Rennes. Chez Chou Du Volant, des jouets en bois made in Grand Ouest

Les jouets en bois, quasiment abandonnés pendant de nombreuses décennies, redeviennent tendance. À Rennes en Ille-et-Vilaine, la marque Chou Du Volant a fait le choix de redonner vie à ce matériau noble. Tous ses jouets pour bébés et jeunes enfants sont fabriqués avec du bois issu des forêts du Grand Ouest. Unidivers vous propose de découvrir les créations de cette marque écoresponsable.

Les jouets en bois sont presque aussi vieux que l’homme. Les tous premiers jouets étaient fabriqués avec des matériaux naturels : la pierre, l’herbe et surtout le bois. Depuis l’aube de l’humanité, les jouets en bois accompagnent les enfants et les aident à grandir et à se développer. Au Moyen Age, les marionnettes de bois étaient très populaires, la plus connue est certainement celle de Pinocchio ! Au XVIe siècle les poupées en bois avaient beaucoup de succès. Le premier puzzle voit le jour avant la Révolution française, : il est aussi conçu en bois ! Jusqu’au début du XXe siècle, la majorité des enfants possédaient peu de jouets. Les classes sociales les plus pauvres fabriquaient eux mêmes leurs propres jouets en bois.

Pinocchio poupée métisse du XIXe siècle

La rupture avec les jeux et jouets en bois est arrivée avec la révolution industrielle du XXe siècle. De nouveaux matériaux ont fait leur apparition, et les jouets en plastique et électroniques ont inondé les commerces. Ils ont totalement occulté les jeux et jouets en bois que nos ancêtres se transmettaient de génération en génération.

Mais tous ces robots, ces consoles de jeux et tous ces jouets modernes le plus souvent fabriqués en Asie, permettent’ils toujours aux enfants de faire preuve de créativité, d’adresse et d’imagination ?

cheval à bascule début XXe siècle

Heureusement le jouet en bois a survécu. Aujourd’hui, il redevient accessible et regagne petit à petit le cœur des enfants et de leurs parents. Il reste irremplaçable car aucune autre matière ne saurait apporter cette beauté naturelle, son odeur et sa texture au toucher : les jouets en bois ont une âme car ils sont fabriqués, soit la main soit en série, à partir de matériaux naturels : bois et peintures.

La marque de jouets Chou Du Volant a été fondée à Rennes en 2016. Elle a choisi de faire confiance au bois naturel pour les jouets des enfants. L’aboutissement du projet s’est réalisé grâce à la rencontre entre Jean-Marc Gomez qui a toujours rêvé et espéré devenir inventeur d’objets du quotidien et le designer industriel morbihannais Laurent Lamballais.

Jean-Marc Gomez Laurent Lamballais

Depuis maintenant sept ans, Chou Du Volant propose à sa clientèle des bascules, des porteurs bébés et des draisiennes en bois, etc. tous conçus pour développer l’amusement, la motricité globale, l’éveil et l’imagination des plus jeunes, tout en choisissant une conception design innovante. Les modèles se démarquent des autres jeux et jouets que l’on peut trouver dans les autres magasins. Ils sont en parfaite harmonie avec les couleurs, les formes et la décoration d’une chambre d’enfant. De plus, les jouets de Chou Du Volant sont évolutifs et transformables : ils grandissent avec l’enfant ! Avec un complément d’achat de pièces et d’accessoires spécifiques, une petite assise bébé par exemple devient un jouet à bascule, un porteur, un pousseur chariot de marche ou encore une draisienne : c’est un changement simple rapide et à moindre coût pour obtenir un nouveau jouet !

La gamme de jouets de Chou Du Volant est écologique, éthique, durable, responsable et fabriquée en France, plus précisément dans la région Ouest de manière à réduire l’impact en matière d’environnement.

Le bois est sélectionné de qualité comme le hêtre naturel, certifié label FSC (Forest Stewardship Council) qui garantit que les forêts sont gérées d’une façon responsable et durable. Ce bois atteste des jouets sains et sûrs, conçus pour durer et se transmettre entre enfants, comme cela se faisait jadis avec les indémodables chevaux à bascule en bois massif. Les accessoires utiles à l’assemblage du jouet en bois sont également issus de France : la plateforme en hêtre cintré est fabriquée en Vendée, le cintrage en métal est produit dans les Deux-Sèvres et le polycarbonate vient d’une société de Loire-Atlantique.

Acheter un produit Chou Du Volant c’est aussi participer durablement au maintien des emplois et à la préservation des savoir-faire…

En novembre 2018, la marque Chou Du Volant a reçu à Nantes le Trophée de Design Stratégique 2018 dans la catégorie Coup de coeur

INFOS PRATIQUES

Chou Du Volant : Achats de jouets en bois en magasin

4, Square du Général Koenig à Rennes (35)

Contact : 07 89 58 47 43 ou contact@chouduvolant.com

Site internet