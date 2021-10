RENNES. UN CAMPUS HORS LES MURS À BOIS PERRIN

L’École universitaire de recherche des Approches créatives de l’espace public – EUR CAPS – investit le Bois Perrin à Rennes. Ce tiers-lieu animé par les étudiants·es, les enseignant·es-chercheur·es, les artistes et les partenaires de l’EUR CAPS s’ouvre aux publics lors d’ateliers et d’événements culturels. À l’occasion de l’inauguration de ses nouveaux locaux, l’EUR CAPS présente au Bois Perrin ses activités au grand public le vendredi 8 octobre, à partir de 14h.

Architecture, urbanisme, arts plastiques, arts visuels, arts du spectacle, design, communication, culture et interculturalité, participation, démocratie, inclusion, société ouverte peuvent être cités parmi les disciplines et les thématiques travaillées par l’EUR CAPS. Pensée comme un incubateur des approches créatives de l’espace public, elle place les pratiques et les processus créatifs au cœur de son action et interroge les manières dont se fait la recherche, dont se produisent les connaissances et se transmettent les savoirs.

Soutenu par la Ville de Rennes et Rennes Métropole, l’emménagement au Bois Perrin offre à l’EUR CAPS la possibilité d’ancrer et de développer ses enseignements et ses recherches sur un site en renouvellement urbain et en prise avec la société civile.

Depuis mars 2021, la Ville de Rennes met à disposition de ‘EUR CAPS un des bâtiments de l’îlot Perrin, un lieu inspirant pour lancer les premières actions hors les murs de l’Université.

Expérimenter pour comprendre

L’EUR CAPS articule l’imagination créative et la pensée critique, la collaboration interdisciplinaire et l’action concertée pour se saisir des débats qui animent la société contemporaine. Afin de rendre visible cette recherche pour et dans l’espace public, l’EUR CAPS dévoile les réalisations des enseignements dispensés en 2020 et 2021 sous la forme d’une exposition scénographiée et guidée dans ses locaux du Bois Perrin.

Au gré de leurs déambulations en ces lieux insolites, les visiteurs découvriront les méthodologies à l’œuvre. Outre des approches théoriques, une partie des enseignements 2020-2021 ont pris comme objet d’étude le site du Bois Perrin : seront présentées les réflexions de « l’Atelier d’architecture » proposé par l’École nationale supérieure d’architecture en Bretagne – ENSAB – ou encore l’enquête auprès des anciens et nouveaux « habitants » du site Bois Perrin, réalisée sous forme de podcast par des étudiants encadrés par Antoine Beaufort et Antoine Pincon du collectif de création sonore Ars Nomadis. Ces entretiens ont préfiguré le projet « Promenade sonore augmentée » qui interroge les nouvelles pratiques de création sonore en espace public (réalisation 2021-2022).

D’autres enseignements ont développé des formats d’intervention collaborative dans l’espace public rennais, malgré la crise sanitaire. Le projet de recherche et de création « Ré-assemblé·e·s » a proposé des ateliers de réparation de chaises en partenariat avec l’Hôtel Pasteur et des « Palabres » rencontres critiques accessibles à tous les publics. L’exposition montre ces différentes productions et les façons dont différents groupes – étudiants, conférenciers, créateurs… – s’en sont saisis pour exposer, manifester et créer.

Une programmation toute l’année

L’EUR CAPS anime au Bois Perrin un tiers-lieu ouvert au quartier et à la ville grâce à ses diverses activités pédagogiques et de recherche. Avec ses partenaires rennais et internationaux, l’EUR CAPS offre une programmation engagée et participative tout au long de l’année.

Au-delà de l’inauguration du 8 octobre, l’équipe de l’EUR CAPS invite les étudiant.es, enseignant. es, artistes, voisin.es et toutes les personnes intéressées par les thématiques des approches créatives de l’espace public à discuter, créer, travailler ensemble et les accueille les mardis, jeudis et vendredis.

Les prochains temps forts CAPS au Bois Perrin :

• 9 octobre : concert-conférence de Mille au carré dans le cadre de la Journée Science et Musique.

• 26 novembre : festival Transversales au Bois Perrin Intitulée « Trans’en Danse », l’édition 2021 est consacrée aux rapports entre littérature, chorégraphie et autres pratiques artistiques.

À propos

L’École universitaire de recherche des Approches créatives de l’espace public est issue d’une étroite collaboration entre trois établissements de l’enseignement supérieur l’université Rennes 2, l’École européenne supérieure d’art de Bretagne EESAB, l’École nationale supérieure d’architecture en Bretagne ENSAB et du Centre national de la recherche scientifique CNRS. L’EUR CAPS constitue un élément structurant du projet Université de Rennes. L’EUR CAPS bénéficie d’une aide de l’État gérée par l’Agence Nationale de la Recherche au titre du Programme d’investissements d’avenir portant la référence ANR-18-EURE-0007. Notre structure reçoit également le soutien de la Région Bretagne, de Rennes Métropole et de la Ville de Rennes.