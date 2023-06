Rennes. Inauguration de la centrale photovoltaïque Jacques Prévert

La Ville de Rennes a mis à disposition de la coopérative citoyenne CIREN (Coopérative citoyenne Rennaise de l’énergie) la toiture de l’école Jacques Prévert pour y installer une centrale photovoltaïque.

Les panneaux solaires vont couvrir 300 m2 de toiture et produire environ 64 000 kWh (équivalent à la consommation d’une quinzaine de foyers français). L’énergie produite localement sera consommée sur place et par d’autres bâtiments de la Ville, des habitants et des commerçants du quartier.

Cette centrale photovoltaïque s’inscrit dans le projet baptisé ECLAIRS (Énergies citoyennes locales d’autoconsommation innovante Rennes sud), une opération d’autoconsommation collective sur le quartier, porté par CIREN, en partenariat avec Cohérence Énergies et l’association Énergies du Pays de Rennes. Ce projet est soutenu par le Fond Européen de Développement Régional et la Société d’Économie Mixte Locale Énerg’IV.

En présence de Nathalie Appéré, Maire de Rennes Présidente de Rennes Métropole et VincentVanderhaghen, Président de la coopérative citoyenne CIREN.