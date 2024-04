Le restaurant de street-food sud-coréenne Chikin Bang ouvrira ses portes au centre commercial Alma de Rennes en mai 2024. Il souhaite plonger dans les rues de Corée du Sud par sa décoration et sa carte. En attendant d’aller goûter les propositions culinaires, Unidivers vous présente le concept originaire de Lyon.

Dans le prolongement du (très grand) succès que connaît la culture sud-coréenne sur le territoire français depuis plusieurs années, les saveurs de la cuisine du pays du Matin clair et frais fait des ravages et Rennes n’échappe pas à cette règle. De même, les restaurants de streed-food se multiplient dans le paysage rennais. Parfois à tort définie comme de la malbouffe, elle est une des propositions les plus répandues à Rennes et propose souvent des recettes élaborées et diversifiées, haut en goût. Le futur restaurant Chikin Bang réunit les deux et invite à déguster des plats typiques de la streed-food sud-coréenne.

Exemple de restaurant Chikin Bang

Dans la galerie marchande du centre commercial Alma, le logo sur la devanture de Chikin Bang doit sembler familier pour une grande partie de la population. Dans un clin d’œil assumé, il fait en effet écho au chanteur sud-coréen PSY, star de l’année 2012 avec son morceau « Gangnam Style » et son fameux déhanché que beaucoup ont essayé de reproduire, avec plus ou moins de réussite.

À l’initiative de ce concept culinaire : un couple de lyonnais, Stéphane et Vanessa, amoureux de la Corée du Sud qui, après un voyage là-bas, décident d’ouvrir un restaurant dédié à cette cuisine en février 2022. Dans un cadre immersif, le duo a imaginé un lieu qui plonge sa clientèle dans les rues sud-coréennes, lumières des néons et tables en bois ou de petite échoppes comme compagnons. Le succès est tel qu’un second lieu ouvre dans la cité des Lumières en mars 23. Aujourd’hui, Paris et Grenoble possèdent également leur Chikin Bang. Pour le plus grand plaisir des amateurs et amatrices de cuisine asiatique, Rennes est la prochaine ville sur la liste !

La carte a été pensée par le chef coréen Yoon Hyeok. Au menu : des corn dogs, une saucisse et/ou de la mozza enrobée de pâte à frire et recouvert de ketchup et de moutarde au miel, plantée sur un bâtonnet ; des guabaos, des pains vapeur à base de farine de riz ; des spécialités de poulet frit aux diverses saveurs et des bowls. Sans oublier des tapas coréennes. Parmi elles, le kimchi (chou chinois fermenté et pimenté) ou les tteokbokki, un des plats les plus populaires en Corée du Sud. Ces bâtonnets épais de pâte de riz sont accompagnés de choux et de poireaux sautés dans une sauce de piment rouge.

Gua Bao. Ça s’écrit 가방 en coréen et signifie « petite brioche »

Corn Dog, Chikin Bang



Unidivers attend l’ouverture en mai prochain pour aller découvrir les lieux.

Chikin Bang, restaurant de street-food sud-coréenne

Centre commercial Alma, Rennes

Ouverture prochaine

