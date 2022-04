RENNES. BREAKING JAZZ AU TRIANGLE, À LA CROISÉE DES GENRES

Breaking Jazz est une création chorégraphique des deux frères et danseurs tchèques Kristián et Marek Mensa. Présentée au Triangle dans le cadre de la soirée Breakdance Experience, cette performance mariera l’univers du jazz avec celui du breakdance autour d’un duo aussi complice qu’audacieux. L’occasion parfaite pour s’évader le temps d’une soirée et se laisser envoûter par le mouvement souple et fluide des deux danseurs. Rendez-vous le 8 avril 2022 à la cité de la danse !

Tels des équilibristes Kristián et Marek Mensa viennent nouer et dénouer le fil qui marque les frontières entre les genres chorégraphiques. Quand ils sont présents sur scène, pendant un instant, on retient son souffle, le temps se suspend, l’espace s’agrandit, puis rétrécit. Les deux danseurs captivent et leurs corps se déploient avec tant de souplesse que ça en semblerait presque facile. À l’occasion d’une soirée spéciale Breakdance organisée au Triangle, ils présenteront Breaking Jazz, un spectacle chorégraphique qu’ils ont mis en scène main dans la main et avec lequel ils espèrent séduire le public rennais ce vendredi 8 avril 2022.

Marek Mensa par ©Omar Z. Robles Kristián Mensa par ©Michael Tomeš

Pour les deux frères originaires de Prague en République Tchèque, l’aventure commence lors d’un séjour en famille à Paris en 2009. En flânant avenue des Champs-Élysées, ils croisent un groupe de danseurs de rue. Fascinés, Kristián et Marek resteront deux heures à les regarder jusqu’à interroger l’un d’entre eux. Leur danse, c’est le breakdance, une pratique qui désormais ne les quittera plus. De retour à Prague, ils s’inscrivent dans une école dédiée au breakdance. Pour eux qui évoluent depuis tout petits dans le milieu footballistique, où la pression exercée est prépondérante et où le droit à l’erreur est mal perçu, c’est un renouveau. La danse devient pour eux synonyme de liberté et de créativité.

« C’est un espace où tu peux être vraiment toi-même.» Kristián Mensa

Aujourd’hui, les deux frères dansent toujours, sans pour autant en vivre. Kristián travaille dans l’illustration et s’est fait notamment connaître du public sur Instagram grâce à ses réalisations non dépourvues d’ingéniosité. Marek, quant à lui, poursuit ses études dans le développement web.

Le duo est repéré par le Triangle pour leur talent dans des battles internationales. Kristián avait notamment remporté la compétition Red Bull Dance Your Style en 2019. Les deux frères ont répondu positivement à l’invitation en proposant un leur premier spectacle chorégraphique, sur lequel ils travaillaient déjà. Un défi pour les deux jeunes danseurs qui ont réussi à s’aménager du temps à côté de leurs obligations quotidiennes pour répéter ensemble.

Intitulée Breaking Jazz, cette performance réunit l’univers du jazz et celui du breakdance. Une association qui pourrait paraitre singulière mais qui se marie à la perfection, portée par la fluidité du duo. Grands amateurs de jazz, les frères s’essaient souvent à danser sur de la musique jazz au rythme du hip-hop sur lequel ils s’entrainent habituellement. Et c’est en constatant les similitudes entre ces deux univers que Kristián et Marek ont pensé à une chorégraphie qui ferait le pont entre les deux. Parmi les points communs aux deux disciplines, c’est d’abord la liberté et l’espace laissés à l’improvisation qui les marquent. Et puis, comme dans un groupe de jazz, chaque instrument a un rôle défini, de même, dans leur duo chorégraphique chacun joue un rôle particulier avec un style qui lui est propre. Le titre choisi par Kristián fait d’ailleurs écho à ces deux univers en soulignant à la fois la dualité et l’harmonie qui se dégagent de ce mariage. Breaking Jazz, une chorégraphie qui associe la rage du breakdance à la souplesse du jazz.

Lors de la conception chorégraphique, le plus gros challenge pour Kristián et Marek Mensa aura été d’éliminer tout élément superflu. Passionnés et la tête pleine d’idées, ils ont réalisé un énorme travail pour rendre leur danse fluide et élégante. Chacun ayant une approche et un style différent, ils ont également appris à travailler main dans la main tout en donnant à l’un et l’autre l’espace suffisant pour conserver son authenticité : « On s’est mis d’accord sur le fait qu’on n’essaierait pas de se changer l’un l’autre. Il y a des parties de la chorégraphie où on fait la même chose mais chacun à notre manière. Je pense que c’est beau et qu’on ne devrait pas le changer pour devenir identiques comme deux danseurs de ballet », décrit Kristián Mensa.

©Omar Z. Robles ©Omar Z. Robles

De la sorte, les deux frères sont parvenus à insuffler une énergie toute particulière grâce au jeu d’assemblage, de construction et de déconstruction des corps. L’alliance de leur diversité et de leur énergie fera également appel à l’engagement du public. Durant la première partie du spectacle, chacun des danseurs développera une relation avec le public. S’ensuivra une seconde partie, laissant place à une chorégraphie et une dynamique plus marquée et plus fougueuse. Une manière originale d’engager avec l’audience qu’il sera possible de découvrir vendredi soir. Les jeunes danseurs souhaite amener une réflexion de la part des spectacteurs autour des différentes émotions ressenties durant le spectacle.

Car des émotions, il y en aura, Kristián et Marek Mensa l’ont annoncé. Malgré leur jeune âge, 22 et 24 ans, leur sensibilité artistique exacerbée les rend visionnaires et ambitieux. Leur chorégraphie de 25 minutes sera riche en mouvements et en jeux de corps, le tout porté par des morceaux musicaux aux affects particuliers. Qu’il s’agisse de musiques tchèques ou internationales, elles contribueront à la construction in situ de fortes émotions : « La musique a son énergie. On essaie de l’utiliser pour nous aider et c’est ce qu’on montre aussi dans la performance. »

Et sur scène, les deux danseurs semblent aussi à l’aise que dans les compétitions de breakdance. Ce qu’ils aiment sur les planches, c’est l’absence de rivalité ainsi que l’épanouissement possible du corps laissé libre de ses mouvements. Avec plus de temps imparti, le défi se transforme pour se concentrer davantage sur la transgression des formes et l’expérimentation. Ce n’est pas la première fois que les deux frères se produisent ensemble sur scène, mais depuis deux ans cela était rendu compliqué à cause de la crise sanitaire. Kristián et Marek se sont confiés sur leur retour :

« C’est génial d’être de retour sur la scène internationale, c’est merveilleux pour nous. On se sent préparés et enthousiastes » Marek Mensa

C’est aussi enthousiaste que le Triangle nous invite à venir les voir et le soutenir ce vendredi 8 avril 2022. Le spectacle Breakdance Experience se composera également du solo d’Ekilibro Noah, et se déroulera une première fois à 14h30 puis une seconde fois à 19h.

Suite à cette soirée, Kristián sera également présent à Londres pour un solo les 30 avril et 1er mai 2022, puis le 10 juin à Copenhague pour une autre performance.

Infos pratiques

Breakdance Experience

Soirée composée mettant le Breakdance à l’honneur, avec Parcours d’Ekilibro Noah puis Breaking Jazz de Kristián et Marek Mensa

Breaking Jazz: chorégraphie, musique live et interprétation – Marek et Kristiàn Mensa

14h30 et 19h, le 8 avril 2022

Durée : 25mn

Tarifs

9€ tarif unique

4€ SORTIR !

2€ SORTIR ! enfant

Billetterie en ligne

Le Triangle, cité de la danse, Boulevard de Yougoslavie, 35201 Rennes Cedex 2

Contact – 02 99 22 27 27 / infos@triangle

Retrouvez toutes les infos au sujet de Kristián Mensa et Marek Mensa