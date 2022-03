RENNES. UNE CHARTE DE L’ARBRE EN DEVENIR

La Ville de Rennes compte 123 000 arbres sur son territoire et 30 000 supplémentaires seront plantés d’ici à 2026. Comme la Maire s’y était engagée, les places, les rues et les jardins du centre-ville de Rennes font l’objet d’un progressif réaménagement notamment pour lutter contre le changement climatique.

La Charte de l’arbre, qui prévoit des engagements concrets de la Ville et des acteurs publics et privés rennais, vise à sensibiliser, enrichir le patrimoine végétal existant et planter durablement. Elle a été élaborée en collaboration avec la commission “Arbres dans la Ville” émanant du Conseil local de la biodiversité. Lundi 6 décembre 2021, le Conseil municipal de Rennes en a approuvé le contenu.

Mercredi 2 mars 2022, lors de la journée de l’arbre, la Ville de Rennes et ses partenaires se sont engagés en faveur de la Charte de l’arbre : propriétaires fonciers, promoteurs immobiliers, constructeurs, concessionnaires de réseaux, bailleurs sociaux, aménageurs, acteurs associatifs et du monde de la recherche. Au cours de cette journée, 1 500 arbres et arbustes ont été plantés par les services de la Ville, des écoliers et des habitants.

Le programme de la journée

9 h – 11 h : plantation de 750 plants forestiers (arbres et arbustes) à la Prévalaye – le petit Beaurade avec 23 élèves de CM1 de l’école Moulin du Comte.

11 h – 12 h 20 : signature de la Charte de l’arbre par les partenaires et plantations des derniers chênes de la place de l’Hôtel de Ville avec 14 élèves de CE1 de l’école Guillevic.

12 h 30 – 17 h : plantation de 750 plants forestiers à côté du jardin des Vikings (accès par la rue de Suède). De 12 h 30 à 13 h 30 : participation d’agents de la Ville de Rennes et de Rennes Métropole. À partir de 14 h : participation des habitants du quartier, de la MJC de Suède et d’enfants du périscolaire Prévert et Clémenceau.

Plantations place de l’Hôtel de Ville

18 arbres plantés

Lors des concertations réalisées à l’automne 2018 dans le cadre de Rennes 2030, les Rennaises et les Rennais ont exprimé leur souhait de voir ” plus de nature en ville “. La place de l’Hôtel de Ville a fait l’objet d’une étude détaillée afin de proposer un nouvel espace arboré et végétalisé. L’avant-projet des nouveaux aménagements paysagers a été approuvé par le conseil municipal du 26 avril 2021. Il prévoit la plantation d’arbres en pleine terre, tout en respectant les contraintes liées au patrimoine architectural remarquable de cette place.

Ainsi, 18 arbres sont plantés en ce début du mois de mars, après avoir procédé au remblaiement des fosses creusées par l’Inrap. Ils se répartissent en deux alignements simples sur les rives nord et sud de la place, dans le prolongement des pignons de l’Hôtel de Ville et de l’Opéra.

En concertation avec le Conseil local de la biodiversité, le choix de l’essence d’arbre s’est porté sur le chêne à feuilles de laurier (quercus imbricaria), essence que l’on retrouve généralement dans le sud de la France, retenue pour sa compatibilité avec le changement climatique et sa taille adulte adaptée à l’échelle de la place.

D’une hauteur de 2 à 3 mètres à leur plantation, ils atteindront 10 à 12 mètres de haut en taille adulte, d’ici une quinzaine d’années. Leur plantation s’accompagnera d’un traitement paysager composé d’arbustes et de plantes vivaces majoritairement persistantes, ponctués de floraisons légères.

Une place aux multiples usages

Le caractère polyvalent de la place sera conservé pour y maintenir des actions évènementielles et aussi accompagner les zones de pause (bancs, emmarchements) qui ceinturent la place. Les fonctionnalités et les accès techniques existant sur la place seront maintenus : conteneurs enterrés, station Le Vélo Star, terrasses, manège, contrôle d’accès, secours, etc.

Coût

Le coût des travaux est évalué à 204 000 €, dont 120 000 € financés par Rennes Métropole (voirie, assainissement, éclairage public, etc.) et 84 000 € par la Ville de Rennes (espaces verts, bornes fêtes).

Les étapes de l’aménagement

Février 2022 : remblaiement des fosses, plantation des arbres et aménagement des pieds d’arbre

Mars 2022 : travaux de reprise des sols (pavage et reprise des fosses de plantation) ;

Avril 2022 : traitement des plantations en pied d’arbre et repose du mobilier urbain ;

Mi-avril 2022 : fin prévisionnelle des travaux.

Photos : Arnaud Loubry