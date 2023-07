Rennes. Les centres de loisirs d’été sont ouverts !

À Rennes, pendant les deux mois d’été, les centres de loisirs municipaux permettent aux enfants des moments d’éveil, d’éducation et d’évasion. Ils sont ouverts depuis le 10 juillet 2023, jusqu’au 30 août inclus.

Les centres de loisirs rennais favorisent les petits groupes (organisation en villages), tout en veillant à donner des repères à l’enfant (les animateurs et l’environnement). Ils encouragent également la conquête de l’autonomie, l’apprentissage du « vivre ensemble », la citoyenneté, l’ouverture vers la cité et l’ouverture culturelle des enfants.

Les centres de loisirs d’été sont ouverts depuis le lundi 10 juillet 2023 au matin. Les enfants pourront s’y rendre jusqu’au mercredi 30 août inclus, de 7h45 à 18h30. Les centres seront fermés les vendredi 14 juillet, lundi 14 et mardi 15 août (fériés).

Pour répondre aux besoins des enfants, et particulièrement des plus petits, la Ville de Rennes met en place une organisation par tranches d’âge.

Les centres petite enfance (3-4 ans)

Les six centres petite enfance accueilleront cet été entre 230 et 320 enfants dans les quartiers. Pour l’été 2023, la découverte et l’apprentissage des plus petits se font autour des thèmes suivants :

Andrée Chedid : Fripon le Hérisson et Fripouille la Grenouille vont au camping ;

: Fripon le Hérisson et Fripouille la Grenouille vont au camping ; Jacques Prévert : Le vivant : sensibiliser pour mieux protéger ;

: Le vivant : sensibiliser pour mieux protéger ; Champion de Cicé : La nature à hauteur d’enfants ;

: La nature à hauteur d’enfants ; Robert Doisneau : Les couleurs de l’arc en ciel ;

: Les couleurs de l’arc en ciel ; Gantelles : Le laboratoire magique de Carottine ;

: Le laboratoire magique de Carottine ; Marcel Pagnol (uniquement en juillet) : Voyage autour du monde.

La pédagogie interactive est au cœur des centres petite enfance pour respecter le rythme de vie de l’enfant et tenir compte de ses désirs, de ses envies et de ses choix. Concrètement, les animateurs proposent des activités de façon répartie sur le centre et les enfants sont libres d’y participer ou non. Les animateurs sont présents et s’adaptent selon les envies des enfants. Le centre est fermé et des animateurs « volants » tournent pour assurer la sécurité de chacun. Cette méthode est une démarche éducative, où le rôle des adultes est de favoriser les échanges entre enfants en mettant à la disposition des plus petits des outils d’apprentissage et de découverte et en les laissant évoluer seuls dans leurs choix d’exploration.

© Polesie Toys / Pexels

Pour tenir compte des fratries, chaque centre petite enfance est également un centre de départ pour les accueils de loisirs Dominique Savio, Prévalaye et Gayeulles, qui accueillent les plus grands.

Les centres Savio (5-7 ans), Prévalaye (5-7 ans) et Gayeulles (8-11 ans)

Ces trois grands centres sont situés aux portes de la ville, dans un cadre verdoyant et sécurisé où les enfants peuvent jouer en plein air dans un endroit adapté. Pour l’été 2023, les activités s’inscriront autour des thèmes suivants :

Dominique Savio : « Bienvenue sur la planète Yovas ! » . L’éducation à la nature sera au cœur des activités qui sont proposées sur le centre qui profite d’un environnement privilégié pour cela. Comme l’année dernière, sera implanté au cœur du site un village campé qui accueillera des enfants en mini séjour.

. L’éducation à la nature sera au cœur des activités qui sont proposées sur le centre qui profite d’un environnement privilégié pour cela. Comme l’année dernière, sera implanté au cœur du site un village campé qui accueillera des enfants en mini séjour. Prévalaye : « Carnavalaye » . Les activités permettront de favoriser l’épanouissement de l’enfant par le biais des loisirs en plein air et de l’imaginaire en privilégiant les activités extérieures (sorties au jardin de Brocéliande, à la plage de Dinard, à la ferme nordique de Brocéliande, venue d’un spectacle jeune public, séances de piscine, pique-niques hebdomadaires, etc.) et en proposant des animations nature (jardinage, bricolage en lien avec la Taupinais, mise en place de temps d’observations, explorations, expérimentations, etc.)

. Les activités permettront de favoriser l’épanouissement de l’enfant par le biais des loisirs en plein air et de l’imaginaire en privilégiant les activités extérieures (sorties au jardin de Brocéliande, à la plage de Dinard, à la ferme nordique de Brocéliande, venue d’un spectacle jeune public, séances de piscine, pique-niques hebdomadaires, etc.) et en proposant des animations nature (jardinage, bricolage en lien avec la Taupinais, mise en place de temps d’observations, explorations, expérimentations, etc.) Gayeulles : « Nuance tes vacances » s’organisera autour de deux grands objectifs : le « vivre ensemble » et l’utilisation de l’art et de la culture pour s’épanouir en collectivité. Différents projets se déclineront : projets avec Edulab (stop motion, réalisation de courts films d’animation, d’émissions audio, découverte de la programmation avec des robots éducatifs), organisation de grands jeux, participation à Quartiers d’été, des mini-camps avec nuitées, sorties piscine des Gayeulles, roller au Blizz, sorties plage, etc.

© Anne-Cécile Esteve / Rennes Ville et Métropole

Les mini-camps de l’été 2023, une offre renforcée

Au regard de l’intérêt et de la réussite des mini-camps et en cohérence avec les engagements et objectifs du Projet éducatif local adopté en janvier dernier, la Ville de Rennes a fait le choix de renforcer son offre en doublant le nombre de séjours à Paimpont, en proposant une nouvelle offre sur la Prévalaye, en maintenant le village campé à Savio et en organisant deux séjours nature. Une occasion de favoriser le départ en vacances des enfants qui fréquentent les centres de loisirs pendant l’été et de promouvoir leur émancipation et leur autonomie en favorisant la découverte de l’environnement local de manière ludique. Accompagnés d’une équipe dédiée sur place, les enfants deviennent acteurs de leur séjour.

Quatre propositions de mini-camps sont faites aux jeunes Rennaises et Rennais.

Séjours courts dans la nature au camping municipal de Paimpont

Six séjours sont proposés à Paimpont avec une équipe dédiée sur place pour faciliter l’organisation et l’accueil des enfants. Entre les mois de juillet et août, 144 enfants pourront profiter de l’expérience du camping. Les séjours sont proposés en alternance entre des groupes d’enfants de CE1-CE2 et des groupes d’enfants de CM1-CM2. Les enfants seront acteurs de leur séjour et organiseront eux-mêmes leur programme d’activités. Une session d’accrobranche complétera le programme élaboré par les enfants. Ils seront également autonomes dans la préparation des repas, en créant leurs menus et en faisant eux-mêmes les courses.

Deux mini-camps Mer à Santec (29)

Deux séjours, l’un en juillet et l’autre en août, permettront à 40 enfants accueillis au centre de loisirs de la Prévalaye de partir quelques jours à la mer. Ils seront accueillis au camping du Dossen, dans le Finistère Nord. Le site est entouré d’une forêt de 100 hectares, d’un massif dunaire et d’une grande plage. Deux activités seront proposées : char à voile et paddle géant. Les enfants seront amenés à être autonomes dans leurs activités, notamment dans la préparation des repas et l’organisation des tâches quotidiennes.

© Anne-Cécile Esteve / Rennes Ville et Métropole

Installation d’un village campé au cœur de l’accueil de loisirs Dominique Savio

Pour l’été 2023, un village campé, base de vie et de loisirs avec hébergement où toutes les activités se déroulent en pleine nature, sera installé à Savio. La méthode pédagogique est basée sur la vie en petit groupe, l’éducation par l’action, la vie dans la nature, le soutien des adultes, l’engagement dans le village. Les enfants seront associés à toutes les missions d’organisation des tâches quotidiennes. Les repas feront l’objet de menus élaborés et préparés par les enfants permettant de renforcer l’autonomie et l’autogestion des jeunes, dans un cadre établi. Les temps d’échanges et de débats seront valorisés pour permettre l’expression de tous et la prise de décision.

Ce séjour en collectif, souvent le premier hors de la maison, sera organisé selon une alternance par tranche d’âge :

Séjour de deux jours et une nuit pour les enfants âgés de 4 ans : 12 enfants et quatre adultes ;

Séjours de trois jours et deux nuits pour les enfants âgés de 5 à 7 ans : 16 enfants et quatre adultes.

Au total, 156 enfants pourront être accueillis au village campé.

Deux séjours en lien avec le Programme de Réussite Educative (PRE)

Le Programme de Réussite Éducative propose un accompagnement éducatif personnalisé aux enfants et aux familles des quartiers populaires. La Ville de Rennes poursuit cet engagement pendant l’été en proposant deux séjours nature pour une trentaine d’enfants de 7 à 12 ans, accompagnés à l’année par le Programme de Réussite Éducative. Ces deux séjours, l’un en juillet, l’autre en août, sont coordonnés par l’Écocentre de la Taupinais. Les enfants seront force de propositions dans le choix des activités et sollicités dans l’élaboration des menus. Au programme, des sorties à la mer ou au lac de Trémelin et au marché du Gast (à vélo). Un temps famille sera proposé le vendredi après-midi.

Afin de permettre le bon fonctionnement de ces séjours mini-camps, des moyens humains spécifiques sont nécessaires. Les villages campés constituent un investissement important en termes de matériels (tentes patrouilles, tente cuisine, toilettes sèches, réfrigérateur, système de cuisson, etc.). Pour la Ville de Rennes, le coût total de l’ensemble des séjours est de plus de 70 000€.

Les équipes d’animation

La préparation des centres de loisirs est coordonnée par l’unité Coordination Animation Enfance de la Direction Éducation Enfance de la Ville de Rennes. Les quatre conseillers d’animation, en lien avec les directeurs de centres de loisirs, veillent à organiser au mieux les équipes, les locaux, les équipements, afin de garantir le bon fonctionnement des centres. Les conseillers d’animation fournissent un appui aux directeurs, aussi bien dans la mise en œuvre du projet pédagogique que dans la gestion du personnel ou encore dans les relations avec les parents. Par leur rôle et leurs missions, ils constituent une interface essentielle entre les services centraux, les équipes des centres de loisirs et les familles.

© D. Gouray Rennes_metropole

Une équipe importante de près de 500 personnes est mobilisée pour assurer le bon fonctionnement des centres tout l’été :

Animatrices et animateurs ;

Agents spécialisés des écoles maternelles (Asem) ;

Agents d’entretien et de restauration ;

Surveillants de baignade ;

Assistants sanitaires ;

Secrétaires.

Accueil des enfants à besoins spécifiques

Parmi les agents mobilisés, 106 animateurs référents inclusion accompagneront des enfants à besoins spécifiques. L’embauche d’un Animateur inclusion a été renouvelée sur les deux mois de l’été. Sa mission est d’accompagner les animateurs référents en terme de formations et d’animations. En étroite collaboration avec les animateurs référents et les Responsables Education Loisirs (REL), ses fonctions sont d’organiser des temps d’échanges sur la problématique du handicap avec les différents intervenants sur les accueils de l’été, de concevoir et de mettre en œuvre des outils d’accueil, d’accompagnement et de communication au service des enfants à besoins spécifiques et de leur famille.