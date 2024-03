Le café créatif Les Trois Marguerites a ouvert ses portes lundi 22 janvier 2024. Les gérantes Morgane, Nolwenn et Garance ont souhaité ouvrir un espace accueillant où se détendre avec une tasse de thé chaude et découvrir des créations uniques d’artisans locaux.

Au cœur du centre-ville rennais, à deux pas de la place Hoche, dans la jolie rue pavée Saint-Melaine, un nouveau café a fleuri, Les Trois Marguerites, en sus et place de Teraï Café. Derrière ce nom qui sent bon la brise printanière se trouve Morgane « la reine de l’origami », Nolwenn « l’experte du café » et Garance « la force créative derrière l’écran ». Ami depuis le lycée, le trio a réuni ses talents respectifs et offre à la capitale bretonne un nouveau lieu d’artisanat local et de découverte gustative, le tout dans la convivialité et la bonne humeur.

Garance, Morgane et Nolwenn © Les trois Marguerites

Chez Les Trois Marguerites, les couleurs son douces, le mobilier en bois pour une ambiance chaleureuse, avec une petite odeur sucrée qui embaume l’air selon l’heure de votre venue. Les trois Marg’ confectionnent quotidiennement des pâtisseries maison alléchantes, comme le démontrent le récent choco-meringué extra fondant sans gluten qui fait des ravages. Si vous ne trouverez pas de petits plats salés, l’équipe accueille néanmoins avec plaisir les personnes avec leur sandwich ou repas pour déguster en dessert une de leurs gourmandises. Une habitude qui existait auparavant, mais qui s’est perdue avec le temps.

Ces recette confectionnées avec amour peuvent être accompagnées d’une boisson fraîche ou chaude, préparée à base de produits locaux et bio. Les plantes cultivées, récoltées et séchées par Grain de Méliss se retrouvent ainsi dans vos tasses, et vos assiettes aussi d’ailleurs. Les curieux en quête d’originalité opteront pour le onctueux et mousseux Flower Latte, une recette maison qui sent bon la fleur. Bon à savoir, toutes les bossions à base de lait ont leur variante vegan, une information importante à relever, car ce n’est pas encore le cas partout.

Aux côtés du kéfir et du sirop naturel pour les boissons froides, les aficianodos du café craqueront quant à eux pour le Timic, un café de spécialité créé par leur fournisseur Café 1802, exclusivement pour Les Trois Marguerites. Composé à 70% de café péruvien et 30% éthiopien, il est à déguster sur place et s’il est à votre, il est possible d’en acheter pour chez soi.

Qui résistera à cette recette maison fondante et croquante ? © Les trois Marguerites

Côté boutique, le trio met l’accent sur la création locale éco-responsable : Audrey de La Filouterie 35 recycle des chemises en second main et crée de jolis vêtements pour les bébés, Sunny Romie confectionne à la main des bijoux colorées en série limitée à la main en Bretagne, à partir de restes de résine de planche de surf de Mimosa Surfboards et la tatoueuse et créatrice Tata Consuelo créée des compositions en linogravure pour apaiser son esprit et inviter à la contemplation. La créatrice de luminaires Advevanne recycle des lampes à huile, des bougeoirs anciens, répare des lampes hors d’usage et fabrique des abat-jour sur mesure. L’Atelier du tilleul 35 est quant à lui une savonnerie paysanne d’Ille-et-Vilaine qui utilise le lait de ses vaches pour produire des savons. Elle fabrique aussi des huiles pour le corps et le visage.

Des ateliers de création sont ponctuellement programmés, dernièrement un atelier de création de boucles d’oreilles en cuir avec Création by Anne. Ainsi, n’hésitez pas à suivre leur actualité pour ne pas manquer le prochain !

Bijoux de Sunny Romy L’Atelier du tilleul 35

Les Trois Marguerites

30 rue Saint Melaine – Rennes

Horaires :

Lun : 14h – 18h30

Du Mardi au vendredi : 8h30 – 18h30

Sam : 10h – 18h30

Instagram – Facebook