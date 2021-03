RENNES. 270 PROJETS SOUMIS AU BUDGET PARTICIPATIF 2020-2021

Saison 5 du Budget participatif : un fort engouement malgré le contexte sanitaire. Du vendredi 2 avril au dimanche 18 avril 2021, 270 projets proposés par les Rennaises et les Rennais dans le cadre de la saison 5 du Budget participatif seront soumis au vote (pour mémoire, 545 projets ont été déposés par 385 porteurs de projet sur la plateforme fabriquecitoyenne.rennes.fr du 2 au 30 novembre 2020)

De décembre 2020 à février 2021, les services de la Ville de Rennes ont étudié la faisabilité et le coût de chacun des 545 projets proposés par les habitants. À l’issue de cette étude et après arbitrage du Comité de suivi*, 270 projets sont annoncés ce vendredi 12 mars pour être soumis au vote des Rennais et Rennaises, soit 49 % des projets déposés (contre 45 % en 2019, 44 % en 2018, 38 % en 2017 et 24 % lors de la saison 1).

Dans l’ensemble, les projets de la saison 5 soumis au vote témoignent d’une volonté d’aménager certaines places ou rues pour favoriser la convivialité entre voisins, de soutenir l’accès à la culture et au sport dans l’espace public et d’un fort besoin de nature en ville.

Parmi ces 270 projets, 19 projets similaires sont actuellement en cours de rapprochement, ce qui pourrait modifier le nombre définitif de projets soumis au vote. Avec l’accord des porteurs de projet, 8 projets fusionnés pourraient donc voir le jour d’ici l’ouverture du vote.

*À propos du Comité de suivi Budget

participatif

Composé majoritairement d’habitants, de représentants des conseils de quartiers et de représentants associatifs, le Comité de suivi Budget participatif veille au bon déroulement de chaque étape du dispositif. Il vérifie notamment que les projets proposés respectent les critères du Budget participatif et valide la liste définitive des projets soumis au vote des Rennais et Rennaises.

Se renseigner sur les projets

Le détail des projets est consultable en ligne sur le site fabriquecitoyenne.rennes.fr.

Des forums de projets seront organisés samedi 20 mars. Ces rencontres numériques permettront aux porteurs de projet de présenter leur projet aux habitants et membres des Conseils de quartiers. Plus de détails sont disponibles sur la page fabriquecitoyenne.rennes.fr/events et auprès des Directions de quartiers.

« Coups de cœur »

Pour cette cinquième saison, les enfants des écoles P. Langevin, J. Rostand, Duchesse Anne, Liberté, Trégain, Champion de Cicé, Clôteaux, J. Ferry, L. Grimault, P. Lafaye, S. Delaunay, et N. Mandela éliront leurs « coups de cœur » parmi les projets en lice. Durant deux semaines, sur le temps du midi, les enfants pourront participer à des ateliers de sensibilisation ludiques sur la citoyenneté, visiter des projets déjà réalisés dans leur quartier, débattre sur les projets déposés, etc. Après avoir étudié les projets de leur quartier, ils choisiront ceux qu’ils préfèrent.

Comme les années précédentes, les Conseils de quartiers sélectionneront également leurs projets « coup de cœur ».

Le Conseil rennais de la cohésion sociale (CRCS), lieu d’échange entre les citoyens qui utilisent les services du CCAS, les élus et les professionnels de l’insertion et de l’accès aux droits, sélectionnera également ses « coups de cœurs ».

Modalités du vote

Chaque votant choisira ses 10 projets préférés, dans la limite de 3,5 millions d’euros.

Vote en ligne

Du vendredi 2 avril, 8 h, au dimanche 18 avril 2021, 19 h, l’ensemble des Rennaises et des Rennais, sans condition d’âge ni de nationalité, pourront voter en ligne sur le site fabriquecitoyenne.rennes.fr sur lequel tous les projets sont répertoriés.

Vote papier

Il sera également possible de déposer un bulletin papier dans l’un des 14 points de vote prévus à cet effet (des précisions sur les lieux et modalités du vote papier seront diffusées prochainement).

Quels projets seront retenus à l’issue du vote ?

Dans chaque quartier, les deux projets arrivés en tête seront retenus. Les projets qui auront obtenu le plus de voix sur l’ensemble des projets soumis au vote (sans distinction géographique) seront également retenus et réalisés, dans la limite des 3,5 millions d’euros.

Pratique