire vacillante, mais qu’est-ce qui les empêche de se sentir là, tout de suite, totalement vivant ? Au-delà de la question « Qu’est-ce que vieillir ? », la compagnie Adhok pose une autre question chargée d’émotions ambivalentes : Comment vieillir ?

Issue de secours distille l’idée d’un vieillissement enviable. Si vieillir suppose des deuils et des renoncements, il s’agit ici d’imaginer les possibilités et les joies d’une renaissance à tout âge.

Dimanche 14 avril 2024 De 17h à 17h40 Théâtre du Vieux Saint-Etienne, 14 rue de l’Échange, Rennes 35000, départ du parvis Gratuit

