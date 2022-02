RENNES BUREAU DES TEMPS : DEUX CONFÉRENCES EN MARS ET AVRIL

En 2022, le Bureau des temps de la Ville de Rennes et de Rennes Métropole continue de proposer des conférences en invitant les meilleurs spécialistes à croiser leur domaine d’expertise avec l’angle temporel. Deux conférences sont prévues en mars et avril 2022.

Mercredi 2 mars – “Le temps de l’accompagnement. Entre respect du rythme et autonomie futures des personnes”

Mercredi 2 mars, le Bureau des temps de la Ville de Rennes et de Rennes Métropole propose une conférence intitulée “Le temps de l’accompagnement. Entre respect du rythme et autonomie future des personnes”. Cette conférence sera animée par Édouard Gardella, sociologue et chargé de recherche au CNRS.

Accompagner une personne, c’est prendre en compte son parcours de vie et aller à son rythme, au présent, mais c’est aussi la protéger et l’amener vers une autonomie future. Comment les professionnels et les bénévoles gèrent les tensions temporelles que cela génère (besoins à court termes, perspectives à long termes, installation dans la précarité…) ? À partir de ses travaux sur le sans abrisme, Édouard Gardella propose d’échanger sur la prise en compte du temps dans le processus d’accompagnement.

Mercredi 2 mars, 20 h 30, aux Champs Libres.

Jeudi 7 avril – “Prendre le temps d’être en retard…”

Jeudi 7 avril, le Bureau des temps de la Ville de Rennes et de Rennes Métropole propose une conférence intitulée “Prendre le temps d’être en retard…”. Cette conférence sera animée par Hélène L’Heuillet, maître de conférences en philosophie à l’Université Paris-Sorbonne et psychanalyste.

Nous avons tous peur d’être en retard. Dans tous les domaines, nous sommes pris dans une course effrénée qui nous fait oublier les fondements de la vie humaine individuelle et collective. À force de vouloir être en avance, d’anticiper, nous oublions le réel. Prendre le temps d’être en retard, c’est aussi résister aux valeurs dominantes de nos sociétés, urgence, vitesse, flexibilité… et se réapproprier les temporalités et les priorités de notre vie.

Jeudi 7 avril, 20 h 30, aux Champs Libres.

Le Bureau des temps

Créé en 2022 sous l’impulsion du rapport parlementaire d’Edmond Hervé sur le “temps des villes”, le Bureau des temps de la Ville de rennes s’efforce de favoriser l’harmonisation des temps sociaux sur le territoire et d’améliorer la qualité de vie collective des habitants et usagers de la ville dans un souci d’égalité.

Le Bureau des temps a pour mission de penser l’organisation du territoire, en accord avec les rythmes urbains et les différents modes de vie. Son action porte notamment sur l’accessibilité des services publics, par la définition d’horaires conciliant au mieux demandes des usagers et conditions de travail des salariés assurant les services et sur la prise en compte des questions temporelles dans les opérations d’aménagement et de déplacement.

Depuis 2003, le Bureau des temps anime des conférences afin que le plus grand nombre de citoyens et d’acteurs du territoire soit sensibilisé aux enjeux liés au temps et agisse. Le temps y est abordé sous toutes ses facettes, avec les interventions de sociologues, de philosophes mais également d’économistes, d’urbanistes… Les textes qui résultent de ces rencontres constituent à ce jour une base unique en France des réflexions et d’analyses sur les évolutions de notre société à l’échelle des différents temps qui la composent.

Pratique

Pour connaître les actions du Bureau des temps de Rennes : https://metropole.rennes.fr/le-bureau-des-temps et sur Twitter @BuroTempsRennes