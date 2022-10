Rennes. Les centres de loisirs réorgarnisés durant les vacances d’octobre

La Ville de Rennes ouvre ses centres de loisirs cet automne du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre 2022. Ils seront fermés le mardi 1er novembre (jour férié). Le contexte actuel a contraint à revoir l’organisation des vacances d’automne et à fermer certains centres de loisirs pour réduire les consommations énergétiques.

Les enfants de la petite section au CP seront accueillis dans les locaux des écoles maternelles suivantes : Andrée Chedid, Champion de Cicé, Gantelles, Ille, Louise Michel, Marcel Pagnol, Jacques Prévert et Volga.

Certains centres seront fermés, cependant, les enfants pourront être accueillis dans les autres centres de loisirs en proximité :

Sonia Delaunay et Jean Moulin seront fermés. Accueil des enfants à Andrée Chedid

Pascal Lafaye sera fermé. Accueil des enfants à Jacques Prévert.

Poterie sera fermé. Accueil des enfants à Volga ou Marcel Pagnol

Colombier sera fermé. Accueil des enfants à Louise Michel ou Champion de Cicé

Les enfants du CE1 au CM2 seront accueillis dans les centres Savio et Prévalaye comme habituellement. Les centres de départ ont été adaptés aux centres de quartier ouverts (voir carte).

Pour fréquenter les centres de loisirs municipaux, il faut :

1/ Si cela n’est pas déjà fait, remplir la Fiche de renseignements 2022-2023 (disponible en version pré-remplie sur votre Espace Famille) et la remettre au Responsable Éducation Loisirs (REL) de votre école ou au centre de loisirs le premier jour de fréquentation.

2/ Créer votre compte sur l’Espace Famille (obligatoire) : www.espace-citoyens.net/rennes

Pour toute première connexion et afin d’obtenir vos identifiants, merci de contacter le Service Tarifs Enfance Écoles Loisirs par mail steel@ville-rennes.fr ou par téléphone 02.23.62.15.52.

3/ Cocher (ou décocher) les jours de présence de votre (vos) enfants, au plus tard 8 jours avant la fréquentation, et dans la limite des places disponibles Exemple : pour réserver (ou annuler) la journée du lundi 24 octobre, vous pouvez effectuer la démarche jusqu’au dimanche 16 octobre.

Une tarification spécifique sera appliquée en cas de non-réservation préalable ou de réservation non honorée.

Accompagnement spécifique : pour les enfants ayant besoin d’un accompagnement spécifique avec un animateur référent, en plus de la nécessaire réservation, l’accueil est soumis obligatoirement à un contact préalable avec le Responsable Éducation Loisirs de votre école ou à la Direction Éducation Enfance (02 23 62 16 77) si votre enfant n’est pas scolarisé dans une école publique rennaise pour préciser les jours d’accueil et les modalités pratiques de prise en charge individualisée. À défaut, l’enfant ne pourra pas être accueilli. La Direction Éducation Enfance étudie chaque demande pour envisager et adapter l’accueil de l’enfant au regard de sa situation ou de son handicap. Lorsque l’enfant est détenteur d’une notification MDPH, elle doit être communiquée au moment de l’entretien. La Direction Éducation Enfance se réserve la possibilité d’évaluer et de revoir en lien avec la famille les conditions d’accueil de l’enfant en cours de séjour, notamment en cas de difficultés importantes d’intégration ou d’adaptation au sein du centre de loisirs. Pour plus d’informations, vous pouvez vous rapprocher du Responsable Education Loisirs de votre école.

Allergie Alimentaire : Si votre enfant suit un régime alimentaire pour raison médicale, vous devez remplir une fiche spécifique, téléchargeable sur espace-citoyens.net/rennes et contacter le service restauration au 02.23.62.15.57. Sans contact préalable, votre enfant ne pourra pas être accueilli.

Pour toute question, contactez la Direction Éducation Enfance au 02.23.62.16.74 ou par mail dee-cae@ville-rennes.fr