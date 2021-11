RENNES. LA BREIZH BIER SESSION INVESTIT LA BRASSERIE SAINT-HÉLIER

Les 26 et 27 novembre 2021 se déroulera la deuxième édition de la Breizh Bier Session, organisée par l’association Breizh’Hop. Cet événement qui célèbre les bières artisanales bretonnes investira pour l’occasion la Brasserie Saint-Hélier à Rennes.

Depuis sa réhabilitation, l’ancienne brasserie Kronenbourg située sur le Mail Louise Bourgeois accueille de nombreux événements. C’est autour de la Breizh Bier Session d’investir les lieux les samedi 26 et dimanche 27 novembre 2021. Un événement organisé par l’association Breizh’Hop, en parfaite adéquation avec l’ancienne fonction qu’occupait ce bâtiment jusqu’à sa désaffectation.





Dans l’ancienne halle d’embouteillage, quatorze brasseries artisanales de Bretagne feront découvrir au public leur production et mettront en ébullition la Brasserie Saint-Hélier. Parmi ces brasseries artisanales bretonnes et micro-brasseurs seront présents Skumenn, Storlok, Yama’t, Brasserie du Vieux Singe, Brasserie Baribale et plein d’autres encore à découvrir.

Cet événement permettra une immersion dans l’univers de la bière artisanale bretonne. Un festival à taille humaine toujours porté par des valeurs fortes de solidarité, de partage et de découverte qui ravira les amateurs de bière le temps d’un week-end.

Au programme :

découverte et dégustation d’une sélection de bières brassées en Bretagne.

Rencontre avec les brasseurs des départements bretons.

partage d’un moment convivial en famille, entre amis.

restauration disponible sur place.

Un week-end idéal pour profiter et pourquoi pas se constituer une cave à bière 100% bretonne !

Infos pratiques

Vendredi 26 novembre de 17h30 à 23h

Samedi 27 novembre de 14h30 à 22h

Adresse : Mail Louise Bourgeois 35000 Rennes

Prix & réservation

Prix : 7 € sur place (inclus l’accès à l’événement et verre pour dégustation offert).

Dégustation payante, 3 formules au choix :

– 2 dégustations : 3 euros

– 5 dégustations : 7 euros

– 8 dégustations : 10 euros1 Dégustation = 10cl

Billetterie en ligne sur Hello Asso (également accessible sur la page Facebook de la Breizh Bier Session)

Accessibilité

Réseau Star : Lignes C1, C2, 11. Arrêt : Croix Saint-Hélier

Événement nécessitant la présentation d’un passe sanitaire valide ou bien la preuve d’un test négatif RT-PCR ou antigénique datant de moins de 72 heures au moment du contrôle (selon l’évolutions possible des consignes sanitaires).

