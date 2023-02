Rennes. À l’heure des rêves, décorer et voyager

À l’heure des rêves, boutique de décoration située au 19 rue Salomon de Brosse à Rennes ouvrait ses portes à l’été 2019. La gérante, Élise Ferrandiz expose des objets chinés, de l’artisanat local et international et dispose d’un salon de thé. Flânez dans ce cabinet de curiosité, appréciez une bonne tasse et voyagez à travers le monde au gré des trouvailles exposées.

Élise Ferrandiz

Devanture d’A l’heure des rêves



Derrière le Parlement de Bretagne, rue Salomon de Brosse, se cache À l’heure des rêves. Une petite bulle où le temps s’arrête, où l’on peut se laisser aller au plaisir d’imaginer de nouveaux horizons pour chez-soi, sous l’œil et les conseils bienveillants d’Élise Ferrandiz.

À l’heure des rêves est un lieu rempli d’objets neufs ou chinés, d’ici ou d’ailleurs. Des miroirs, des plaids, de la vaisselle, des boutons de portes et autres bibelots s’amoncellent dans les deux pièces qui composent la boutique. Un havre de décoration, tenu avec passion par la gérante depuis 2019 après une reconversion professionnelle. Située auparavant rue du Vau Saint-Germain, la boutique change d’adresse en septembre dernier au profit d’un local plus spacieux où Élise Ferrandiz peut organiser ses étalages à son aise. Au travers des objets qu’elle présente, la gérante nous fait partager son rêve. Celui de s’extraire, ne serait-ce qu’un bref instant, du stress quotidien en prenant un moment pour soi et nous emmener d’un bout à l’autre du globe. « J’ai beaucoup voyagé dans ma précédente vie professionnelle, ce qui m’importe c’est de mettre en avant des savoir-faire et de les partager à la clientèle », confie-t-elle. Pour Élise Ferrandiz, la décoration est comme un cadeau que l’on se fait à soi-même, ou aux autres, et qui agit sur notre bien-être. À l’heure des rêves se veut le reflet de ce plaisir, « je veux montrer qu’avec des petites choses, des petites pépites, on peut enchanter ou réenchanter sa vie au quotidien ».

L’identité d’À l’heure des rêves repose sur trois piliers : les objets chinés, les objets neufs et son espace salon de thé. Au lancement de la boutique Élise Ferrandiz privilégie les objets de seconde main grâce auxquels « les gens peuvent revisiter leur passé ou réinventer leur histoire avec des objets qu’ils ont connus ». Cette tendance s’inverse au fur et à mesure du temps, de l’évolution de ses goûts et des demandes des clients, « je me suis donc dirigée vers des créateurs, d’abord locaux, puis nationaux et ensuite vers l’artisanat du monde ». Mais quelle que soit leur provenance, elle porte toute son attention sur la qualité et un certain savoir-faire. Ainsi Élise Ferrandiz définit l’univers de sa boutique comme éclectique, varié, coloré et atypique, « ce qui guide mes choix est de trouver ce qu’on ne trouve pas ailleurs. Je ne suis pas l’autoroute, je prends le petit chemin à côté et je choisis l’originalité ».

Afin de sélectionner les différents articles qui ornent les murs de sa boutique, la gérante procède de différentes manières. Pour la seconde main, elle peut chiner en brocante, en ligne ou auprès de particuliers (système de dépôts vente). Concernant les créations artisanales, elle prend connaissance du travail des artistes locaux ou internationaux lors de salons de créateurs. Son mot d’ordre pour choisir les pièces est le coup de cœur. En termes de prix, ces derniers peuvent aller d’une dizaine à plus d’une centaine d’euro. Par rapport à une boutique de décoration en chaîne, les prix des objets sont certes plus élevés mais se justifient par leur qualité et par leur originalité. Concernant le salon de thé, ses deux petites tables sont davantage prévues pour accompagner le moment passé dans la boutique à chercher des objets que pour se poser tout un après-midi. On peut y apprécier différentes pâtisseries et petits gâteaux en agrément d’une tasse de thé, d’un café ou autres boissons.

Sur sa boutique en ligne, ou directement sur place, nous vous invitons à faire un tour À l’heure des rêves. Vous en ressortirez peut-être avec une bougie, une tasse ou un coussin. Ou peut-être juste avec le sentiment heureux d’avoir pris un moment pour vous et d’avoir vu, le temps d’un tour de boutique, de si jolies choses.

Pour plus d’info

À l’heure des rêves, 19 rue Salomon de brosse 3500, Rennes.

Horaires :

lundi : 13h00-18h00

mardi : 13H30-18h30

jeudi et vendredi : 11h00-18h30

samedi : 10h30-18h00.