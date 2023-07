Rennes. Cap Malo inaugurera l’Urban Padel en 2024, 6 terrains dédiés au sport de raquette

Qu’est-ce que le padel, ce sport de raquette en plein essor qui gagne en popularité à Rennes ? Apparenté au tennis et au squash, cette nouvelle discipline se joue en double dans un court plus petit et fermé. Aymeric Robert, le responsable de l’Urban Soccer de Cap Malo, nous annonce l’inauguration d’un Urban Padel début 2024. Ce nouvel espace de 2 000 m² comprendra six terrains. L’occasion de partir à la découverte de l’histoire du padel et de ses règles.

Le padel est un sport mexicain dont l’origine est encore floue. En 1969, l’homme d’affaires Enrique Corcuera, confronté à des contraintes d’espace pour la construction d’un court de tennis sur sa propriété, aurait décidé de créer un terrain plus petit encadré de murs. En adaptant les règles et les équipements, il aurait alors inventé le padel. Cette nouvelle variante du tennis s’est ensuite répandue et popularisée grâce à son ami espagnol, le prince Alfonso de Hohenlohe.

Le padel se distingue principalement du tennis par son terrain de 10 x 20 mètres et l’utilisation de ses murs. Après un rebond, la balle peut toucher n’importe quel espace du terrain, excepté le sol. Ce sport met l’accent sur la stratégie, la coordination et la maîtrise des placements de balle, car les murs peuvent être utilisés pour des coups offensifs et défensifs. Par exemple, frapper la balle contre sa propre vitre et même la faire sortir du terrain est autorisé. Les échanges sont généralement rapides et dynamiques, avec des rebonds et des angles de tir imprévisibles.

Pour son service, le joueur effectue la technique « à la cuillère ». Le serveur se positionne derrière la ligne de service, effectue un rebond au sol et frappe la balle en dessous de la ceinture avec sa raquette. Celle-ci est d’ailleurs remplie de mousse et ne possède pas de cordage. Sa surface de frappe est perforée de trous, ce qui amène davantage de légèreté et de confort pour frapper la balle. Bien qu’elles puissent ressembler visuellement aux balles de tennis, les balles de padel sont spécifiques à la discipline : elles ont une pression et un diamètre légèrement inférieurs.

Pour remporter un match, il faut remporter 2 sets. Les points sont comptabilisés de la même manière qu’au tennis (15/0, 30/0, 40/0, jeu, set et match). Lorsqu’il y a égalité – 40 partout -, on ne joue pas d’avantage et le point est décisif. Pour remporter un set, il faut remporter 6 jeux. Une partie se joue en 2 sets gagnants. En cas d’égalité au troisième set, le match est décidé par un super tie-break de 10 points, où il faut obtenir une différence de 2 points pour remporter la partie.

Le padel est un sport universel et de partage, qui favorise les rencontres grâce à son format en double. Il est principalement populaire en Espagne et en Amérique latine et a même dépassé le tennis en termes de licenciés chez les Espagnols. Cette discipline gagne en popularité à travers le monde pour sa convivialité, sa facilité d’apprentissage, son accessibilité et le fait qu’elle peut être pratiquée par des joueurs de tous âges et niveaux de compétence. Le nombre de terrains de padel en France était de 995 en septembre 2021, mais il a connu une hausse pour atteindre 1 100 pistes ouvertes au public en juillet 2022.

Urban Padel de Vern-sur-Seiche, similaire au futur Urban Padel de Cap Malo.

La Bretagne est quant à elle équipée d’une trentaine de pistes ouvertes. En Ille-et-Vilaine, après Vern-sur-Seiche en mai 2023, c’est désormais à Rennes Cap Malo que s’installera le prochain temple de padel. Pour Aymeric Robert, le responsable de l’Urban Soccer de Cap Malo, il s’agit d’une stratégie de groupe : « On cherche à diversifier notre offre et notre activité. On veut proposer à la fois du soccer et du padel dans des zones géographiques et des centres qui le peuvent ». Début 2024, 6 terrains de padel verront le jour dans un bâtiment de près de 2 000 m². Les travaux débuteront à la rentrée. Aymeric Robert a tenu à rassurer les amoureux du soccer puisqu’aucun terrain de football ne sera supprimé.

« Le plus gros centre de loisirs sportifs sur lE bassin rennais, voir même de la région Bretagne » Aymeric Robert.

Aymeric Robert, responsable de l’Urban Soccer de Cap Malo et

superviseur d’Urban Soccer en France, notamment Vern-sur-seine.





L’Urban Padel, c’est avant tout « un service haut de gamme pour nos clients avec des structures et infrastructures de qualité, un service dédié aux clients. On l’applique déjà sur la partie soccer, maintenant on le duplique sur la partie padel ». L’objectif est le suivant : s’adresser avant tout à un public loisir, mais également organiser des compétitions homologuées par le Fédération Française de Tennis. « On souhaite recruter un responsable Padel à Cap Malo. Il y aura des cours individuels et collectifs, une école de padel pour les enfants, des anniversaires padel le week-end, etc. » Les tarifs resteront probablement les mêmes qu’à Vern, nous confirme le superviseur.

Selon lui, le padel se caractérise majoritairement par son accessibilité. Mais ce n’était pas forcément le cas avant l’émergence des centres de padel pour le loisir. « Lorsque tu n’es pas licencié dans un club, les terrains sont difficilement accessibles. Même si vous l’êtes, vous ne pouvez pas jouer au padel où vous voulez, ni au moment auquel vous voulez, ni avec qui vous voulez. Et surtout, tout le monde n’a pas envie de faire de compétition. Ce cocktail de difficultés vous amène à réfléchir sur l’offre que vous pouvez proposer aux clients et aux demandes qui s’organisent. » Dorénavant, chacun peut se dépenser et s’amuser comme il le souhaite avec les centres de padel. Pour le plus grand bonheur des amateurs, ils proposent une location de matériels et de balles. Une offre indispensable pour Aymeric Robert : « Si l’on veut s’équiper de A à Z, ça demande un certain budget. Lorsqu’on veut pratiquer en loisir, on souhaite avoir à disposition du matériel en location. Ça permet de lever les freins à la pratique ».

Ces constructions de terrain s’inscrivent dans un prolongement logique du développement de sport dans notre pays. « On a ouvert notre premier centre à Lille en 2015, au tout début du padel en France. On a constaté l’évolution de l’activité en termes de licenciés et de développement de centres. » Même si l’Urban Padel de Vern rencontre un succès important, celui de Cap Malo était bel et bien prévu initialement dans le projet sur Rennes. L’offre, en pleine expansion sur le bassin Rennais, n’inquiète pas Aymeric Robert : « La ville est quadrillée géographiquement par les centres de padel. Les remplissages des terrains dicteront la suite à donner et les meilleurs resteront ».

Infos pratiques

Urban Padel – Rennes Cap Malo

Avenue du Phare du Grand Lejeon Centre Commercial Cap Malo 35520 Melesse

Contact : Site web